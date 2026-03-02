சென்னை சேப்பாக்கில் IND vs AFG போட்டி.. களமிறங்கும் ரோகித், விராட்.. வெளியான அறிவிப்பு!

India vs Afghanistan ODI, Test Matches Full Schedule: இந்திய அணி தற்போது டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடி வருகிறது. நேற்றைய போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியை வீழ்த்தி அரையிறுதி போட்டிக்கு முன்னேறி இருக்கிறது. இத்தொடர் முடிந்தவுடன் இந்திய அணி உள்ளிட்ட அனைத்து அணி வீரர்களும் 2026 ஐபிஎல் தொடரில் விளையாட இருக்கின்றனர்.
ஐபிஎல் தொடர் மார்ச் மாதம் இறுதியில் தொடங்கி மே மாதம் முதல் வாரம் அல்லது இரண்டாம் வாரத்தில் முடியும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதை அடுத்து அனைத்து அணி வீரர்களும் அவர்களது சொந்த நாட்டுக்கு திரும்பு தாய் நாட்டுக்காக விளையாட தொடங்கி விடுவார்கள். அந்த வகையில், இந்திய அணி வீரர்கள் நமது நாட்டுக்காக விளையாட தொடங்கிவிடுவர்.
இந்த நிலையில், இந்திய மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையே நடக்க இருக்கும் போட்டிகள் குறித்து தற்போது அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது. அதன்படி, ஜூன் மாதத்தில் இந்திய அணி ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரிலும் ஒரு டெஸ்ட் போட்டியிலும் விளையாட இருக்கிறது.
டெஸ்ட் போட்டி விவரம்
இந்திய மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையே ஒரே ஒரு டெஸ்ட் போட்டி மட்டுமே நடைபெற இருக்கிறது. இப்போட்டி ஜூன் 6ஆம் தேதி முதல் ஜூன் 10ஆம் தேதி வரை என 5 நாட்கள் நடைபெறுகிறது. நியூ சண்டிகரில் நடக்கும் இப்போட்டி காலை 9.30 மணி அளவில் தொடங்குகிறது.
ஒருநாள் தொடர் விவரம்
1) ஜூன் 14ஆம் தேதி முதல் ஒருநாள் போட்டி நடைபெறுகிறது. இப்போட்டி தர்மசாலா மைதானத்தில் மதியம் 1.30 மணிக்கு தொடங்கி நடைபெற இருக்கிறது.
2) ஜூன் 17ஆம் தேதி இரு அணிகளுக்கும் இடையே இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி நடைபெறுகிறது. இப்போட்டி லக்னோவில் மதியம் 1.30 மணிக்கு தொடங்கி நடைபெற இருக்கிறது.
3) ஜூன் 20ஆம் தேதி இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி நடைபெறுகிறது. இப்போட்டி சென்னையில் மதியம் 1.30 மணிக்கு தொடங்கி நடைபெற இருக்கிறது.
இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் இடையே நடக்க இருக்கும் இப்போட்டிகளின் அட்டவணை வெளியான நிலையில், இடம் பெறும் வீரர்கள் விவரம் இன்னும் வெளியாக வில்லை. இது தொடர் நெருங்கையில் அதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகும். மேலும், இத்தொடரின் மூலம் மூத்த வீரர்களான ரோகித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலியை மீண்டும் இந்திய அணி உடையில் பார்க்க முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
