WhistlePodu: சிவகார்த்திகேயன் கேட்ட 3 கேள்விகள்! உடனே மாறிய தோனி முகம்!

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு உலக அளவில் மிகப்பெரிய ரசிகர்கள் பட்டாளம் இருந்து வருகிறது. குறிப்பாக, சென்னையில் லட்சக்கணக்கான ரசிகர்கள் உள்ளனர். அவர்களை உற்சாகப்படுத்தும் விதமாக சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நேற்று சிறப்பு விழா ஒன்று நடைபெற்றது. இதில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முன்னாள் வீரர்கள் கலந்து கொண்டனர். மேலும், இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர். ரஹ்மானின் சிறப்பு இசை நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றது. இது தவிர, நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் போன்ற சினிமா பிரபலங்களும் இந்த விழாவில் கலந்துகொண்டனர். ஐபிஎல் தொடருக்கு முன்பு நடைபெற்ற இந்த பிரம்மாண்ட விழாவில் எம்.எஸ். தோனி, ருதுராஜ் கெய்க்வாட், சஞ்சு சாம்சன் உள்ளிட்ட நட்சத்திரங்களும் கலந்து கொண்டனர். இந்த விழாவில் சிவகார்த்திகேயன் தோனியிடம் கேட்ட சில கேள்விகள் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.
Wait for it.. #WhistlePodu #Roar26
— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) March 22, 2026
தோனியிடம் சிவகார்த்திகேயன் வைத்த கோரிக்கை
இந்த விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொண்ட சிவகார்த்திகேயன், தோனியிடம் சில கோரிக்கைகளை முன்வைத்தார். அவர் பேசுகையில், "நீங்கள் ஐபிஎல் தொடரில் இன்னும் நீண்ட ஆண்டுகள் விளையாட வேண்டும். ஓய்வு பெறுவதை பற்றி நினைக்கவே வேண்டாம். உங்களுக்கு 60 வயது ஆனாலும் சரி, நீங்கள் தொடர்ந்து சிஎஸ்கே அணியில் விளையாட வேண்டும்; அதை நாங்கள் பார்த்து ரசிக்க காத்திருக்கிறோம்" என்று தெரிவித்தார். சிவகார்த்திகேயன் இதை பேசிய பிறகு, சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் இருந்த ரசிகர்கள் கரகோஷம் எழுப்பினர். ரசிகர்களின் இந்த அன்பான கோரிக்கைக்கு சிரித்துக்கொண்டே பதிலளித்த தோனி, "நான் அதற்காக முயற்சிக்கிறேன்" என்று தனது வழக்கமான ஸ்டைலில் தெரிவித்தார். தோனியின் இந்த பதில் ரசிகர்களை மேலும் உற்சாகப்படுத்தியுள்ளது.
ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டிற்கு ஆதரவு
சென்னை அணியின் கேப்டன் பொறுப்பை ஏற்றிருக்கும் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டிற்கு இந்த சீசன் முழுவதும் தனது ஆதரவு இருக்கும் என சிவகார்த்திகேயன் தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து பேசிய அவர், 'தி லயன் கிங்' கதாபாத்திரங்களை உதாரணமாக காட்டி பேசினார். "தோனி 'முஃபாசா' என்றால், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 'சிம்பா' . சிஎஸ்கே அணியை 6-வது கோப்பையை வெல்ல அழைத்து செல்லும் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டிற்கு தோனியின் வழிகாட்டுதலும், ஒட்டுமொத்த சென்னை அணி ரசிகர்களின் ஆதரவும் எப்போதுமே இருக்கும்" என்று சிவகார்த்திகேயன் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
சஞ்சு சாம்சனுக்கு கிடைத்த மாஸ் வரவேற்பு
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் கேப்டனாக இருந்த சஞ்சு சாம்சனை, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி டிரேடிங் மூலம் அணிக்கு கொண்டு வந்துள்ளது. இதன் மூலம் தோனியின் இடத்தை நிரப்ப முடியும் என்று ரசிகர்கள் கருதுகின்றனர். நேற்று சேப்பாக்கம் மைதானத்திலும் சஞ்சு சாம்சனுக்கு மிகப்பெரிய வரவேற்பு கிடைத்தது. சாம்சன் குறித்து பேசிய சிவகார்த்திகேயன், அவரை ஒரு பிளாக்பஸ்டர் அடிஷன் என்று புகழ்ந்துள்ளார்.
"சஞ்சு சேட்டனை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் குடும்பத்திற்குள் அன்புடன் வரவேற்கிறோம். கேரளாவுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் இடையே எப்போதுமே ஒரு கலாச்சார பிணைப்பு உண்டு. சஞ்சு சாம்சன் சென்னை அணியில் இணைந்திருப்பது அந்த பிணைப்பை மேலும் வலுவாக்கியுள்ளது" என்று சிவகார்த்திகேயன் தெரிவித்துள்ளார். தோனிக்கு பிறகு சென்னை அணியின் முக்கிய வீரராக சஞ்சு சாம்சன் இருப்பார் என்று ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்துள்ளனர். மேலும் பேசிய சிவகார்த்திகேயன், "ஐபிஎல் தொடர் என்பது பலருக்கு ஒரு பொழுதுபோக்கு அம்சமாக இருக்கலாம். ஆனால், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் என்பது எங்களுக்கு ஒரு எமோஷன்" என்று நெகிழ்ச்சியாக பேசியுள்ளார்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் தயார்
வரவிருக்கும் ஐபிஎல் 2026 சீசனுக்காக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தீவிரமாக பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. கடந்த ஒரு மாதமாக சென்னையில் முகாமிட்டுள்ள வீரர்கள், தொடர்ந்து பயிற்சி ஆட்டங்களில் விளையாடி வருகின்றனர். சஞ்சு சாம்சன் அணியில் இணைந்திருப்பது கூடுதல் பலத்தை சேர்த்துள்ளது. மேலும், இளம் வீரர்களான ஆயுஷ் மாத்ரே, டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், உர்வில் படேல் போன்றவர்களும் தங்களது திறமையை வெளிக்காட்ட காத்துக் கொண்டுள்ளனர். உலக கோப்பையில் சிறப்பாக விளையாடிய சிவம் துபேவும் தற்போது அணியில் இணைந்துள்ளார். மிகவும் பலம் வாய்ந்த அணியாக கருதப்படும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், இந்த முறை 6-வது கோப்பையை வெல்லுமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ஐபிஎல் 2026
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), எம்.எஸ். தோனி, சஞ்சு சாம்சன், சிவம் துபே, டெவால்ட் பிரேவிஸ், சர்பராஸ் கான், கலீல் அகமது, நூர் அகமது, நாதன் எல்லிஸ், மேட் ஹென்றி, மேத்யூ ஷார்ட், அன்ஷுல் காம்போஜ், ஸ்ரேயாஸ் கோபால், ராகுல் சாஹர், முகேஷ் சவுத்ரி, அகீல் ஹொசைன், ஜேமி ஓவர்டன், கார்த்திக் சர்மா, உர்வில் பட்டேல், ஆயுஷ் மத்ரே, ராமகிருஷ்ணா கோஷ், குர்ஜப்னீத் சிங், அமன் கான், பிரசாந்த் வீர், ஜாக் ஃபோல்க்ஸ்.
