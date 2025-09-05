English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Suryakumar Yadav: ஹர்திக்கை தொடர்ந்து ஹேர் கலரை மாற்றிய சூர்யகுமார் யாதவ்?

இந்திய அணியின் டி20 கேப்டன் சூர்யாகுமார் யாதவ் புதிய ஹேர் ஸ்டைலில் இருப்பது போன்ற புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரல் ஆகி வருகின்றன.

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 5, 2025, 05:09 PM IST
  • சூரியகுமார் யாதவின் வைரல் பிங்க் ஹேர்!
  • இணையத்தில் வைரல் ஆன புகைப்படம்!
  • உண்மையில் மாற்றினாரா? உண்மை என்ன?

Trending Photos

ஆயுள் சான்றிதழ்: இந்த தேதி தாண்டினால் பென்ஷன் கிடைக்காது.... வீட்டிலிருந்தபடியே சமர்ப்பிக்கலாம்
camera icon10
Digital Life certificate
ஆயுள் சான்றிதழ்: இந்த தேதி தாண்டினால் பென்ஷன் கிடைக்காது.... வீட்டிலிருந்தபடியே சமர்ப்பிக்கலாம்
மாதம் ரூ.3 லட்சம் சம்பளம்... ஜெர்மனியில் வேலை - தமிழக அரசின் பயிற்சி யார் யாருக்கு?
camera icon8
Tamilnadu
மாதம் ரூ.3 லட்சம் சம்பளம்... ஜெர்மனியில் வேலை - தமிழக அரசின் பயிற்சி யார் யாருக்கு?
ஆர்த்தி ரவி பகிர்ந்த புகைப்படங்கள்! கேப்ஷன்ல யாரையோ மறைமுகமா சொல்றாங்களே..
camera icon7
aarti ravi
ஆர்த்தி ரவி பகிர்ந்த புகைப்படங்கள்! கேப்ஷன்ல யாரையோ மறைமுகமா சொல்றாங்களே..
யார் இந்த பேபி ஷாலினி? குழந்தை நட்சத்திரம் முதல் அஜித்தின் ஆதரவான மனைவி வரை!
camera icon8
Baby Shalini
யார் இந்த பேபி ஷாலினி? குழந்தை நட்சத்திரம் முதல் அஜித்தின் ஆதரவான மனைவி வரை!
Suryakumar Yadav: ஹர்திக்கை தொடர்ந்து ஹேர் கலரை மாற்றிய சூர்யகுமார் யாதவ்?

ஆசிய கோப்பை 2025 தொடர் இந்த மாதம் நடைபெற உள்ளது. இதற்கான இந்திய அணி ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்கு சில நாட்களுக்கு முன்னர் சென்றது. செப்டம்பர் 10 ஆம் தேதி தொடங்கும் இந்த தொடருக்கான எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்களிடையே அதிகளவில் உள்ளது. ஆசிய கோப்பையில் இந்திய அணி, தங்களது முதல் போட்டிக்காக தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட தயாராகி வருகிறது. இந்நிலையில் கிரிக்கெட் ஆட்டம் தொடங்குவதற்கு முன்பே, வீரர்களின் ஹேர்ஸ்டைல்கள் சமூக வலைதளங்களில் தலைப்பு  செய்தியாகி உள்ளன.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | காயத்தால் அவதிப்படும் இந்த 3 வீரர்கள்... WI டெஸ்ட் தொடரில் இவரே விக்கெட் கீப்பர்!

ஹர்திக் பாண்டியா புதிய தோற்றம்

இந்திய அணியின் நட்சத்திர ஆல்-ரவுண்டரான ஹர்திக் பாண்டியா, தனது தலைமுடிக்கு ப்ளீச் செய்து பொன்னிறமான கலரில் புதிய தோற்றத்தில் காணப்பட்டார். அவரது இந்த மாற்றம், ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றதுடன், சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகியது. இந்த பரபரப்பு அடங்குவதற்குள், மற்றொரு இந்திய நட்சத்திர வீரர் சமூக வலைதளங்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளார்.

சூரியகுமார் யாதவ் முடி நிறம் மாற்றம்?

இந்திய அணியின்  கேப்டனும், அதிரடி பேட்ஸ்மேனுமான சூரியகுமார் யாதவ், இளஞ்சிவப்பு நிற முடியுடன் இருப்பது போன்ற புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவ தொடங்கின. இந்திய அணியின் கேப்டனான சூர்யாகுமார் யாதவ் உண்மையில் இந்த மாற்றத்தை செய்தாரா? அல்லது ஹர்திக் பாண்டியாவை பின்பற்றி, தனது ஹேர்ஸ்டைலை மாற்றினாரா? என பலரும் கேள்வி எழுப்ப தொடங்கினர். இது உண்மை தானா? அல்லது போலியா என்ற குழப்பம் ரசிகர்களிடையே நிலவியது. இந்நிலையில் வைரலான அந்த புகைப்படம் முற்றிலும் போலியானது என்பது தெரிய வந்துள்ளது.

சூரியகுமார் யாதவ் இளஞ்சிவப்பு நிற முடியுடன் இருப்பது போல் பரவிய புகைப்படம், டிஜிட்டல் முறையில் எடிட் செய்யப்பட்டது என்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. சூரியகுமார் யாதவ் தனது இயற்கையான கருப்பு நிற முடியுடன் தான் இருக்கிறார் என்றும், முடிக்கு எந்தவித மாற்றமும் செய்யவில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது. இந்த வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், சூரியகுமார் யாதவ் தனது வழக்கமான கருப்பு நிற முடியுடன், துபாய் விமான நிலையத்தில் வந்திறங்கிய புகைப்படங்கள் வெளியாகியுள்ளன. 

காத்திருக்கும் சவால்கள்

சமூக வலைதளங்கள் ஹேர்ஸ்டைல் சர்ச்சைகளில் கவனம் செலுத்தியிருந்தாலும், சூரியகுமார் யாதவுக்கு முன்னால் உண்மையான சவால்கள் காத்திருக்கின்றன. இந்த ஆசிய கோப்பை, அவரது கிரிக்கெட் பயணத்தில் ஒரு முக்கியமான அத்தியாயமாகும். ஒரு பெரிய தொடரில் இந்திய அணியை முதல் முறையாக வழிநடத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல், அவரது கேப்டன்சி மற்றும் தனிப்பட்ட செயல்பாடு, 2026 டி20 உலக கோப்பையை மனதில் கொண்டு கூர்ந்து கவனிக்கப்படும். அந்த உலக கோப்பையிலும் அவரே கேப்டனாக செயல்படுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | ஓய்வை அறிவித்த இந்திய அணியின் மூத்த வீரர் - 25 வருட பயணம் முடிவுக்கு வந்தது!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Suryakumar YadavHardik PandyaTeam IndiaUAEAsia Cup

Trending News