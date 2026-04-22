அபிஷேக் சர்மா அடித்த ஒரு சதம்! ஒரே இரவில் பல சாதனைகள் தகர்ப்பு

Abhishek Sharma : சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் பிளேயர் அபிஷேக் சர்மா, ஐபிஎல் தொடரில் புதிய வரலாறு ஒன்றை படைத்துள்ளார். அத்துடன் இன்னும் சில சாதனைகளையும் படைத்துள்ளார். இந்த சாதனைகள் அனைத்தும் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிக்கு எதிராக ஹைதராபாத் மைதானத்தில் நடைபெற்ற போட்டியில் அவர் படைத்தார். இதில் முதல் சாதனை என்னவென்றால், ஐபிஎல் வரலாற்றில் 50 பந்துகளுக்கும் குறைவான பந்துகளில் இரண்டு முறை சதம் விளாசிய முதல் இந்திய வீரர் என்ற பெருமையை அபிஷேக் சர்மா பெற்றுள்ளார்.
அபிஷேக்கின் புதிய சாதனை
டெல்லி அணிக்கு எதிரான போட்டியில் ஆட்டத்தின் இறுதி வரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த அபிஷேக் சர்மா, மொத்தம் 68 பந்துகளை எதிர்கொண்டு 135 ரன்களைக் குவித்தார். இதில் 10 சிக்ஸர்களும், 10 பவுண்டரிகளும் அடங்கும். அதிலும் அவர் 47 பந்துகளில் சதம் கடந்து அசத்தினார். இதுவே அவரது பெயரில் பல சாதனைகளாக மாறியது. அதாவது, ஐபிஎல் வரலாற்றில் இதுவரை பல இந்திய வீரர்கள் சதம் அடித்துள்ளனர். ஆனால் 50 பந்துகளுக்கும் குறைவான பந்துகளில் இரண்டு முறை சதம் அடித்த முதல் இந்தியர் என்ற சாதனையை அபிஷேக் தன்வசப்படுத்தியுள்ளார். இதற்கு முன்னதாக, கடந்த ஏப்ரல் 12, 2025 அன்று பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் வெறும் 40 பந்துகளில் அவர் சதம் கடந்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. தற்போது 47 பந்துகளில் சதம் அடித்தார்.
குறைந்த பந்துகளில் சதம் விளாசிய இந்திய வீரர்கள்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிவேகமாக, அதாவது 50 பந்துகளுக்குள் சதம் அடித்த இந்தியர்களின் வரிசையில் பல ஜாம்பவான்கள் உள்ளனர். ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக விளையாடிய வைபவ் சூர்யவன்ஷி 35 பந்துகளில் சதம் அடித்து முதலிடத்தில் உள்ளார். அவருக்கு அடுத்தபடியாக யூசுப் பதான் 37 பந்துகளிலும், பிரியன்ஷ் ஆர்யா 39 பந்துகளிலும் சதம் அடித்துள்ளனர். அபிஷேக் சர்மா தனது 40 பந்து சதத்தின் மூலம் இந்தப் பட்டியலில் முக்கிய இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். இவர்களுடன் விராட் கோலி (47 பந்துகள்), மயங்க் அகர்வால் (45 பந்துகள்), இஷான் கிஷன் (45 பந்துகள்) மற்றும் முரளி விஜய் (46 பந்துகள்) ஆகியோரும் இந்தப் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
கிறிஸ் கெய்ல் சாதனை தகர்ப்பு
அபிஷேக் சர்மாவின் அதிரடி ஐபிஎல் உடன் நின்றுவிடவில்லை. சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றிலும் அவர் உலக சாதனையை முறியடித்துள்ளார். டி20 போட்டிகளில் ஒரு இன்னிங்ஸில் 130 ரன்களுக்கு மேல் அதிக முறை எடுத்த வீரர் என்ற பெருமையை அவர் பெற்றுள்ளார்.
இதற்கு முன்னதாக ஜாம்பவான்களான கிறிஸ் கெய்ல் மற்றும் ஆரோன் பிஞ்ச் ஆகியோர் தலா 3 முறை 130+ ரன்களை எடுத்திருந்தனர். ஆனால் அபிஷேக் சர்மா நேற்று அடித்த 135* ரன்களுடன் சேர்த்து, மொத்தம் 4 முறை 130+ ரன்களைக் கடந்து உலக சாதனை படைத்துள்ளார். வெறும் 188 டி20 போட்டிகளிலேயே அவர் இந்த மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது கிரிக்கெட் உலகை வியக்க வைத்துள்ளது.
அபிஷேக் சர்மாவின் டாப் டி20 ஸ்கோர்கள்
அபிஷேக் சர்மாவின் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகள் மிகச்சிறப்பாக அமைந்துள்ளன. 2025 பிப்ரவரியில் இங்கிலாந்துக்கு எதிராக 135 ரன்களும், ஏப்ரலில் பஞ்சாப் அணிக்கு எதிராக 141 ரன்களும் குவித்தார். அதே ஆண்டு நவம்பரில் பெங்கால் அணிக்கு எதிராக 148 ரன்கள் குவித்து தனது அதிகபட்ச ஸ்கோரைப் பதிவு செய்தார். தற்போது டெல்லிக்கு எதிராக அடித்துள்ள 135* ரன்கள் அவரது நான்காவது பெரிய ஸ்கோராகும்.
