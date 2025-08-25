ஆசிய கோப்பை 2025: "இந்த அணியில் இந்த 2 வீக்னெஸ் இருக்கு?".. நோட் பண்ணீங்களா?

2025 ஆசியக் கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் தொடர் செப்டம்பர் 9ஆம் தேதி ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் தொடங்குகிறது. 8 நாடுகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், யுஏஇ, ஓமன் ஆகிய அணிகள் 'A' குழுவிலும், இலங்கை, வங்கதேசம், ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் ஹாங்காங் 'B' குழுவிலும் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்தியா vs பாகிஸ்தான் போட்டி செப்டம்பர் 14ஆம் தேதி துபாயில் நடைபெறுகிறது.
சமீப காலத்தில் பாகிஸ்தான் அணி பல தோல்விகளை சந்தித்து வருகிறது. இதன் காரணமாக பாபர் அசாம், முகமது ரிஸ்வான் போன்ற ஜாம்பவான்கள் அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டு, சல்மான் ஆகா தலைமையில் புதிய பாகிஸ்தான் அணி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இந்திய அணி நம்பர் 1 ஐசிசி டி20 தரவரிசையில் தொடருகிறது.
இந்திய அணியின் பலவீனங்கள் – முன்னாள் பாகிஸ்தான் வீரர் விமர்சனம்
இந்த நிலையில், இந்தியாவின் பாக்ஸிங் அளவைப் போன்று பல அணி வீரர்கள் உள்ளனர். அதே நேரத்தில், விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மா மற்றும் ரவீந்திர ஜடேஜா போன்ற அனுபவ வீரர்கள் இல்லாமை இந்தியா பேட்டிங்கில் மற்றும் ஆல்-ரவுண்டர்களில் ஒரு வாசல் வழியாக காணப்படுவதாக பாகிஸ்தான் முன்னாள் வீரர் பசித் கான் கருத்து தெரிவித்தார். குறிப்பாக, ஜடேஜாவின் பங்கு என் இந்திய அணியில் சீரான சமநிலையை அளிப்பதாகவும், வேறொருவரும் அவரை ஈடுசெய்ய முடியாது என்பதாகவும் அவர் கூறினார்.
"ஏதேனும் சூழ்நிலை மாற்றம் ஏற்பட்டால், இந்திய அணியில் அனுபவத்தின் குறைவு தாக்கம் செய்யும். விராட், ரோஹித் தரமான தீவிரம், போட்டி நெருக்கடியின் நேரத்தில் கவனம், தலைமை – இவை இழப்பாகும்," என பசித் தெரிவித்தார்.
போட்டி அட்டவணை
- செப்டம்பர் 9: தொடர் தொடக்கம்
- செப்டம்பர் 10: இந்தியா vs UAE தொடக்கப் போட்டி
- செப்டம்பர் 14: இந்தியா vs பாகிஸ்தான் – மிகுந்த எதிர்பார்க்கப்படும் போட்டி
- மற்ற நாட்களிலும், ஓமன், இலங்கை, வங்கதேசம், ஆப்கானிஸ்தான், ஹாங்காங் அணிகள் மோதுகின்றன.
