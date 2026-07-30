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Bye Bye Jinks... அஜிங்கயா ரஹானே ஓய்வு - மறக்க முடியாத இந்த 3 பெஸ்ட் ஆட்டங்கள்!

Ajinkya Rahane Retirement : இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், மூத்த வீரருமான அஜிங்கயா ரஹானே (38) அனைத்து விதமான கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 30, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 12:16 PM IST
Bye Bye Jinks... அஜிங்கயா ரஹானே ஓய்வு - மறக்க முடியாத இந்த 3 பெஸ்ட் ஆட்டங்கள்!
Image Credit: Ajinkya Rahane Retirement | Image Source : ChatGPT

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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