IND vs NZ: விலகும் அக்சர் படேல்.. காயத்தால் அவதி! அவருக்கு பதில் யார்?

Who Will Replace Axar Patel In New Zealand T20 Series: நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் அக்சர் படேலுக்கு காயம் ஏற்பட்ட நிலையில், வரும் போட்டியில் அவருக்கு பதில் யாரை எடுத்து செல்லலாம் என்பது குறித்து முன்னாள் வீரர் அஜிங்க்யா ரஹானே பேசி உள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Jan 22, 2026, 11:27 AM IST
  • இந்தியா - நியூசிலாந்து டி20
  • அக்சர் படேல் காயம்
  • அவருக்கு பதில் யார்?

இந்திய அணி தற்போது நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் அணிக்கு எதிராக 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. நேற்று (ஜனவரி 21) இத்தொடரின் முதல் போட்டி நடைபெற்று முடிந்தது. இப்போட்டியில் இந்திய அணி 48 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இப்போட்டியின்போது இந்திய அணியின் முக்கிய ஆல்-ரவுண்டரான அக்சர் படேலுக்கு காயம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து அவர் உடனடியாக களத்தை விட்டு வெளியேறினார். 

Axar Patel Injury: அக்சர் படேல் காயம் 

அவருக்கு பதிலாக மீதமிருந்த ஓவரை தொடக்க வீரர் அபிஷேக் சர்மா வீசினார். அக்சர் படேல் தற்போது இரண்டாவது போட்டியில் விளையாடுவாரா என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. இருப்பினும் தற்போதுவரை அணி நிர்வாகம் தரப்பில் இருந்து எந்த அப்டேட்டும் கிடைக்கவில்லை. இந்த நிலையில், அக்சர் படேல் ஒருவேளை விளையாடாமல் போனால், அவருக்கு பதிலாக குல்தீப் யாதவ்வை களமிறங்குங்கள் என முன்னாள் வீரர் அஜிங்கியா ரஹானே தெரிவித்துள்ளார். 

Kuldeep Yadav: அக்சர் படேலுக்கு பதிலாக குல்தீப் யாதவ்வை எடுக்கலாம் 

இது தொடர்பாக பேசிய அவர், முக்கிய ஆல்-ரவுண்டராக இருக்கும் அக்சர் படேல் விளையாட முடியாமல் போனால் அவருக்கு பதிலாக குல்தீப் யாதவ்வை எடுக்கலாம். குல்தீப் யாதவ்வை எடுத்தால் பேட்டிங் குறையும் என நினைத்தால் அர்ஷ்தீப் சிங்கிற்கு பதிலாக ஹர்ஷித் ராணாவும் அக்சர் படேலுக்கு பதிலாக குல்தீப் யாதவ்வையும் கொண்டு செல்லலாம். இதன் மூலம் ஹர்ஷித் ராணா 8வது இடத்தில் பேட்டிங் செய்வார். 

Rinku Singh: ரிங்கு சிங் கண்டிப்பாக விளையாட வேண்டும் 

அதே சமயம் அணியில் அதிக மாற்றம் செய்யாமல் இருப்பது நல்லது. ரிங்கு சிங் அதிரடியான ஆட்டத்தை முதல் போட்டியில் விளையாடியதால் அவரை வெளியேற்ற விரும்பாது. அவர் கண்டிப்பாக அனைத்து போட்டிகளிலும் விளையாட வேண்டும் என தெரிவித்தார். 

Axar Patel: அக்சர் படேல் மிகவும் முக்கிய வீரர்

தொடர்ந்து பேசிய அவர், அக்சர் படேலுக்கு ஏற்பட்ட காயம் தீவிரமானதாக இருக்காது என நம்பிக்கை தெரிவித்தார். அக்சர் படேல் ஒரு முக்கியமான ஆல்-ரவுண்டர் ஆவார். அவர் எந்த இடத்திலும் பேட்டிங் செய்யக்கூடியவர். அவரது 4 ஓவர்கள் மிகவும் முக்கியமானவை. பவர்பிளே, மிடில் ஓவர் தேவைப்பட்டால் டெத் ஓவர்களிலும் அவரை பயன்படுத்தலாம் என கூறினார். 

Gautam Gambhir: யாரை தேர்வு செய்யப்போகிறார் கம்பீர் 

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 தொடர் நாளை ராய்ப்பூரில் நடைபெற இருக்கிறது. இப்போட்டியில் அக்சர் படேல் களமிறங்காத பட்சத்தில், அவருக்கு பதிலாக யாரை கவுதம் கம்பீர் தேர்வு செய்கிறார் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். 

India Squad For New Zealand T20 Series: நியூசிலாந்து டி20 தொடருக்கான இந்திய அணி 

சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), அபிஷேக் ஷர்மா, சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, அக்சர் படேல் (துணை கேப்டன்), ரின்கு சிங், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, ஹர்ஷித் ராணா, அர்ஷ்தீப் சிங், குல்தீப் யாதவ், ரவி பிஷ்னோய், வாஷிங்டன் சுந்தர், இஷான் கிஷன். 

மேலும் படிக்க: IND vs NZ 2nd T20: இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11ல் மாற்றம்.. வெளியேறும் முக்கிய வீரர்?

மேலும் படிக்க: CSK-வில் ஜடேஜாவுக்கு பதில் இந்த வீரர் கிடையாது.. பிளானை மாற்றும் ருதுராஜ்! உள்ளே வரும் இளம் வீரர்

Ind vs NZAxar PatelKuldeep YadavHarshit Ranaindia vs new zealand 2nd t20

