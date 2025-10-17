English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • ஆஸி., தொடரில் 3 செஞ்சுரி அடித்தாலும்.. கோலி, ரோகித்துக்கு.. ஒரே போடாக போட்ட அஜித் அகர்கர்!

ஆஸி., தொடரில் 3 செஞ்சுரி அடித்தாலும்.. கோலி, ரோகித்துக்கு.. ஒரே போடாக போட்ட அஜித் அகர்கர்!

Ajit Agarkar: விராட் கோலி மற்றும் ரோகித் சர்மா ஆஸ்திரேலியா தொடரில் 3 செஞ்சுரி அடித்தாலும் 2027 உலகக் கோப்பையில் உறுதியாக விளையாடுவார்களா என்று சொல்ல முடியாது என அஜித் அகர்கர் கூறி இருக்கிறார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Oct 17, 2025, 07:05 PM IST

Trending Photos

ஓடிடியில் ரிலீஸாகும் திரைப்படங்கள்..ஒரே வாரத்தில் இத்தனையா? எதை, எதில் பார்க்கலாம்?
camera icon7
OTT releases
ஓடிடியில் ரிலீஸாகும் திரைப்படங்கள்..ஒரே வாரத்தில் இத்தனையா? எதை, எதில் பார்க்கலாம்?
குஜராத் கழட்டிவிடும் இந்த 5 வீரர்கள்... மினி ஏலத்தில் கில் - நெஹ்ராவின் பிளான் என்ன?
camera icon8
Gujarat Titans
குஜராத் கழட்டிவிடும் இந்த 5 வீரர்கள்... மினி ஏலத்தில் கில் - நெஹ்ராவின் பிளான் என்ன?
சஞ்சு சாம்சனுக்காக கோடிகளை கொட்டும் இந்த அணி... மினி ஏலத்தில் ட்விஸ்ட் வருமா?
camera icon7
Sanju Samson
சஞ்சு சாம்சனுக்காக கோடிகளை கொட்டும் இந்த அணி... மினி ஏலத்தில் ட்விஸ்ட் வருமா?
நாளை அதிசார குரு பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு பணம், புகழ், அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட், அனைத்திலும் வெற்றி
camera icon10
Guru Peyarchi
நாளை அதிசார குரு பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு பணம், புகழ், அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட், அனைத்திலும் வெற்றி
ஆஸி., தொடரில் 3 செஞ்சுரி அடித்தாலும்.. கோலி, ரோகித்துக்கு.. ஒரே போடாக போட்ட அஜித் அகர்கர்!

இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா ஒருநாள் தொடர் நாளை மறுநாள் (அக்டோபர் 19) ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்க இருக்கிறது. இத்தொடரில் மூத்த வீரரகளான ரோகித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி அகியோர் இடம் பிடித்துள்ளனர். நீண்ட இடைவெளிக்கு பின்னர் இவர்கள் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் பங்கேற்பதால், மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு உள்ளது. அதே சமயம் இவர்கள் இத்தொடருக்கு பின்னர் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவிக்க இருக்கின்றனர் என்று கூறப்படுகிறது. ஆனால் அவர்கள் 2027 உலகக் கோப்பையில் பங்கேற்க வேண்டும் என்பதே ரசிகர்களின் ஆசையாக இருக்கிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

இந்த நிலையில், இந்திய அணியின் தேர்வுக் குழு தலைவர் அஜித் அகர்கர் அஜித் அகர்கர், ரோகித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி ஆஸ்திரேலியா தொடரில் 3 சதங்கள் அடித்தாலும், அவர்கள் 2027 உலகக் கோப்பையில் விளையாடுவார்கள் என்று உறுதி அளிக்க முடியாது என கூறி இருக்கிறது.
இது தொடர்பாக NDTTV நிகழ்ச்சி ஒன்றில் அஜித் அகர்கர் பேசினார். அவரிடம் ரோகித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி ஆகியோரின் எதிர்காலம் குறித்து கேள்வி கேட்கப்பட்டது. 

அதற்கு பதில் அளித்த அவர், ரோகித், கோலி இருவரும் இந்திய கிரிக்கெட்டில் நீண்ட காலமாக அசைக்க முடியாத வீரர்களாக உள்ளனர். ஒருவர் 50க்கு மேல் சராசரியும் இன்னொருவர் 50க்கு அருகில் சராசரியை வைத்துள்ளனர். அப்படிப்பட்ட வீரர்களை ஒவ்வொரு போட்டிக்கு பிறகும் சோதனைக்கு உள்ளாக்க போவதில்லை என்று அஜித் அகர்கர் கூறினார். 

அவர்கள் தற்போது இந்திய அணியில் உள்ளனர். இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, நிலைமை என்னவாக இருக்கும் என்று சொல்வது கடினம். யாருக்குத் தெரியும், அந்த இடத்தைப் பிடிக்கும் இளைய வீரர்கள் இருக்கலாம்.அவர்கள் விளையாடத் தொடங்கியதும், நிலைமையை மதிப்பிடுவோம். இது வெறும் ரன்கள் அல்ல, கோப்பைகளை வெல்வது பற்றியது. அவர்கள் ஆஸ்திரேலியாவில் 3 சதங்கள் அடித்தாலும் அவர்கள் 2027 உலகக் கோப்பையில் விளையாடுவார்கள் என்று உறுதி அளிக்க முடியாது. சூழ்நிலையை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என மேலும் கூறினார். 

முன்னதாக விராட் கோலி மற்றும் ரோகித் சர்மா 2027 உலகக் கோப்பையில் விளையாடுவது குறித்து எந்த உறுதியையும் நாங்கள் அளிக்கவில்லை என்று இந்திய தேர்வுக்குழு தலைவர் அஜித் அகர்கர் கூறி இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. .

மேலும் படிக்க: இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா ஒருநாள் தொடர்: ரோகித், கோலி ஓய்வா? ரவி சாஸ்திரி சொல்வது என்ன?

மேலும் படிக்க: IND vs AUS: கடைசி நேரத்தில் முக்கிய வீரர் விலகல் - ஐபிஎல் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Ajit AgarkarVirat KohliRohit SharmaIndia vs Australia2027 ODI World Cup

Trending News