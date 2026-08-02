/ரஹானேவுக்கு மாதம் எவ்வளவு கிடைக்கும்? 4 ஆண்டுகளுக்கு முன் பென்ஷனை உயர்த்திய BCCI

Ajinkya Rahane Pension : ஜுலை 30ஆம் தேதி அன்று சர்வதேச போட்டிகள் உள்பட அனைத்துவித போட்டிகளில் இருந்தும் ஓய்வை அறிவித்திருந்தார். 2020-21 பார்டர் - கவாஸ்கர் கோப்பை தொடரை 2-1 என்ற கணக்கில் தனது தலைமையில் வென்று கொடுத்தவர் அஜிங்கயா ரஹானே.
டெஸ்டில் 6 போட்டிகளில் கேப்டனாக செயல்பட்ட அஜிங்கயா ரஹானே 4 வெற்றிகளை குவித்துள்ளார். 2 போட்டிகள் டிராவில் முடிந்தன. ஒரு தோல்வி கூட கிடையாது. ஓடிஐ பொருத்தவரை 3 போட்டிகளில் கேப்டனாக இருந்து மூன்றிலும் வென்றுள்ளார்; டி20ஐ போட்டிகளில் 2இல் கேப்டனாக இருந்து 1 வெற்றி, 1 தோல்வி. அதாவது மொத்தம் 11 போட்டிகளில் 8 வெற்றி, 2 டிரா மற்றும் ஒரே ஒரு தோல்வி.
2011ஆம் ஆண்டுகளில் டி20ஐ, ஓடிஐ என வொயிட் பால் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இந்திய அணிக்கு ஆரம்பத்தில் விளையாடியிருந்தாலும், 2011ஆம் ஆண்டில் இருந்து மிடில் ஆர்டர் பேட்டராக இருந்து இந்திய டெஸ்ட் அணியின் தூணாக விளங்கியிருக்கிறார். இந்திய அணிக்காக 85 டெஸ்ட், 90 ஓடிஐ, 20 டி20ஐ என 195 சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடியிருக்கிறார்.
நீண்டநாள் காத்திருப்புக்கு பின்னரே ரஹானேவுக்கு இந்திய அணியில் இடம் கிடைத்தது. கிடைத்த வாய்ப்பை இறுகப்பிடித்துக்கொண்டு அதில் சிறந்து விளங்கினார். ஒருகட்டத்தில் அவரது வொயிட் பால் கிரிக்கெட் பார்ம் கேள்விக்குள்ளானது. 2016ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு டி20ஐ, 2018ஆம் ஆண்டுக்கு ஓடிஐ போட்டிகளில் அவர் விளையாடவில்லை. 2023ஆம் ஆண்டுவரை அவர் டெஸ்ட் அணியில் விளையாடினார்.
ரோஹித், விராட் கோலி ஆகியோர் டெஸ்டில் இருந்து கடந்தாண்டு ஓய்வுபெற்றபோதே, இவரும் ஓய்வு பெறுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், தொடர்ச்சியாக அவர் தேர்வுக்குழுவின் முடிவுக்கு காத்திருந்து, நீண்ட காத்திருப்புக்கு பிறகே தனது ஓய்வை அறிவித்துள்ளார்.
இந்தச் சூழலில், இப்போது அவர் ஓய்வை அறிவித்தாலும் பிசிசிஐயிடம் இருந்து அவர் நிலையான ஆதரவை பெறுவார். அதாவது, கடந்த 2022ஆம் ஆண்டில் பிசிசிஐ ஓய்வுபெறும் வீரர்களுக்கான ஓய்வுத்தொகையில் பெரிய மாற்றம் கொண்டுவரும் முடிவை அறிவித்தது. ரஹானே இதுவரை 85 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியிருக்கிறார். இதனால், அவர் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வீரராக அறியப்படுகிறார்.
முன்னர் ஓய்வுபெற்ற டாப் வீரர்களுக்கு ரூ.50 ஆயிரம் ஓய்வூதியமாக வழங்கப்பட்டது. ஆனால், கடந்த நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன் பென்ஷன் தொகை ரூ.7 ஆயிரமாக உயர்ந்தது. எனவே, ரஹானேவுக்கு நிலையான ஓய்வூதியமாக மாதந்தோறும் ரூ.70 ஆயிரம் கிடைக்கும்.
பிசிசிஐ தலைவராக சௌரவ் கங்குலி காலகட்டத்தில்தான் இந்த முடிவு ஏற்பட்டது. ஓய்வுபெறும் வீரர்களின் பொருளாதார நலன் கருதி இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக கங்குலி அப்போது கூறியிருந்தார்.
பிசிசிஐயில் எந்தவித பதவியை பெறாதவரையிலும் பென்ஷன் நீடிக்கும். ஒருவேளை ரஹானே நிர்வாகப் பொறுப்பிலோ அல்லது பயிற்சியாளராகவோ வரும்பட்சத்தில் அவரது பென்ஷன் தற்காலிகமாக நிறுத்திவைக்கப்படும். அவற்றில் இருந்து தன்னை அவர் விடுவித்துக்கொண்டால் மீண்டும் ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும்.