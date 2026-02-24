அபிஷேக் சர்மா நீக்கம்? அணிக்குள் வரும் சஞ்சு சாம்சன்? ட்விஸ்ட் வைத்த கம்பீர்!

2026 ஐசிசி டி20 உலக கோப்பை தொடர் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டி உள்ளது. சூப்பர் 8 சுற்று தொடங்கியுள்ள நிலையில், ஒரு தோல்வியை கூட குரூப் போட்டிகளில் சந்திக்காத இந்திய அணி தென்னாப்பிரிக்காவிடம் 76 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்துள்ளது. இதனால் இந்திய அணியின் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாகியுள்ளனர். முதல் சூப்பர் 8 போட்டியிலேயே இந்திய அணி தோல்வி அடைந்ததால், வரும் வியாழக்கிழமை சென்னையில் நடைபெறும் ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான போட்டி இந்திய அணிக்கு முக்கியமான ஒன்றாக மாறி உள்ளது. இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே அரை இறுதிக்கு செல்லும் வாய்ப்பை தக்க வைக்க முடியும். இதன் காரணமாக எப்படியாவது வெற்றி பெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் இந்திய அணி, பிளேயிங் 11ல் அதிரடி மாற்றங்களை செய்ய உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.
டாப் ஆர்டரில் சஞ்சு சாம்சன்
இந்திய டாப் ஆர்டரில் மூன்று இடது கை பேட்ஸ்மேன்கள் உள்ளது பெரும் பிரச்சினையாகவே இருந்து வருகிறது. இந்த உலகக் கோப்பை முழுவதும் முதல் ஓவரிலேயே ஒரு விக்கெட் விழுவது, அடுத்து வரும் பேட்ஸ்மேன்களுக்கு பிரச்சினையாக உள்ளது. இதன் காரணமாக சஞ்சு சாம்சன் ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான போட்டியில் களமிறங்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. சஞ்சு சாம்சன் வந்தால், அபிஷேக் சர்மா அல்லது திலக் வர்மா ஆகிய இருவரில் ஒருவர் வெளியேற வேண்டும், என்பதால் யாரை வெளியேற்றுவது என்று குழப்பத்தில் இந்திய அணி உள்ளது. சஞ்சு சாம்சன் வருகை பேட்டிங்கை வலுப்படுத்தும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. காரணம் முதல் ஓவரிலேயே ஆப் ஸ்பின்னர் வந்தால் அவர்களை அடித்து ஆடுவதற்கு ஒரு வலது கை பேட்ஸ்மேன் கண்டிப்பாக தேவை.
பேட்டிங்கில் செய்யப்படும் மாற்றத்தை போலவே பவுலிங்கிலும் செய்ய உள்ளனர். கடந்த போட்டியில் விளையாடாத ஆல் ரவுண்டர் மற்றும் துணை கேப்டன் அக்சர் படேல் என்ட்ரி கொடுக்கவும் அதிக வாய்ப்புள்ளது. இதன் மூலம் அணியின் ஸ்பின்னர் பலம் கூடுதல் வலுப்பெறும். வாஷிங்டன் சுந்தர் நீட்டிப்பாரா அல்லது ரிங்கு சிங்கிற்கு பதில் தொடர்வாரா என்பதை கடைசி நேரத்தில் முடிவு செய்ய உள்ளனர்.
ஜிம்பாப்வே அணி
குரூப் போட்டிகளில் சிறப்பாக விளையாடிய ஜிம்பாப்வே அணி, மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் தோல்வியை சந்தித்துள்ளது. இதனால் அவர்களுக்கும் இந்தியாவிற்கு எதிரான போட்டி வாழ்வா சாவா என்ற நிலையில் உள்ளது. ஜிம்பாப்வேவிற்கு எதிராக இந்திய அணி சாதாரண வெற்றியை பெறாமல் அதிக ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற வேண்டும். எனவே அதற்கான ஃபார்முலாவை கையில் எடுப்பார்கள் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சென்னையில் இரவு 7 மணிக்குத் தொடங்கும் இந்த முக்கியமான ஆட்டத்தில், இந்திய அணி தனது முழு திறனையும் வெளிப்படுத்தி வெற்றி பாதைக்குத் திரும்புமா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்!
ஜிம்பாப்வேக்கு எதிரான உத்தேச பிளேயிங் லெவன்
அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன் (விக்கெட் கீப்பர்), சஞ்சு சாம்சன், சூர்யகுமார் யாதவ், ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, அக்ஷர் படேல், வாஷிங்டன் சுந்தர், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங், வருண் சக்கரவர்த்தி.
