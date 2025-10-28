English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • "கரப்பான் பூச்சிகள்".. கோலி, ரோஹித்துக்கு எதிரான விமர்சனங்கள்.. ஆதரவு கரம் நீட்டிய நண்பர்!

"கரப்பான் பூச்சிகள்".. கோலி, ரோஹித்துக்கு எதிரான விமர்சனங்கள்.. ஆதரவு கரம் நீட்டிய நண்பர்!

ஆஸ்திரேலியாவில் விளையாடிய ரோகித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலிக்கு எதிராக விமர்சனங்கள் எழுந்த நிலையில், அவர்களுக்கு ஆதரவாக ஏ.பி.டிவில்லியர்ஸ் பேசி உள்ளார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Oct 28, 2025, 11:19 AM IST

Trending Photos

ஐபிஎல் 2026 கேப்டன்சி நிலை: அடுத்த அண்டு தலைமை பொறுப்பில் மாற்றம் இருக்கா? CSKவை வழிநடத்தப்போவது யார்?
camera icon11
IPL 2026
ஐபிஎல் 2026 கேப்டன்சி நிலை: அடுத்த அண்டு தலைமை பொறுப்பில் மாற்றம் இருக்கா? CSKவை வழிநடத்தப்போவது யார்?
ஐப்பசி 10 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஐப்பசி 10 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
2 முறை திருமணம் செய்த நடிகைகள்! இப்போ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க..
camera icon7
Tamil Actress
2 முறை திருமணம் செய்த நடிகைகள்! இப்போ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க..
ஐப்பசி 11 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஐப்பசி 11 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
"கரப்பான் பூச்சிகள்".. கோலி, ரோஹித்துக்கு எதிரான விமர்சனங்கள்.. ஆதரவு கரம் நீட்டிய நண்பர்!

இந்திய கிரிக்கெட் அணியில் நட்சத்திர வீரர்களான விராட் கோலி மற்றும் ரோஹித் சர்மாவுக்காக தென்னாபிரிக்க அணியின் முன்னாள் வீரர் ஏபி டிவில்லியர்ஸ் வெளிப்படையான ஆதரவுரை வழங்கியுள்ளார். இவரது கருத்துக்கள் சமீபத்திய ஆஸ்திரேலிய தொடரில் இருவரும் விமர்சனங்களை சந்தித்துள்ள நிலையில் தற்போது இது ரசிகர்களிடையே பரவலாக பதிவு செய்யப்படுகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான  ஒருநாள் தொடரில், ரோஹித் மற்றும் கோலிக்கு வயதாகிவிட்டதாகவும், ஓய்வு பெற வேண்டுமென சிலர் விமர்சனம் எழுப்பினர். தொடரின் ஆரம்ப இரண்டு ஒருநாள் போட்டிகளில் விராட் கோலி டக் அவுட் ஆனார். ஆனால், மூன்றாவது போட்டியில் இருவரும் இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு வித்திட்டார்கள்.ரோஹித் சர்மா 121 ரன்களும், விராட் கோலி 74 ரன்களும் எடுத்தனர்.

இந்த நிலையில் ஏபி டிவில்லியர்ஸ், "கோலி மற்றும் ரோஹித்தை விமர்சிக்கும் நபர்கள் குறித்து என்ன சொல்வது என்றே தெரியவில்லை; ஒரு வேளை நான் அவர்களை கரப்பான் பூச்சி என்று அழைப்பேன்," என்றார். "கரப்பான் பூச்சிகள் போல, பலரும் வெளியிலிருந்து வந்து பட்சமாக பேசினர். இந்திய வீரர்கள் உடல், பொருள், ஆவி என அனைத்தையும் நாட்டுக்காக அர்ப்பணித்து உள்ளார்கள். ஏன் விமர்சனங்கள்?" எனவும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.

அவரது கருத்துக்கு சமூக ஊடகங்களில் ஆதரவு பெருகி வருகிறது. பல இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்கள், "விராட் மற்றும் ரோஹித் சர்மாவுக்கு தொடர்ந்த ஆதரவு தேவை" என வலியுறுத்தியுள்ளனர். விமர்சனம் செய்யும் குறைப் பேர் மட்டுமே எதிர்மறையாக நடந்துக் கொள்கிறார்கள்; பெரும்பான்மையினர் இந்த வீரர்களின் சாதனைகளை போற்றுகின்றனர் என டிவில்லியர்ஸ் தெரிவித்தார்.

ஏபி டிவில்லியர்ஸ், "கிரிக்கெட் போன்ற விளையாட்டை கொண்டாட, தற்போது தான் நேரம். கோலி, ரோஹித்தின் கடைசிக் காலங்கள் அவர்களின் உண்மை திறமை காட்டும் காலங்கள்" என்றார்.

மேலும் படிக்க: Ind vs Aus 1st T20: இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11 இதுதான்.. உள்ளே வரும் 2 முக்கிய வீரர்கள்!

மேலும் படிக்க: IND vs AUS: டி20 அணியில் சிஎஸ்கே வீரருக்கு இடமில்லை? கம்பீரின் முக்கிய பிளான்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
ROKORohit SharmaVirat KohliAB de VilliersIndia vs Australia

Trending News