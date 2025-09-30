English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

அபிஷேக் ஷர்மாவுக்கு பரிசாக கிடைத்த சொகுசு கார்! இதன் விலை எவ்வளவு தெரியுமா?

Abhishek Sharma: ஆசிய கோப்பை 2025 முழுவதும் சிறப்பாக பேட்டிங் செய்ததற்காக தொடர் நாயகன் விருதை தட்டி சென்றார் அபிஷேக் ஷர்மா. புதிய சொகுசு எஸ்யூவி காரும் அவருக்கு பரிசாக வழங்கப்பட்டது.

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 30, 2025, 06:24 AM IST
  • ஆசிய கோப்பை 2025.
  • இந்திய அணி வெற்றி பெற்றது.
  • தொடர் நாயகன் அபிஷேக் ஷர்மா.

Trending Photos

டாப் ஹீரோக்கள் நடித்து 2007ல் வெளிவந்த சூப்பர் ஹிட் தமிழ் படங்கள்!
camera icon8
2007 Movies
டாப் ஹீரோக்கள் நடித்து 2007ல் வெளிவந்த சூப்பர் ஹிட் தமிழ் படங்கள்!
தீபாவளிக்கு முன் குரு பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், அனைத்திலும் வெற்றி
camera icon7
Guru Peyarchi
தீபாவளிக்கு முன் குரு பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், அனைத்திலும் வெற்றி
நாளை செவ்வாய்க்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon5
Powercut
நாளை செவ்வாய்க்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
நாளை திங்கட்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை திங்கட்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
அபிஷேக் ஷர்மாவுக்கு பரிசாக கிடைத்த சொகுசு கார்! இதன் விலை எவ்வளவு தெரியுமா?

ஆசிய கோப்பை 2025 கிரிக்கெட் தொடரில், தனது அதிரடியான ஆட்டத்தால் இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு வித்திட்ட இளம் தொடக்க வீரர் அபிஷேக் ஷர்மா. ஒவ்வொரு போட்டியிலும் இவரது சிறப்பான பேட்டிங் இந்திய அணியின் வெற்றியை எளிதாக்கியது. பைனல் போட்டியில் 2வது ஓவரிலேயே ஆட்டம் இழந்து இருந்தாலும், இந்திய அணி பைனல் வருவதற்கு இவரது பங்கு மிகவும் முக்கியமானது. ஆசிய கோப்பை 2025 முழுவதும் சிறப்பாக பேட்டிங் செய்ததற்காக தொடர் நாயகன் விருதை தட்டி சென்றார் அபிஷேக் ஷர்மா. இந்த விருதுடன் ரொக்க பரிசும், ஒரு புதிய சொகுசு எஸ்யூவி காரும் அவருக்கு பரிசாக வழங்கப்பட்டது.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க: ஒருநாள் அணியிலும் இடம் பெரும் அபிஷேக் சர்மா! அதுவும் இந்த வீரருக்கு பதில்?

அதிரடி காட்டிய அபிஷேக்

25 வயதான இடது கை பேட்ஸ்மேனான அபிஷேக் ஷர்மா, இந்த ஆசிய கோப்பை தொடரை ஒரு கனவு பயணம் போலவே மாற்றினார். இந்த தொடரில், 7 போட்டிகளில் விளையாடிய அவர் 3 அரை சதங்களுடன், மொத்தம் 314 ரன்கள் குவித்து தொடரிலேயே அதிக ரன்கள் அடித்த வீரர் என்ற பெருமையை பெற்றார். மற்ற வீரர்கள் அவருடன் ஒப்பிடம் அளவிற்கு கூட ரன்கள் அடிக்கவில்லை. அபிஷேக் 44.85 என்ற அபாரமான சராசரியிலும், 200 என்ற அதிரடியான ஸ்ட்ரைக் ரேட்டிலும் ரன்களை குவித்தார். சூப்பர் 4 சுற்றில் 

வங்கதேசத்திற்கு எதிராக அவர் ஆடிய ஆட்டம், கிரிக்கெட் ரசிகர்களின் நினைவில் நீங்கா இடம் பிடித்தது. அந்த போட்டியில், வெறும் 37 பந்துகளில் 6 பவுண்டரிகள் மற்றும் 5 சிக்ஸர்களுடன் 75 ரன்கள் விளாசி இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு முக்கிய பங்காற்றினார். இறுதி போட்டியில் அவர் பெரிய அளவில் சோபிக்கவில்லை என்றாலும், தொடர் முழுவதும் அவர் அளித்த பங்களிப்பு, இந்திய அணி ஒரு போட்டியில் கூட தோற்காமல், கோப்பையை வெல்ல முக்கிய காரணமாக அமைந்தது.

பரிசாகக் கிடைத்த Haval H9 கார்

தொடர் நாயகன் விருதுடன், அபிஷேக் ஷர்மாவுக்கு, சீனாவை சேர்ந்த முன்னணி ஆட்டோமொபைல் நிறுவனமான கிரேட் வால் மோட்டரின் Haval H9 என்ற சொகுசு எஸ்யூவி கார் பரிசாக வழங்கப்பட்டது. Haval H9, ஒரு பிரீமியம் ஆஃப்-ரோடு மற்றும் குடும்ப பயன்பாட்டிற்கான எஸ்யூவி ஆகும். சவுதி அரேபியாவில் உள்ள ஹவல் நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தின்படி, இந்த காரின் விலை 142,199.8 சவுதி ரியால்கள். இதன் இந்திய மதிப்பு சுமார் ரூ.33.6 லட்சம் ஆகும்.

கொண்டாட்டத் தருணங்கள்

காரின் சாவியை பெற்றவுடன், அபிஷேக் ஷர்மா தனது தொடக்க ஆட்ட ஜோடியான ஷுப்மன் கில்லுடன், அந்த கருப்பு நிற Haval H9 காரின் முன் இருக்கைகளில் அமர்ந்து, செல்ஃபி எடுத்து மகிழ்ந்தார். பரிசாக வழங்கப்பட்ட கார், பெரிய சிவப்பு ரிப்பன் கொண்டு அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. அபிஷேக், விருது வாங்க சென்றபோது, ஷுப்மன் கில், "ஓ சலே ஆயியே ராஜு து முண்டா (இதோ வருகிறார் ராஜுவின் மகன்)" என்று பஞ்சாபியில் கிண்டலாக கூறியது, சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது.

"கார் கிடைத்தது மகிழ்ச்சி" - அபிஷேக் ஷர்மா

பரிசளிப்பு விழாவில் பேசிய அபிஷேக் ஷர்மா, "ஒரு கார் பரிசாக கிடைத்தது எப்போதும் மகிழ்ச்சிதான். முதல் பந்திலிருந்தே அதிரடியாக ஆட வேண்டும் என்பது தான் எனது திட்டம். எனது இந்த ஆட்ட அணுகுமுறைக்கு, கேப்டனும், பயிற்சியாளரும் அளித்த ஆதரவு தான் முக்கிய காரணம். சில நேரங்களில் இந்த அணுகுமுறை தோல்வியடையலாம், ஆனால், அந்த முயற்சியை தொடர வேண்டும் என்று அவர்கள் அளித்த ஊக்கம், எனக்கு பெரிதும் உதவியது," என்று தனது மகிழ்ச்சியைப் பகிர்ந்து கொண்டார்.

மேலும் படிக்க: பரிசு தொகையை தூக்கி எறிந்த பாகிஸ்தான் கேப்டன்.. இந்தியாவுக்கு எதிரான இறுதிபோட்டியில் நடந்தது என்ன?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Abhishek SharmaDubaiHaval H9 SuvSUV CarAsia Cup 2025

Trending News