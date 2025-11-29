CSK-க்கு அதிர்ச்சி... ஏலத்தில் இந்த முக்கிய வீரர் இல்லை? - கேம்ரூன் கிரீனுக்கு ஜாக்பாட்

IPL 2026 Mini Auction: ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலம் வரும் டிசம்பர் 16ஆம் தேதி ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் அபுதாபியில் நடைபெற இருக்கிறது. அந்த வகையில் தற்போது வீரர்கள் மினி ஏலத்தில் பதிவு செய்து வருகின்றனர்.
ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் இந்திய வீரர்கள், வெளிநாட்டு வீரர்கள் ஆகியோர் பதிவு செய்ய வேண்டும். சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடியவர்கள் என்றில்லாமல் உள்நாட்டு தொடர்களில் விளையாடியவர்களும் பதிவு செய்யலாம்.
IPL 2026 Mini Auction: யார் பதிவு செய்ய முடியாது...?
கடந்தாண்டு மெகா ஏலத்தில் பதிவு செய்த வெளிநாட்டு வீரர்களால்தான் இந்த மினி ஏலத்திலும் பதிவு செய்ய முடியும். எனவே, கடந்த மெகா ஏலத்தில் பதிவு செய்யாத பென் ஸ்டோக்ஸ் தற்போது இந்த மினி ஏலத்தில் பதிவு செய்ய இயலாது. அதேபோல், கடந்த ஏலத்தில் டெல்லி அணியால் எடுக்கப்பட்டு அடுத்து தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக தொடரில் இருந்து விலகிய ஹாரி புரூக்கிற்கு 2 ஆண்டுகள் தடை விதிக்கப்பட்டதும் கவனிக்கத்தக்கது. இந்த விதிகள் அனைத்தும் கடந்த மெகா ஏலத்தின்போது கொண்டுவரப்பட்டது.
IPL 2026 Mini Auction: டூ பிளெசிஸ் விலகலுக்கு பின்...
ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலத்தை பொருத்தவரை வரும் நவம்பர் 30ஆம் தேதியோடு வீரர்கள் பதிவு செய்வதற்கான காலக்கெடு முடிகிறது என தகவல்கள் கூறுகின்றன. பதிவு செய்வதற்கான காலக்கெடு நிறைவடையும் சூழலில், பாப் டூ பிளெசிஸ் மினி ஏலத்தில் பதிவு செய்யவில்லை என கூறி இன்று அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார்.
IPL 2026 Mini Auction: சூசகமாக சொன்ன ரவிசந்திரன் அஸ்வின்
தற்போது டூ பிளெசிஸை தொடர்ந்து மற்றொரு வீரரும் மினி ஏலத்தில் இதுவரை பதிவு செய்யவில்லை என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. ரவிசந்திரன் அஸ்வின் அவரது யூ-ட்யூப் சேனலில் இன்று வெளியிட்ட வீடியோவில் இத்தகவலை அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
"2022 சீசனில் பொல்லார்ட், மும்பையை தவிர வேறு அணியில் விளையாட மாட்டேன் என கூறிவிட்டு ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து ஓய்வுபெற்றார். அவர் தொடர்ந்து CPL, MLC தொடர்களில் விளையாடி வருகிறார். அதேபோல், மற்றொரு வீரரும் ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகி மற்ற தொடரில் விளையாடப்போவதில்லை என்ற முடிவை எடுத்துவிட்டார் என தோன்றுகிறது" என்று அஸ்வின் கூறியிருந்தார்.
Andre Russell: ஆன்ட்ரே ரஸ்ஸல் ஓய்வு அறிவிப்பா?
மேலும் அவர் வீரரின் பெயரை சொல்லாமல், மூன்று புகைப்படத்தை கொடுத்து இதில் பதில் மறைந்திருக்கிறது என சொல்லியிருந்தார். அதில் முதல் புகைப்படத்தில் இருப்பவர், தமிழக கிரிக்கெட் வீரர் ஆன்ட்ரே சித்தார்த் ஆவார். இரண்டாவது புகைப்படத்தில் இருப்பவர், முன்னாள் இங்கிலாந்து விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர் ஜாக் ரஸ்ஸல் ஆவார். மூன்றாவது புகைப்படம் Game Of Thrones சீரிஸின் John Snow போல் தோற்றமளிக்கிறது. அந்த புகைப்படம் என்ன கூற வருகிறது என புரியாவிட்டாலும் முதல் இரண்டு புகைப்படங்களே, அந்த வீரரின் பெயர் ஆன்ட்ரே ரஸ்ஸல் என கூறிவிட்டது.
இதன்மூலம், கேகேஆர் அணி விடுவித்த ஆன்ட்ரே ரஸ்ஸல் மினி ஏலத்தில் இதுவரை பதிவு செய்யவில்லை என்றும் அவர் கொல்கத்தாவை தவிர வேறு அணியில் விளையாடும் நோக்கத்தில் இல்லாத காரணத்தால் அவர் ஓய்வை அறிவிக்க வாய்ப்புள்ளது என அஸ்வின் தனது கணிப்பை தெரிவித்துள்ளார்.
Andre Russell: அரிய வீரர் ஆன்ட்ரே ரஸ்ஸல்
2012, 2013 சீசன்களில் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணியில் விளையாடிய ரஸ்ஸல், 2014ஆம் ஆண்டில் இருந்து 2025 சீசன் வரை கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியில் விளையாடி வந்தார். மொத்தம் 140 போட்டிகளில் 2651 ரன்களை குவித்துள்ளார், 123 விக்கெட்டை குவித்துள்ளார். இவர் போன்ற வேகப்பந்துவீச்சு ஆல்-ரவுண்டர் கிடைப்பது அரிது. இதனால் அவர் 2014ஆம் ஆண்டில் இருந்து கொல்கத்தாவில் தொடர்ச்சியாக இருந்து வந்தார், ஏலத்திற்கே வரவில்லை. ஆனால், தற்போது மினி ஏலத்திற்கு வந்தபோதே இந்த சந்தேகமும் எழுந்தது.
Chennai Super Kings: சிஎஸ்கே ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி
இருப்பினும், ரூ.43.4 கோடியுடன் மினி ஏலத்திற்கு காத்திருக்கும் சிஎஸ்கே ரஸ்ஸலை கண்டிப்பாக எடுக்கும் என கூறப்பட்டு வந்தது. தற்போது இவர் விலகும் தகவல் வெளியாகி இருப்பது சிஎஸ்கே ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது. தோனி போல் பினிஷர் தேவை என்பதால் சிஎஸ்கே நிச்சயம் ரஸ்ஸல் அல்லது கேம்ரூன் கிரீனை எடுக்க வேண்டும் என நிர்பந்தமும் இருக்கிறது. ரஸ்ஸல் இல்லாதபட்சத்தில் மேக்ஸ்வெல் அல்லது லிவிங்ஸ்டனை சிஎஸ்கே எடுக்க நினைக்கும்.
Cameron Green: கேம்ரூன் கிரீனுக்கு ஜாக்பாட்
அதேபோல், கேகேஆர் அணியுடன் முட்டிமோதி கேம்ரூன் கிரீனை எடுக்க முற்பட வேண்டும். ஆனால், கேகேஆர் அணியிடம் ரூ.64.3 கோடி இருப்பதால் சிஎஸ்கேவுக்கான வாய்ப்பு மிக மிக குறைவு. இதன்மூலம், கிரீனின் டிமாண்ட் அதிகரித்திருப்பதால், அவரின் விலையும் நிச்சயம் எகிறும்.
