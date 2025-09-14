ஆசிய கோப்பை: பாகிஸ்தான் அணிக்கு இந்த இரண்டு இந்திய வீரர்கள்தான் எமன்!

ஆசிய கோப்பை தொடர் செப்டம்பர் 09ஆம் தேதி தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதுவரை இத்தொடரில் 5 போட்டிகளில் நிறைவடைந்திருக்கிறது. குரூப் ஏ-வில் இந்திய அணியும் குரூப் பி-யில் ஆப்கானிஸ்தான் முதல் இடத்திலும் உள்ளன. இந்திய அணி யுஏஇ அணியை செப்டம்பர் 10ஆம் தேதி எதிர்கொண்டு விளையாடியது. இப்போட்டியில், இந்திய அணி அபார வெற்றியை பெற்றது. முதலில் பேட்டிங் செய்த யுஏஇ அணி 59 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட் ஆன நிலையில், இந்திய அணி அதனை 4.3 ஓவர்களில் அடித்து வெற்றி பெற்றது.
இந்த நிலையில், இரண்டாவது போட்டியாக இந்திய அணி இன்று (செப்டம்பர் 14) பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிராக விளையாட இருக்கிறது. ஆசிய கோப்பை தொடரில் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட போட்டியாக இப்போட்டி உள்ளது. இந்த இரு அணிகளும் கடந்த டி20 உலகக் கோப்பையில் மோதியத்திற்கு பிறகு கிட்டத்தட்ட 1 வருடத்திற்கு பின்னர் மோதிக்கொள்வதால், ரசிகர்கள் இடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பு உள்ளது.
இப்போட்டியில் இன்று இரவு 8 மணிக்கு தொடங்க இருக்கும் நிலையில், இப்போட்டியில் சுழற்பந்து வீச்சாளர்கள் வருண் மற்றும் குல்தீப் ஆகியோர் அதிக்கம் செலுத்துவர் என முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் ஆகாஷ் சோப்ரா தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக பேசிய அவர், இந்திய அணியின் பந்து வீச்சை பொருத்தவரையில், இரண்டு சுழற்பந்து வீச்சாளர்கள் வருண் சக்கரவர்த்தி மற்றும் குல்தீப் யாதவ் ஆகியோர் இப்போட்டியில் முழு ஆதிக்கம் செலுத்துவார்கள் என நினைக்கிறேன். அவர்கள் இருவரும் அதிக விக்கெட்களை வீழ்த்த வாய்ப்பிருக்கிறது.
பாகிஸ்தான் அணி காலம் காலமாக லெக் ஸ்பின்னர்களுக்கு எதிராக தடுமாறி வருகின்றனர். லெக் ஸ்பின் என்று மட்டும் அல்ல. எந்த சுழற்பந்து வீச்சாக இருந்தாலும் அவர்கள் சொதப்பியே வருகின்றனர். எனவே குல்தீப் யாதவ் மற்றும் வருண் சக்கரவர்த்தி ஆகியோர் வீசப்போகும் 8 ஓவர்கள்தான் அணியின் திருப்பு முனையாக இருக்கும் என நினைக்கிறேன். அதுவே ஆட்டத்தின் போக்கை மாற்றக்கூடியதாக இருக்கும் என நினைக்கிறேன்.
பாகிஸ்தான் வீரர் முகமது ஹாரிஸ் ஓமன் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் அரை சதம் அடித்திருந்தார். அது மாட்டுமல்லாமல் பகர் சமான் மிடில் ஆர்டரில் இருக்கிறார். இவர்கள் இருவரின் விக்கெட்களையும் வீழ்த்திவிட்டால் போதும் போட்டி முழுவதும் இந்தியாவின் பக்கம் மாறிவிடும் என ஆகாஷ் சோப்ரா தெரிவித்துள்ளார்.
கணிக்கப்பட்ட இரு அணிகள்
இந்தியா அணி: அபிஷேக் சர்மா, சுப்மான் கில், சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, சஞ்சு சாம்சன் (விகீ), ஷிவம் துபே, ஹர்திக் பாண்டியா, அக்சர் படேல், குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சகரவர்த்தி.
பாகிஸ்தான் அணி: சைம் அயூப், சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான், முகமது ஹாரிஸ் (விகீ), ஃபகார் ஜமான், சல்மான் ஆகா (கேப்டன்), ஹசன் நவாஸ், முகமது நவாஸ், ஃபஹீம் அஷ்ரஃப், ஷஹீன் அப்ரிடி, சுஃபியான் முகீம், அப்ரார் அகமது.
