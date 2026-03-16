இந்த ஆண்டும் CSK கோப்பை ஜெயிக்காது? பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கும் வாய்ப்பில்லை! அதிர்ச்சி

IPL 2026 Prediction: 19வது ஐபிஎல் தொடர் இன்னும் சில தினங்களில் தொடங்க உள்ள நிலையில், பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு தகுதி பெறும் அணிகள் குறித்து ஆகாஷ் சோப்ரா தனது கணிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 16, 2026, 02:00 PM IST
IPL 2026 Winner And Play Off Prediction: டி20 உலகக் கோப்பை முடிந்து தற்போதுதான் கிரிக்கெட் உலகில் ஓர் பரபரப்பு முடிந்துள்ளது. இந்த சூழலில், அடுத்ததாக வரும் மார்ச் 28 ஆம் தேதி 2026 ஆண்டுக்கான ஐபிஎல் 19வது சீசன் தொடங்க உள்ளது. இத்தொடருக்கான முதல் 20 போட்டிகளுக்கான அட்டவணையை ஐபிஎல் நிர்வாகம் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பாக வெளியிட்டது. 

2026 ஐபிஎல் தொடரின் முதல் போட்டி 

தொடரின் முதல் போட்டியில் ரஜத் பட்டிதர் தலைமையிலான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியும் பேட் கம்மின்ஸ் தலைமையிலான சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியும் மோத இருக்கின்றன. இப்போட்டி பெங்களூருவில் உள்ள சின்னசாமி மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. கடந்த 2025 ஐபிஎல் தொடரின் கோப்பையை வென்ற ஆர்சிபி அணி மீண்டும் கோப்பையை கைப்பற்ற வேண்டும் என்ற முனைப்புடன் இத்தொடரில் களம் காண இருக்கிறது. 

ஐபிஎல் 2026 - ஆகாஷ் சோப்ரா கணிப்பு 

2026 ஐபிஎல் தொடருக்காக ரசிகர்கள் மிகவும் ஆவலுடன் காத்திருக்கும் நிலையில், முன்னாள் வீரர் ஆகாஷ் சோப்ரா இத்தொடரில் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறும் 4 அணிகளின் குறித்த கணிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறார். அவர் மும்பை இந்தியன்ஸ் (MI), ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB), டெல்லி கேபிடல்ஸ் (DC) மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் (GT) ஆகிய அணிகளை தேர்வு செய்து ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி அளித்துள்ளார். 

சஞ்சு சாம்சன், ஜஸ்பிரித் பும்ரா 

அதேபோல் கோப்பையை எந்த அணி வெல்லும் என கேட்டபோது, எந்த அணி சிறப்பாக விளையாடுகிறதோ அந்த அணியே கோப்பையை வெல்லும். எனக்கு தெரியவில்லை. ஒருவேளை அது டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியாக இருக்கலாம். எனக்கு அப்படி தோன்றுகிறது என பதில் அளித்துள்ளார். மேலும், ஆரஞ்சு தொப்பையை (Orange Cup) சிஎஸ்கே வீரர் சஞ்சு சாம்சன் வெல்வார் என்றும் ஊதா தொப்பையை (Purple Cup) மும்பை இந்தியன்ஸ் வீரர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா வெல்ல வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறி உள்ளார். 

கம்பேக் கொடுக்க காத்திருக்கும் சிஎஸ்கே 

வரும் ஐபிஎல் சீசனில் மிகவும் பலமாக காட்சி அளிக்கும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறும் என ஆகாஷ் சோப்ரா குறிப்பிடாதது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஐபிஎல் தொடரில் சிஎஸ்கே அணி மிகவும் மோசமாக விளையாடியது. 14 போட்டிகளில் 10 தோல்விகளை பெற்று முதல் அணியாக வெளியேறியது. ஆனால் இம்முறை அதனை வென்றாக வேண்டும் என்ற குறிக்கோளுடன் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி களமிறங்க இருக்கிறது. 

அதிரடி மாற்றம் செய்த சிஎஸ்கே 

இதற்கு அந்த அணியின் அதிரடியான வீரர்கள் மாற்றமே உதாரணம். எதிர்காலத்தை சிந்தித்து சஞ்சு சாம்சனை அணிக்குள் கொண்டு வந்தது. சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் விளையாட இரண்டு வீரர்களை ரூ. 14 கோடிக்கு வாங்கியது என இப்படி பல மாற்றங்களை செய்து மிகவும் பலம் வாய்ந்த அணியாக மாறி இருக்கிறது. அதனால் நிச்சயம் இந்த ஆண்டு சிஎஸ்கே அணி கம்பேக் கொடுக்கும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர். 

தோனி ஓய்வு 

அதேசமயம் இந்த 2026 ஐபிஎல் தொடருடன் எம். எஸ். தோனி ஐபிஎல்லில் இருந்து ஓய்வு பெறுவார் என தெரிகிறது. அதன் காரணமாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி கோப்பையை வென்ற கையோடு தோனி ஓய்வு பெற வேண்டும் என்று ரசிகர்கள் ஆசைபடுகின்றனர். அதையே சிஎஸ்கே அணி நிர்வாகமும் விரும்பும். இப்படி இருக்கையில் பிளே அஃப் சுற்றுக்கான கணிப்பில் கூட சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இல்லாதது ரசிகர்களை சோகத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது. 

ஐபிஎல் 2026க்கான சிஎஸ்கே அணி

ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), எம்எஸ் தோனி, சஞ்சு சாம்சன், சிவம் துபே, டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், ஆயுஷ் மத்ரே, கார்த்திக் ஷர்மா, சர்ஃபராஸ் கான், உர்வில் பட்டேல், அன்ஷுல் கம்போஜ், கலீல் அகமது, நூர் அஹ்மத், ராமகிருஷ்ணா கிஹோ ஓவர்டன், ஜமீவ் க்ஹோ ஓவர்டன், கான், சாக் ஃபோல்க்ஸ், முகேஷ் சவுத்ரி, நாதன் எல்லிஸ், ஷ்ரேயாஸ் கோபால், குர்ஜப்னீத் சிங், அகேல் ஹொசைன், மாட் ஹென்றி, ராகுல் சாஹர்.

