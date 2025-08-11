English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

வெற்றி பெறுவோம்.. தொடர்ந்து நம்பிக்கை அளித்த சிராஜ் - ஆகாஷ் தீப் நெகிழ்ச்சி!

Akash Deep About Mohammed Siraj: இங்கிலாந்து டெஸ்ட் தொடரின் கடைசி போட்டியில், முகமது சிராஜ் மிகவும் நம்பிக்கை அளித்ததாக வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஆகாஷ் தீப் தெரிவித்துள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Aug 11, 2025, 09:22 PM IST

Ind vs Eng: இந்தியா-இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான 5 டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட ஆண்டர்சன் - டெண்டுல்கர் தொடர் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் மிகத் திரில்லிங்காக முடிந்தது. கடைசி டெஸ்ட்டில் இந்தியா 6 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அசத்தலான வெற்றியை பெற்றது. இதன் மூலம், தொடரை 2-2 என்ற சமன் கணக்கில் முடித்து மதிப்புமிகு போட்டியை நிறுவியது.

இந்த வெற்றியின் பின்னணியில் மிகவும் முக்கிய பங்கு பெற்றவர் வேகப் பந்துவீச்சாளர் முகமது சிராஜ். அவரை  சச்சின் உட்பட பலரும் பாராட்டினர். இந்த நிலையில், முகமது சிராஜ் கடைசி டெஸ்ட் பொட்டியில் வெற்றி பெறுவோம் என தொடர்ந்து நம்பிக்கை அளித்ததாக ஆகாஷ் தீப் கூறி உள்ளார். இது தொடர்பாக பேசிய அவர், "அணிக்காக தொடர்ந்து 5 போட்டிகளில் மிகுந்த அர்ப்பணிப்புடன் விளையாடிய முகமது சிராஜை பாராட்ட வேண்டும். 

ஓவலில் நடைபெற்ற கடைசி டெஸ்ட் போட்டியில் அவர் மிக கடுமையாக உழைத்து 9 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அணிக்கு அசத்தலான வெற்றி பெற்று தந்தார். அவரால் இதைவிட இன்னும் சிறப்பாக விளையாடமுடியும். அவர் ஓவல் டெஸ்ட்டில் வெற்றி பெற முடியும் என எங்களுக்கு தொடர்ந்து நம்பிக்கை அளித்தார். வெற்றி பெறுவோமா என்பது உறுதியாக தெரியாதபோதும் முகமது சிராஜ் மிகுந்த நம்பிக்கையாக செயல்பட்டார் என கூறினார். 

இந்த தொடரில் முகமது சிராஜ் மொத்தம் 23 விக்கெட்களை வீழ்த்தினார். அதே சமயம் இந்திய கேப்டன் சுப்மன் கில் மற்றும் பிற வீரர்களின் திறமைகள், அணியின் ஒத்துழைப்பு, மற்றும் எதிர்பாராத திருப்பங்கள் இந்த தொடரை 2025 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த டெஸ்ட் தொடருகளில் ஒன்றாக மாற்றியுள்ளன.

இந்த தொடரின் முக்கிய அம்சங்கள்:

- கடைசி டெஸ்ட்டில் இந்தியா 6 ரன்களுக்கு வெற்றி.
- முகமது சிராஜ் 9 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அணிக்கு பெரும் உதவியாளராக விளங்கினார்.
- தொடரை இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் 2-2 என்ற சமமாக முடித்தன.
- முகமது சிராஜின் தொடர் நம்பிக்கை அணிக்கு வெற்றியை உறுதி செய்தது.
- பேட்டிங்கிலும் கேப்டன்சியிலும் சும்பன் கில் சிறப்பாக செயல்பட்டார்.

