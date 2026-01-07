English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • நியூசிலாந்து ஒருநாள் தொடர்: இந்த 2 இந்தியர்களுக்கு பிளேயிங் 11ல் இடமே கிடைக்காது? முழு விவரம்!

நியூசிலாந்து ஒருநாள் தொடர்: இந்த 2 இந்தியர்களுக்கு பிளேயிங் 11ல் இடமே கிடைக்காது? முழு விவரம்!

India vs New Zealand ODI Latest News: நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டிகளில் இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11ல் இரண்டு வீரர்களுக்கு வாய்ப்பே கிடைக்காது என முன்னாள் வீரர் ஆகாஷ் சோப்ரா கருத்து தெரிவித்துள்ளார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Jan 7, 2026, 10:16 AM IST
  • இந்தியா vs நியூசிலாந்து ஒருநாள் தொடர்
  • இந்த 2 வீரர்களுக்கு பிளேயிங் 11ல் இடம் கிடைக்காது
  • ஆகாஷ் சோப்ரா கருத்து

Trending Photos

Samsung Galaxy S25 5G: 18,000 மாபெரும் தள்ளுபடி... மிரள வைக்கும் Amazon ஆஃபர்
camera icon8
Samsung Galaxy S25 5G
Samsung Galaxy S25 5G: 18,000 மாபெரும் தள்ளுபடி... மிரள வைக்கும் Amazon ஆஃபர்
விஜய்க்கு தமிழில் பிடிக்காத ஒரே வார்த்தை! என்ன தெரியுமா? ஜனநாயகன் பட விழாவில் சொன்னது
camera icon7
vijay
விஜய்க்கு தமிழில் பிடிக்காத ஒரே வார்த்தை! என்ன தெரியுமா? ஜனநாயகன் பட விழாவில் சொன்னது
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
ஜனநாயகன்: விஜய் முதல் பூஜா ஹெக்டே வரை.. நடிகர், நடிகைகளின் சம்பளம் எவ்வளவு?
camera icon7
Jana Nayagan
ஜனநாயகன்: விஜய் முதல் பூஜா ஹெக்டே வரை.. நடிகர், நடிகைகளின் சம்பளம் எவ்வளவு?
நியூசிலாந்து ஒருநாள் தொடர்: இந்த 2 இந்தியர்களுக்கு பிளேயிங் 11ல் இடமே கிடைக்காது? முழு விவரம்!

IND vs NZ: இந்திய கிரிக்கெட் அணி கடந்த மாதம் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக டெஸ்ட், டி20 மற்றும் ஒருநாள் தொடர்களில் விளையாடியது. இதில் டெஸ்ட் தொடரை இழந்த நிலையில், டி20 மற்றும் ஒருநாள் தொடரை கைப்பற்றியது. இதையடுத்து தற்போது ஓய்வில் இருக்கும் இந்திய அணி வரும் 11ஆம் தேதி நியூசிலாந்துக்கு எதிராக விளையாட தொடங்க இருக்கிறது. நியூசிலாந்து அணியுடன் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் மற்றும் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடை இருக்கிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

Ruturaj Gaikwad: ருதுராஜ் கெய்க்வாட் நீக்கம்

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடரில் உலகக் கோப்பைக்கு அறிவிக்கப்பட்ட இந்திய அணியே விளையாடும் என தெரிவிக்கப்பட்டது. பின்னர் கடந்த 3ஆம் தேதி ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணி அஜித் அகர்கர் தலைமையிலான தேர்வு குழு அறிவித்தது. இந்த 15 பேர் கொண்ட அணியில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ருதுராஜ் கெய்க்வாட், முகமது ஷமி, முகமது சிராஜ் ஆகியோர் இடம் பெறவில்லை. மாறாக ரிஷப் பண்ட், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தொடரில் இருந்து ஜஸ்பிரித் பும்ரா மற்றும் ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு ஓய்வு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

Shreyas Iyer Fitness: ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் ஃபிட்டாக இருக்கிறாரா?

கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் நடந்த ஆஸ்திரேலியா ஒருநாள் தொடரின்போது காயத்தால் வெளியேறிய ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், நீண்ட இடைவெளிக்கு பின்னர் இந்திய அணிக்கு திரும்பி உள்ளார். இது ரசிகர்கள் இடையே பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருந்தாலும், அவர் முழு உடற்தகுதியுடன் இருக்கிறாரா? அவர் முழு நேரம் ஃபீல்டிங் செய்வாரா போன்ற கேள்விகள் எழும்பி உள்ளது. இதனால் அவருக்கு பதிலாக ரிஷப் பண்ட் பிளேயிங் 11க்குள் வருவாரா என்ற யூகமும் சென்றுக்கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிலையில், நியூஸிலாந்து அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11ல் இரண்டு வீரர்களுக்கு வாய்ப்பே கிடைக்காது என முன்னாள் வீரர் ஆகாஷ் சோப்ரா கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார்.

Rishabh Pant Latest News: ரிஷப் பண்ட்டுக்கு பிளேயிங் 11 இடம் கிடைக்காது

இது தொடர்பாக பேசிய அவர், காயத்தில் இருந்து மீண்ட ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் மீண்டும் இந்திய அணிக்கு திரும்பி உள்ளதால் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளார். அதேபோல் சுப்மன் கில்லால் திலக் வர்மாவுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. இத்தொடரில் ரிஷப் பண்ட் பேக்கப் விக்கெட் கீப்பராக இடம் பெற்றிருக்கிறார். இருப்பினும் அவருக்கு பிளேயிங் 11ல் இடம் கிடைக்காது. அதற்கு வாய்ப்பில்லை. ஏனென்றால் கே.எல். ராகுல் முதல் தேர்வாக இருகிறார். அவரை தாண்டி ரிஷப் பண்ட்டுக்கு இடம் கிடைக்காது.

Nitish Kumar Reddy Latest News: நிதிஷ் குமார் ரெட்டிக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்காது

அதேபோல் ஹர்திக் பாண்டிய இல்லாத நிலையில் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி அணிக்குள் வந்திருக்கிறார். ஆனால் அவருக்கும் பிளேயிங் 11ல் இடம் கிடைக்காது என நினைக்கிறேன். ஏனென்றால் மூன்றாவது வேகப்பந்து வீச்சாளராக நிதிஷ் குமார் ரெட்டியை பயன்படுத்த இந்தியா தயக்கம் காட்டும். அவரை அணியில் தேர்வு செய்திருந்தாலும், பிளேயிங் 11க்குள் கொண்டு வர மாட்டார்கள். பாண்டியாவின் இடத்தை அவர்களால் பூர்த்தி செய்ய முடியுமா என்ற சந்தேகம் உள்ளது. எனவே நிதிஷ் குமார் ரெட்டிக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்காது என ஆகாஷ் சோபர் தெரிவித்தார்.

India Squad For New Zealand ODI Series: நியூசிலாந்து எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணி

சுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, கே.எல். ராகுல் (விக்கெட் கீப்பர்), ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் (துணை கேப்டன்)*, வாஷிங்டன் சுந்தர், ரவீந்திர ஜடேஜா, முகமது சிராஜ், ஹர்ஷித் ராணா, பிரசித் கிருஷ்ணா, குல்தீப் யாதவ், ரிஷப் பந்த் (விக்கெட் கீப்பர்), நிதிஷ் சிங், ஜவால் ரெட்டி. 

மேலும் படிக்க: CSK பிளேயிங் 11ல் இடம் பிடிக்கப்போகும் 4 வெளிநாட்டு வீரர்கள்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

மேலும் படிக்க: CSK அணியின் இம்பேக்ட் வீரர் யார்? தோனியாக இருக்க வாய்ப்பா? முழு விவரம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Ind vs NZRishabh Pantnitish kumar reddyTeam India

Trending News