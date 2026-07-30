/Bye Bye Jinks... அஜிங்கயா ரஹானே ஓய்வு - மறக்க முடியாத இந்த 3 பெஸ்ட் ஆட்டங்கள்!

Ajinkya Rahane Retirement : சர்வதேச கிரிக்கெட், ஐபிஎல் கிரிக்கெட், உள்நாட்டு கிரிக்கெட் என அனைத்து விதமான கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்தும் ஓய்வுபெறுவதாக இந்திய அணியின் மூத்த வீரர் அஜிங்கயா ரஹானே இன்று அறிவித்துள்ளார். 2011ஆம் ஆண்டில் இந்திய அணியில் அறிமுகமான இவர், 2013ஆம் ஆண்டில் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமானார்.
அதேநேரத்தில், 2018ஆம் ஆண்டுக்கு பின்னர் ஓடிஐ மற்றும் டி20ஐ போட்டிகளில் இடம்பெறாத ரஹானே தொடர்ந்து டெஸ்ட் போட்டிகளில் மட்டும் விளையாடி வந்தார். கடைசியாக 2023ஆம் ஆண்டு மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிராக விளையாடியதுதான் இவரது கடைசி டெஸ்ட் போட்டியாகும்.
அஜிங்கயா ரஹானே தனது ஓய்வை இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் வெளியிட்டார். இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்ட வீடியோவில், "வாழ்க்கையின் யதார்த்தம் என்னவென்றால், எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு தொடக்கமும் ஒரு முடிவும் உண்டு. அதற்கான நேரம் வரும்போது நாம் அதை மதித்து முன்னோக்கிச் செல்ல வேண்டும்.
நான் எனது பேட்டிங்கில் எப்போதும் டைமிங்கையே அதிகம் நம்பியிருந்தேன். அதன் முக்கியத்துவத்தையும் நான் எப்போதும் உணர்ந்திருந்தேன். இன்று நான் அடுத்த கட்டத்திற்குச் செல்வதற்கும், சர்வதேச கிரிக்கெட் மற்றும் அனைத்து வடிவங்களில் இருந்தும் எனது ஓய்வை அறிவிப்பதற்கும் இதுவே சரியான டைமிங் என்று உணர்கிறேன்" என பேசி உள்ளார்.
தற்போது ஐபிஎல் தொடரில் கேகேஆர் அணியின் கேப்டனாக இருக்கும் அஜிங்கயா ரஹானே தற்போது ஓய்வை அறிவித்திருப்பதன் மூலம் 2027 ஐபிஎல் தொடரில் விளையாட மாட்டார் என தெரிகிறது.
இதுவரை 85 டெஸ்ட் போட்டிகள், 90 ஓடிஐ போட்டிகள், 20 டி20ஐ போட்டிகளில் இந்திய அணிக்காக விளையாடி உள்ளார். ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ், சிஎஸ்கே உள்பட 6 அணிகளுக்காக விளையாடி 212 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளார்.
|பார்மட்
|போட்டிகள்
|இன்னிங்ஸ்
|ரன்கள்
|சதம்
|அரைசதம்
|டெஸ்ட்
|85
|144
|5,077
|12
|26
|ஓடிஐ
|90
|87
|2,962
|3
|24
|டி20ஐ
|20
|20
|375
|0
|1
|ஐபிஎல்
|212
|197
|5,367
|2
|35
|FC
|205
|346
|14,209
|42
|59
THE AJINKYA RAHANE'S HUNDRED v ENGLAND AT LORD'S.— Maina Singh (@Maina_Singhx77) July 30, 2026
- Rahane's iconic innings at iconic L pic.twitter.com/T0MERUJ9Bn