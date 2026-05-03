சிஎஸ்கே அணிக்கு வரும் ஹர்திக் பாண்டியா? காசி விஸ்வநாதனுடன் தீவிர ஆலோசனை!

சென்னை சேப்பாக்கம் எம்.ஏ.சிதம்பரம் மைதானத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகளுக்கு இடையே நடந்த ஐபிஎல் 2026 லீக் போட்டிக்கு பிறகு, மும்பை கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியாவும் சிஎஸ்கே அணியின் சிஇஓ காசி விஸ்வநாதனும் நீண்ட நேரம் பேசிக்கொண்டிருந்த வீடியோ ஒன்று சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. இந்த சந்திப்பு ஐபிஎல் வட்டாரத்தில் மிகப்பெரிய டிரேடிங் தொடர்பான வதந்திகளையும், விவாதங்களையும் கிளப்பியுள்ளது. இந்த ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி இதுவரை விளையாடிய 9 போட்டிகளில் 7 தோல்விகளை சந்தித்து, ப்ளே-ஆஃப் வாய்ப்பை இழந்து முதல் அணியாக தொடரிலிருந்து வெளியேறியுள்ளது. இந்த தொடர் முழுவதும் மும்பை கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியா மீது கடுமையான விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டு வருகின்றன. அணியின் மோசமான செயல்பாட்டிற்கு அவரே முக்கிய காரணம் என ரசிகர்களும் விமர்சகர்களும் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர். புள்ளிப்பட்டியலில் மும்பை அணி தற்போது 4 புள்ளிகளுடன் 9வது இடத்தில் பின்தங்கியுள்ளது.
Hardik Pandya and Vishwanath Anna were spotted sharing a laugh post-match.
Is a potential trade from MI to CSK actually on the cards?
— Shariq (@CricBhakt7380) May 3, 2026
சிஎஸ்கே சிஇஓ - ஹர்திக் பாண்டியா சந்திப்பு
இந்த போட்டியின் முடிவில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. போட்டி முடிந்த பிறகு மைதானத்தில் வைத்து, சிஎஸ்கே அணியின் முதன்மை செயல் அதிகாரி காசி விஸ்வநாதனும் ஹர்திக் பாண்டியாவும் தனியாக நின்று நீண்ட நேரம் தீவிரமாக பேசிக்கொண்டிருந்தனர். இந்த வீடியோ தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது. ஏற்கனவே ஹர்திக் பாண்டியாவை சிஎஸ்கே அணிக்கு டிரேடிங் முறையில் மாற்றிவிட்டு, சிஎஸ்கே-வின் சிவம் துபேவை மும்பை அணிக்கு அனுப்ப போவதாக சில வதந்திகள் பரவி வந்த நிலையில், இந்த நீண்ட நேர உரையாடல் அந்த வதந்திகளுக்கு மேலும் வலு சேர்த்துள்ளது. இந்த சந்திப்பு அடுத்த ஆண்டுக்கான மெகா ஏலம் அல்லது டிரேடிங் செய்வதற்கான ஆலோசனையாக இருக்கலாம் என ரசிகர்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் விவாதித்து வருகின்றனர்.
சிஎஸ்கே-வின் அசத்தல் வெற்றி
மும்பை நிர்ணயித்த 160 ரன்கள் என்ற இலக்கை, சிஎஸ்கே அணி 18.1 ஓவர்களிலேயே எளிதாக எட்டிப்பிடித்து வெற்றி வாகை சூடியது. சிஎஸ்கே கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 67 ரன்களுடனும், கார்த்திக் ஷர்மா 54 ரன்களுடனும் ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் நின்று அணியை வெற்றிக்கு அழைத்து சென்றனர். இவர்கள் இருவரும் இணைந்து 98 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷி அமைத்து 11 பந்துகள் மீதமிருக்கையில் போட்டியை முடித்து வைத்தனர். இந்த வெற்றியின் மூலம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 9 போட்டிகளில் 8 புள்ளிகளை பெற்று புள்ளிப்பட்டியலில் 6-வது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது. மேலும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை பின்னுக்கு தள்ளி தங்களது ரன் ரேட்டை +0.005 ஆக உயர்த்தியுள்ளது. இந்த வெற்றியின் மூலம் சிஎஸ்கே தனது ப்ளே-ஆஃப் கனவை உயிர்ப்புடன் வைத்துள்ளது.
முன்னதாக பேட்டிங் செய்த மும்பை அணி 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 159 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக நமன் திர் 37 பந்துகளில் 57 ரன்கள் எடுத்தார். சிஎஸ்கே பந்துவீச்சாளர்களான நூர் அஹ்மத் 2 விக்கெட்டுகளையும், அன்ஷுல் கம்போஜ் 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தி மும்பை அணியின் ரன் குவிப்பை கட்டுப்படுத்தினர். புள்ளிப்பட்டியலில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 13 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது. பெங்களூரு மற்றும் ஹைதராபாத் அணிகள் தலா 12 புள்ளிகளுடன் அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளன. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் 4-வது இடத்திலும் உள்ளது. இந்த நிலையில், ஹர்திக் பாண்டியா - காசி விஸ்வநாதன் சந்திப்பு ஐபிஎல் ரசிகர்களிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. உண்மையில் இது டிரேடிங் தொடர்பான பேச்சுவார்த்தையா அல்லது இயல்பான உரையாடலா என்பது வரும் காலங்களில் மட்டுமே தெரிய வரும்.
