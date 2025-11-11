பலம் வாய்ந்ததாக மாறிய சிஎஸ்கே பேட்டிங் படை! யாரும் அசைத்து பார்க்க முடியாது!

ஐபிஎல் 2026 சீசனுக்கான வீரர்கள் பரிமாற்ற செய்திகள் கிரிக்கெட் வட்டாரத்தை அதிர வைத்து கொண்டிருக்கும் நிலையில், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் கேப்டன் சஞ்சு சாம்சனை, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்குள் கொண்டு வரும் மெகா டிரேட் கிட்டத்தட்ட உறுதியாகியுள்ளது. இந்த ஒப்பந்தம் மட்டும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டால், சிஎஸ்கே அணியின் பேட்டிங் வரிசை, இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு அசுர பலம் கொண்டதாக மாறும் என கிரிக்கெட் வல்லுநர்கள் கணித்துள்ளனர். ரவீந்திர ஜடேஜா போன்ற ஒரு மிகச்சிறந்த ஆல்-ரவுண்டரை இழந்தாலும், இந்த புதிய பேட்டிங் படை அந்த இழப்பை ஈடுகட்டி, கோப்பையை வெல்லும் முக்கிய அணியாக சிஎஸ்கே-வை மாற்றும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அதிரடியும், நிதானமும் கலந்த டாப் 5
இந்த உத்தேச பேட்டிங் வரிசை, அனுபவமும், இளமையும், அதிரடியும், நிதானமும் சரியான விகிதத்தில் கலந்த ஒரு அபாயகரமான கூட்டணியாக அமைந்துள்ளது.
ஆயுஷ் மாத்ரே
மும்பையைச் சேர்ந்த இந்த இளம் இடது கை பேட்ஸ்மேன், தனது அச்சமற்ற ஆட்டத்திற்காகவே அறியப்படுகிறார். பவர்-பிளே ஓவர்களில் எதிரணி பந்துவீச்சாளர்களை திணறடித்து, அணிக்கு ஒரு வலுவான தொடக்கத்தை அளிக்கும் திறன் கொண்டவர்.
ருதுராஜ் கெய்க்வாட்
சிஎஸ்கே-வின் பேட்டிங் தூணாக விளங்கும் கேப்டன் ருதுராஜ், ஒரு முனையில் நிதானமாக நின்று, இன்னிங்ஸை அழகாகக் கட்டமைப்பவர். இவரது கிளாசிக் ஷாட்கள், அணிக்குத் தேவையான பார்ட்னர்ஷிப்களை உருவாக்கப் பெரிதும் உதவும்.
சஞ்சு சாம்சன்
இந்த பேட்டிங் வரிசையின் எக்ஸ்-ஃபேக்டராக சஞ்சு சாம்சன் இருப்பார். மூன்றாம் நிலையில் களமிறங்கி, சுழற்பந்து, வேகப்பந்து என இரண்டையும் திறம்பட எதிர்கொண்டு, ஆட்டத்தின் போக்கையே மாற்றும் வல்லமை படைத்தவர். விக்கெட் கீப்பிங் பணியையும் இவர் மேற்கொள்வது அணிக்குக் கூடுதல் பலம்.
சிவம் துபே
மிடில் ஓவர்களில் சுழற்பந்து வீச்சாளர்களின் எமனாக உருவெடுத்துள்ளார் சிவம் துபே. இவரது ராட்சத சிக்ஸர்கள், ஆட்டத்தின் மந்தமான நேரங்களில்கூட ரன் ரேட்டை மளமளவென உயர்த்தும்.
டிவால்ட் பிரேவிஸ்
தென்னாப்பிரிக்காவின் இளம் புயல், டிவால்ட் பிரேவிஸ், ஒரு முழுமையான 360 டிகிரி ஆட்டக்காரர். இறுதி ஓவர்களில் களமிறங்கி, தனது அதிரடியால் ஆட்டத்தை வெற்றிகரமாக முடித்துக் கொடுக்கும் சிறந்த ஃபினிஷராக இவர் இருப்பார்.
வெற்றிக்கு வழிவகுக்குமா இந்த மாற்றம்?
கடந்த சீசனில், ஒரு நிலையான டாப் ஆர்டர் பேட்டிங் வரிசை இல்லாமல் சிஎஸ்கே அணி திணறியது. ஆனால், தற்போது சஞ்சு சாம்சனின் வருகை மற்றும் ஆயுஷ் மாத்ரே, பிரேவிஸ் போன்ற இளம் வீரர்களின் எழுச்சி ஆகியவை, அந்த குறையை முழுமையாக போக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த ஐந்து வீரர்களில் எந்த ஒரு வீரர் நிலைத்து நின்று ஆடினாலும், சிஎஸ்கே அணி இமாலய ஸ்கோரை எட்டுவது உறுதி. இந்த வீரர் பரிமாற்றம் மட்டும் வெற்றிகரமாக முடிந்தால், ஐபிஎல் 2026 கோப்பைக்கு சிஎஸ்கே ஒரு வலுவான போட்டியாளராக உருவெடுக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
