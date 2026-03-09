இந்தியாவை பார்த்து வயித்தெரிச்சல் படும் பாகிஸ்தான்.. வெற்றிக்கு பின் கதறல்!

Ahmed Shehzad slams pakistan after T20 World Cup 2026: டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் இறுதி போட்டியானது நேற்று (மார்ச் 08) அகமதாபாத்தின் நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்தது. 20 ஓவர்கள் முடிவில் இந்திய அணி 5 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 255 ரன்களை குவித்தது. இதையடுத்து பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி 159 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது. இதன் காரணமாக இந்திய அணி 96 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பெற்று கோப்பையை கைப்பற்றி இருக்கிறது.
India vs Pakistan: பாகிஸ்தான் சிஸ்டம் சரியில்லை
இந்த நிலையில், தனது நாட்டில் கிரிக்கெட் மிகவும் மோசமாக உள்ளதாக பாகிஸ்தான் முன்னாள் வீரர் அகமது ஷாகாத் கடுமையாக விமர்சித்து உள்ளார். இது தொடர்பாக தொலைக்காட்சியின் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய அகமது ஷாசாத், பாகிஸ்தானில் வீரர்களை பொறுத்தவரையில் எந்த குறையும் இல்லை. ஆனால் சிஸ்டம் தான் சரி இல்லாமல் உள்ளது. இந்தியாவை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் திறமையும் இருக்கிறது, நிர்வாகத்தின் கட்டமைப்பும் நன்றாக இருக்கிறது.
இந்திய அணியில் சஞ்சு சாம்சனுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காமல் இருந்தது. தற்போது பாருங்கள், அவர் உலக கோப்பை தொடரின் தொடர் நாயகன் விருதை வென்றுள்ளார். அதேபோல் இஷான் கிஷனுக்கும் அணியில் இடம் கிடைக்காமல் இருந்தது. தற்போது அவரும் தனது திறமையை நிரூபித்து உள்ளார். இதுதான் இந்திய அணி நிர்வாகத்தின் சிறப்பு. அபிஷேக் சர்மா இத்தொடரின் தொடக்கத்தில் ரன்கள் அடிக்கவில்லை என பல விமர்சனங்களை எதிர்கொண்டார். ஆனால் நிர்வாகம் தொடர்ந்து அவருக்கு வாய்ப்பளித்தது. இறுதி போட்டியில் அவர் 21 பந்துகளில் 52 ரன்கள் குவித்து அசத்தி இருக்கிறார். இதனால்தான் இந்திய அணி பெரிய அணிகளுக்கு எதிராக ஐசிசி போன்ற பெரிய தொடரை வெல்கிறது என்றார்.
Ahmed Shehzad slams pakistan: பாகிஸ்தான் பந்தா காட்டுகிறது
தொடர்ந்து பேசிய அவர், பாகிஸ்தான் அணியை கடுமையாக விமர்சித்தார். பாகிஸ்தான் அணி தற்போதெல்லாம் சிறிய அணிகளை வென்றுவிட்டு கொண்டாடுகின்றனர். அதை பெரிய சாதனையாக பார்க்கின்றனர். இந்திய அணி தாங்கள் எவ்வளவு அடித்தாலும் போதும் என்ற மனநிலைக்கு வருவதில்லை. ஆனால் நாம் 180 ரன்கள் அடித்தாலே போதும் பந்து வீச்சாளர்கள் பார்த்துக்கொள்வார்கள் என நினைத்துவிடுகிறோம். ஆனால் அவர்கள் அவ்வாறு நினைப்பதில்லை. இறுதி போட்டியில் நியூசிலாந்து பந்து வீச்சாளர்கள் சற்று சுதாரிக்கவில்லை என்றால், இந்திய அணி நிச்சயமாக 280 ரன்களை தொட்டிருக்கும்.
Ahmed Shehzad slams pakistan: இந்தியா, நியூசிலாந்து அணியுடன் பாகிஸ்தானை ஒப்பிடுவதே தவறு
எனவே பாகிஸ்தான் எந்த தரத்தில் கிரிக்கெட் விளையாடுகிறது என்பதை சிந்திக்க வேண்டும் என்றார். மேலும், ஐசிசி தரவரிசையில் நமக்கென்று ஒரு தனி தரவரிசையை உருவாக்க வேண்டும். இந்தியா, நியூசிலாந்து போன்ற பெரிய அணிகளுடன் நம்மை வரிசைபடுத்தாமல், கென்யா, உகாண்டா போன்ற அணிகளுடன் நம்மை ஒப்பிடுவதே சிறந்தது என கிண்டல் செய்தார் அகமது ஷாகாத்.
நடந்து முடிந்த 2026 டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் பாகிஸ்தான் அணி குரூப் சுற்றில் 4 போட்டிகளில் இந்தியாவை தவிர்த்து அமெரிக்கா, நெதர்லாந்து மற்றும் நமீபியா அணிகளிடம் வெற்றி பெற்றது. இதையடுத்து சூப்பர் 8 சுற்றில் ஒரு போட்டி மழையால் ரத்தானது. இதனால் மீதமுள்ள இரண்டு போட்டிகளையும் வென்றாக வேண்டும் என்ற கட்டாயத்தில் இருந்தது. ஆனால் இங்கிலாந்து அணியிடம் தோல்வி அடைந்தது. கடைசியாக இலங்கை அணியுடன் பெரிய வெற்றியை பெற வேண்டும் என்ற கட்டாயத்தில் விளையாடியது. ஆனால் வெறும் 5 ரன்கள் வித்தியாசத்திலேயே வெற்றி பெற்றது. இதன் காரணமாக நெட் ரன் ரேட் அடிவாங்கியதால், தொடரை விட்டு வெளியேறியது.
மேலும் படிக்க: ஓய்வு எல்லாம் இல்லை! என்னுடைய அடுத்த இலக்கு இது தான் - சூர்யகுமார் யாதவ்!
மேலும் படிக்க: T20 Worldcup: கோப்பையை வென்றதும் சூர்யகுமார் யாதவ் சொன்ன முக்கிய தகவல்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ