ஐதராபாத்தில் அபிஷேக் புயல்! டெல்லி கேபிடல்ஸை துவம்சம் செய்த சன்ரைசர்ஸ்

SRH vs DC Highlights : ஐபிஎல் 2026 சீசன் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், நேற்று ஏப்ரல் 21 ஆம் தேதி ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராஜீவ் காந்தி சர்வதேச மைதானத்தில் நடைபெற்ற 31வது லீக் போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிகள் மோதின. உள்ளூர் ரசிகர்களின் பலத்த ஆதரவுக்கு மத்தியில் களம் கண்ட சன்ரைசர்ஸ் அணி, டெல்லி அணியை அனைத்து துறைகளிலும் வீழ்த்தி 47 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஒரு மாபெரும் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
டாஸ் மற்றும் ஆட்டத்தின் வியூகம்
நேற்றைய போட்டியில் டாஸ் வென்ற டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியின் கேப்டன், பனிப்பொழிவு இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார். ஹைதராபாத் ஆடுகளம் பேட்டிங்கிற்கு சாதகமாக இருக்கும் என்பதை கணித்திருந்தாலும், சன்ரைசர்ஸ் பேட்டர்கள் இவ்வளவு பெரிய தாக்குதலை நடத்துவார்கள் என்று டெல்லி அணி எதிர்பார்த்திருக்காது.
அபிஷேக் சர்மாவின் சிறப்புமிக்க இன்னிங்ஸ்
ஆட்டத்தின் முதல் ஓவரிலிருந்தே சன்ரைசர்ஸ் பேட்டர்கள் அதிரடியைத் தொடங்கினர். குறிப்பாக இளம் வீரர் அபிஷேக் சர்மா, நேற்றைய ஆட்டத்தில் ஒரு புது அவதாரத்தை எடுத்திருந்தார். டெல்லி அணியின் முன்னணி பந்துவீச்சாளர்களான முகேஷ் குமார் மற்றும் அன்ரிச் நோர்க்கியா ஆகியோரின் பந்துவீச்சை மைதானத்தின் கூரைக்கு பறக்கவிட்டார். அபிஷேக் சர்மா வெறும் 68 பந்துகளில் 135 ரன்கள் குவித்து இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார்.
இதில் 10 இமாலய சிக்ஸர்கள் மற்றும் 10 நேர்த்தியான பவுண்டரிகள் அடங்கும். அவர் தனது சதத்தை எட்டிய விதம் ரசிகர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியது. பதற்றமே இல்லாமல் தொடர்ச்சியாக இரண்டு சிக்ஸர்களை விளாசி தனது செஞ்சுரியை பூர்த்தி செய்தார். இது இந்த சீசனின் மிகச்சிறந்த இன்னிங்ஸாகக் கருதப்படுகிறது.
கிளாசனின் அதிரடி மற்றும் மெகா இலக்கு
அபிஷேக் சர்மா ஒருபுறம் மிரட்ட, மறுபுறம் மிடில் ஆர்டரில் வந்த ஹென்றிச் கிளாசன் தனது வழக்கமான அதிரடியைக் காட்டினார். அவர் சந்தித்த 13 பந்துகளில் 3 சிக்ஸர்களுடன் 37* ரன்கள் சேர்த்தார். இவர்களின் அதிரடியால் சன்ரைசர்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 2 விக்கெட் இழப்பிற்கு 242 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை எட்டியது. டெல்லி அணியின் பந்துவீச்சாளர்கள் ரன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் திணறினர்.
டெல்லியின் தடுமாற்றமும் ராகுலின் போராட்டமும்
243 ரன்கள் என்ற மலைப்போன்ற இலக்கை நோக்கி விளையாடிய டெல்லி அணிக்கு ஆரம்பமே அதிர்ச்சியாக இருந்தது. தொடக்க வீரர்களான பிரித்வி ஷா மற்றும் ஜேக் பிரேசர்-மெக்கர்க் சீக்கிரம் ஆட்டமிழக்க, டெல்லி அணி நிலைகுலைந்தது.
இருப்பினும், கேப்டன் கே.எல். ராகுல் தனது அதிரடி ஆட்டத்தின் மூலம் 37 ரன்கள் குவித்து டெல்லி அணிக்கு நம்பிக்கையளித்தார். ஆனால், ரன் ரேட் அழுத்தம் காரணமாக மற்ற வீரர்கள் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை பறிகொடுத்தனர். குறிப்பாக, ஹைதராபாத் அணியின் ஈஷன் மலிங்கா துல்லியமாக பந்துவீசி 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி டெல்லி அணியின் முதுகெலும்பை உடைத்தார்.
வெற்றி மற்றும் புள்ளிப்பட்டியல்
இறுதியில் டெல்லி அணி 20 ஓவர்களில் 9 விக்கெட் இழப்பிற்கு 195 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து தோல்வியைத் தழுவியது. 47 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி, இந்த சீசனில் தனது ஹாட்ரிக் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.
முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்:
ஆட்ட நாயகன்: 135* ரன்கள் எடுத்த அபிஷேக் சர்மா.
பந்துவீச்சு நாயகன்: 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய ஈஷன் மலிங்கா.
மைல்கல்: ஐபிஎல் வரலாற்றில் ஹைதராபாத் அணியின் அதிகபட்ச ஸ்கோர்களில் ஒன்றாக இது பதிவானது.
இந்த வெற்றி சன்ரைசர்ஸ் அணியை புள்ளிப்பட்டியலில் முன்னிலைப்படுத்தியுள்ளது. டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணி தனது பந்துவீச்சு மற்றும் மிடில் ஆர்டர் பேட்டிங்கில் உள்ள குறைகளை சரிசெய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது. அடுத்த போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் அணி இதே வேகத்தைத் தொடருமா என்று ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
