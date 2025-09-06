English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

அஷ்வினுக்கு பிறகு சிஎஸ்கே வெளியேற்றும் 4 முக்கிய வீரர்கள்! யார் யார் தெரியுமா?

சென்னை அணியை மறுகட்டமைக்கவும், இளம் வீரர்களை ஏலத்தில் எடுக்கவும், மெகா ஏலத்தில் அதிக விலைக்கு எடுக்கப்பட்ட சில வீரர்களை விடுவிக்க சிஎஸ்கே முடிவு செய்துள்ளது.

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 6, 2025, 09:11 AM IST
  • ஐபிஎல் 2026ல் பல அதிரடி மாற்றம்!
  • அதிரடி மாற்றத்தில் சிஎஸ்கே!
  • 4 நட்சத்திர வீரர்கள் விடுவிப்பு?

Trending Photos

ஆர்த்தி ரவி பகிர்ந்த புகைப்படங்கள்! கேப்ஷன்ல யாரையோ மறைமுகமா சொல்றாங்களே..
camera icon7
aarti ravi
ஆர்த்தி ரவி பகிர்ந்த புகைப்படங்கள்! கேப்ஷன்ல யாரையோ மறைமுகமா சொல்றாங்களே..
மதுரை, ராமேஸ்வரம், கன்னியாகுமரி... 5 நாள்கள் ஜாலியாக டூர் போகலாம் - தமிழ்நாடு அரசு ஏற்பாடு
camera icon8
TTDC
மதுரை, ராமேஸ்வரம், கன்னியாகுமரி... 5 நாள்கள் ஜாலியாக டூர் போகலாம் - தமிழ்நாடு அரசு ஏற்பாடு
இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 3 ராசிக்காரர்கள் கவனமா இருங்க... அனுசரிச்சு போங்க...
camera icon13
horoscope
இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 3 ராசிக்காரர்கள் கவனமா இருங்க... அனுசரிச்சு போங்க...
மாதம் ரூ.3 லட்சம் சம்பளம்... ஜெர்மனியில் வேலை - தமிழக அரசின் பயிற்சி யார் யாருக்கு?
camera icon8
Tamilnadu
மாதம் ரூ.3 லட்சம் சம்பளம்... ஜெர்மனியில் வேலை - தமிழக அரசின் பயிற்சி யார் யாருக்கு?
அஷ்வினுக்கு பிறகு சிஎஸ்கே வெளியேற்றும் 4 முக்கிய வீரர்கள்! யார் யார் தெரியுமா?

ஐபிஎல் 2025 சீசனில் ஏற்பட்ட மோசமான தோல்வியை தொடர்ந்து, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 2026 ஆம் ஆண்டு நடைபெறும் ஐபிஎல் தொடருக்கு தயார் ஆகி வருகிறது. வரும் மினி ஏலத்தில் நல்ல வீரர்களை தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கில் பல அதிரடி மாற்றங்களை அணிக்குள் கொண்டு வர உள்ளது. இதற்காக சில வீரர்களை வெளியிடவும் தயாராகி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற நிலையில், பல மூத்த மற்றும் நட்சத்திர வீரர்களை அணியில் இருந்து விடுவித்து, ஏலத்திற்கான பணத்தை அதிகரிக்க சிஎஸ்கே நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | ஆசியக் கோப்பை எந்த சேனலில் ஒளிபரப்பாகிறது? இலவசமாக எப்படி பார்ப்பது?

ஏன் இந்த அதிரடி முடிவு?

2025 ஐபிஎல் தொடரில் தோனி கேப்டனாக இருந்தும் புள்ளி பட்டியலில் கடைசி இடத்தை பிடித்த சிஎஸ்கே, பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு ஆகிய இரண்டிலும் மோசமாக செயல்பட்டது. சிலர் சிறப்பாக விளையாடி இருந்தாலும், ஒரு சிலரின் தோல்வியால் போட்டி மாறியது. குறிப்பாக, டாப்-ஆர்டர் மற்றும் மிடில்-ஆர்டரில் அதிரடி ஆட்டக்காரர்கள் இல்லாதது, அணியின் தோல்விக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தது. எனவே, அணியை மறுகட்டமைக்கவும், இளம் வீரர்களை ஏலத்தில் எடுக்கவும், மெகா ஏலத்தில் அதிக விலைக்கு எடுக்கப்பட்ட சில வீரர்களை விடுவிக்க சிஎஸ்கே முடிவு செய்துள்ளது.

விடுவிக்கப்பட வாய்ப்புள்ள வீரர்கள்

அஸ்வின் - ரூ.9.75 கோடி
டெவோன் கான்வே - ரூ. 6.25 கோடி
ரச்சின் ரவீந்திரா - ரூ.4 கோடி
ராகுல் திரிபாதி - ரூ.3.4 கோடி
தீபக் ஹூடா - ரூ.1.75 கோடி 
சாம் கரன் - ரூ.2.4 கோடி
விஜய் சங்கர் - ரூ.1.2 கோடி
நாதன் எல்லிஸ் - ரூ.2 கோடி

சிஎஸ்கேவின் புதிய கணக்கு

இந்த வீரர்களை விடுவிப்பதன் மூலம், சிஎஸ்கே-வின் பர்ஸ் சுமார் ரூ.34.45 கோடி வரை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த பணத்தை கொண்டு, சிஎஸ்கே நிர்வாகம் மூன்று முக்கிய இடங்களை தங்கள் அணியில் நிரப்ப திட்டமிட்டுள்ளது. அதன்படி, ஒரு அதிரடியான டாப்-ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன், ஒரு நம்பிக்கையான இந்திய மிடில்-ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன், ஒரு தரமான ஆல்-ரவுண்டர் ஆகியோரை எடுக்க திட்டம் வைத்துள்ளனர்.

சஞ்சு சாம்சன் அணிக்கு வருவாரா?

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியிலிருந்து சஞ்சு சாம்சன் வெளியேற உள்ளார் என்று  கூறப்படுகிறது. இதனால் சஞ்சு சம்சனை, ஏலத்திற்கு முன்பாகவே அணிக்குள் கொண்டு வர சிஎஸ்கே முயற்சிப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகின. மேலும் கேமரூன் கிரீன், பென் ஸ்டோக்ஸ் போன்ற ஆல்-ரவுண்டர்களையும் சிஎஸ்கே குறிவைக்கலாம். அடுத்த சீசனில் தோனி விளையாடுவாரா என்ற கேள்வி பலருக்கும் உள்ளது. அவரது இடத்தை நிரப்ப பல்வேறு வீரர்களை சிஎஸ்கே யோசித்து வருகிறது. இந்த அதிரடி மாற்றங்கள், ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலத்தை மிகவும் சுவாரஸ்யமானதாக மாற்றியுள்ளது. 

மேலும் படிக்க | Suryakumar Yadav: ஹர்திக்கை தொடர்ந்து ஹேர் கலரை மாற்றிய சூர்யகுமார் யாதவ்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
AshwinCSKIPL 2026IPL Mini AuctionChennai Super Kings

Trending News