இந்திய அணி இதை செய்தால் போதும்.. ஈசியா செமி ஃபைனல் போகலாம்! முழு விவரம்

What Indian Team Need To Do To Reach T20 World Cup 2026 Semi Finals: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் சூப்பர் 8 சுற்றில் இந்திய அணி ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிராக நாளை மறுநாள் (பிப்ரவரி 26) மோத இருக்கிறது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 24, 2026, 05:38 PM IST
  • இந்திய அணி நாளை மறுநாள் ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிராக விளையாட இருக்கிறது
  • அதன்பிறகு வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிராக விளையாட இருக்கிறது
  • இந்த இரு போட்டிகளும் இந்தியா அணிக்கு மிகவும் முக்கிய போட்டியாகும்

இந்திய அணி இதை செய்தால் போதும்.. ஈசியா செமி ஃபைனல் போகலாம்! முழு விவரம்

What Indian Team Need To Do To Reach T20 World Cup 2026 Semi Finals: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் சூப்பர் 8 சுற்று நடைபெற்று வருகிறது. இந்த சுற்றில் இந்திய அணி முதல் போட்டியாக தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக மோதியது. அப்போட்டியில் இந்திய அணி படுதோல்வியை அடைந்து நெட் ரன் ரேட் அதளபாதாளத்தில் உள்ளது. இதனால், அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறுவது சிக்கலாகி உள்ளது. இந்த சூழலில், நாளை மறுநாள் (பிப்ரவரி 26) ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிராக தனது இரண்டாவது சூப்பர் 8 போட்டியில் மோத இருக்கிறது. 

அனில் கும்ப்ளே கருத்து 

இந்த நிலையில், இந்திய அணிக்கு முன்னாள் சுழற்பந்து வீச்சாளர் அனில் கும்ப்ளே அறிவுரை கூறி உள்ளார். இது தொடர்பாக பேசிய அவர், முக்கிய போட்டியில் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி சிறப்பாக விளையாடி இருக்கிறது. அவர்கள் இத்தகைய சூழ்நிலையில் எப்படி ஆட வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொண்டுள்ளனர். குடகேஷ் மோட்டி சிறப்பாக செயல்பட்டார். டி20 கிரிக்கெட்டில் விரல் சுழற்பந்து வீச்சாளர்கள் பெரும்பாலும் பேட்ஸ்மேன்களின் அடிக்கும் பகுதிக்கு வெளியே பந்து வீச விரும்புவார்கள். ஆனால் குடகேஷ் மோட்டி மற்றும் அகீல் ஹொசைன் வித்தியாசமாக திகழ்ந்தனர். கடந்த சில காலமாகவே ஷிம்ரன் ஹெட்மையர் ஒரு சிறந்த ஃபினிஷ்ராக இருந்து வருகிறார். அவர் சீக்கிரமாகவே ஆட்டமிழந்து இருந்தால், மேற்கிந்திய தீவுகள் அணியால் 256 ரன்கள் எடுத்திருக்க முடியாது என்றார். 

இந்தியா வலுவான வெற்றியை பெற வேண்டும் 

ஜிம்பாப்வே அணி அடுத்ததாக இந்தியாவுடன் மோத இருக்கிறது. இந்திய அணிக்கு அடுத்து வரும் இரண்டு போட்டிகளுமே மிகவும் முக்கியமானவை. இப்போதைய கேள்வி இந்திய அணியால் ஜிம்பாப்வே அணியை எளிதில் வெற்றி பெற முடியுமா? என்பதுதான். இந்திய அணி ஒரு வலுவான நிலையை பெற, மேற்கிந்திய தீவுகள் ஜிம்பாப்வே அணியை வீழ்த்தியது போல மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை அவர்கள் கைப்பற்ற வேண்டும். அதன்பிறகு மேற்கிந்திய தீவுகள் அணியையும் வலுவாக தோற்கடிக்க வேண்டும். போட்டியை இந்திய அணி தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்தால் நெட் ரன் ரேட் தானாக வந்துவிடும் என அனில் கும்ப்ளே கூறி உள்ளார். 

இந்தியாவின் அடுத்த 2 போட்டிகள் 

இந்திய அணி நாளை மறுநாள் (பிப்ரவரி 26) ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிராக விளையாட இருக்கிறது. இப்போட்டி சென்னை சேப்பாக்கத்தில் நடைபெறுகிறது. அதன்பிறகு மார்ச் 01ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிராக கொல்கத்தா ஈடன் கார்டன் மைதானத்தில் மோத இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பைக்கான இந்திய அணி 

சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, சஞ்சு சாம்சன், சிவம் துபே, இஷான் கிஷன், ஹர்திக் பாண்டியா, அர்ஷ்தீப் சிங், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, முகமது சிராஜ், வருண் சகரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ், அக்சர் படேல் (துணை கேப்டன்), வாஷிங்டன் சுந்தர், ரிங்கு சிங்.

மேலும் படிக்க: அபிஷேக் சர்மாவை திட்டி தீர்த்த கம்பீர்.. IND vs ZIM போட்டியில் விளையாடுவாரா? முழு விவரம்

மேலும் படிக்க: IND vs SA: அக்சர் படேல் என்ன தவறு செய்தார்.. ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் ஆதங்கம்!

T20 World Cup 2026Team IndiaInd Vs Zimsuper 8 matches

