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ரஹானேவுக்கு மாதம் எவ்வளவு கிடைக்கும்? 4 ஆண்டுகளுக்கு முன் பென்ஷனை உயர்த்திய BCCI

Ajinkya Rahane Pension : அஜிங்கயா ரஹானே சமீபத்தில் ஓய்வுபெற்ற நிலையில், பிசிசிஐயின் புதிய மாற்றத்தை தொடர்ந்து அவருக்கு கூடுதல் ஓய்வூதியம் கிடைக்கும். மாதாமாதம் அவருக்கு எவ்வளவு பென்ஷன் கிடைக்கும் என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Aug 02, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 02:53 PM IST
ரஹானேவுக்கு மாதம் எவ்வளவு கிடைக்கும்? 4 ஆண்டுகளுக்கு முன் பென்ஷனை உயர்த்திய BCCI
Image Credit: Ajinkya Rahane | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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ரஹானேவுக்கு மாதம் எவ்வளவு கிடைக்கும்? 4 ஆண்டுகளுக்கு முன் பென்ஷனை உயர்த்திய BCCI
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