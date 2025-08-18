English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

மற்றவர்களின் சம்பளம் குறித்து பேச உரிமை கிடையாது.. அஸ்வினை கடுமையாக சாடிய சீக்கா மகன்!

CSK டிவால்ட் பிரவீஸை வாங்கியதில் கூடுதல் பணம் செலுத்தியதாக அஸ்வின் பேச்சு பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், அனிருதா ஸ்ரீகாந்த் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.  

Written by - R Balaji | Last Updated : Aug 18, 2025, 08:52 PM IST

மற்றவர்களின் சம்பளம் குறித்து பேச உரிமை கிடையாது.. அஸ்வினை கடுமையாக சாடிய சீக்கா மகன்!

ஐபிஎல் 2025 ஆட்டத்தில் காயமடைந்த குர்ஜப்னீத் சிங்குக்குப் பதிலாக, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (CSK) அணி தென்னாப்பிரிக்க வீரர் டிவால்ட் பிரவீஸை எடுத்தது. இந்த நிகழ்வு சமீபத்தில் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது தொடர்பாக, முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின், CSK நிர்வாகம் டிவால்ட் பிரவீஸை வாங்குவதற்கு கூடுதல் பணம் கொடுத்து வாங்கியதாக தெரிவித்திருந்தார். 

அதாவது, "பிற அணிகள் பிரவீஸை வாங்க வேண்டாம் என்று விலகினாலும், சிஎஸ்கே கூடுதல் பணம் கொடுத்து தான் அவரை வாங்கியது" எனக் கூறினார். இந்தக் கருத்து சமூக வலைதளங்களில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி, பலரிடையே விவாதங்களுக்கு வழிவகுத்தது. இதே வேளையில், CSK அணி நிர்வாகம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிக்கை வெளியிட, "டிவால்ட் பிரவீஸ் வாங்குவதில் எவ்வித கூடுதல் பணம் செலுத்தப்படவில்லை. அனைத்து நடவடிக்கையும் ஐபிஎல் விதிகளுக்கேற்பவும் செலுத்தப்பட்டிருக்கின்றது" என்று வலியுறுத்தியுள்ளது. அது மட்டுமின்றி, அஸ்வின் சொன்ன கருத்து தவறாக பரவியதாகவும் உருவான குழப்பத்தை அளிக்கவில்லை எனக் கூறப்பட்டது.

இந்த நிலையில், முன்னாள் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் வீரர் அனிருத் ஸ்ரீகாந்த், அஸ்வினின் பேச்சுக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் கூறியதாவது, "ஒரு அணியில் விளையாடும் போது மற்ற வீரர் ஊதியம் குறித்து பேச உரிமை எங்களுக்கு இல்லை. அப்படி இருக்கையில் அஸ்வின் பேசி இருப்பது தவறான ஒன்று. நீங்கள் ஒரு அணியில் விளையாடுகிறீர்கள். அதே அணியில்தான் டிவால்ட் பிரவீசும் விளையாடுகிறார். 

அப்படி இருக்கும்போது, மற்ற வீரர்கள் ஊதிய ஒப்பந்தம் குறித்து பேசுவதற்கு நமக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது. எந்த ஒரு கிரிக்கெட் வீரரும் மற்ற வீரரின் ஊதிய ஒப்பந்தம் குறித்து ஒருபோதும் பேசக்கூடாது. அஸ்வின் இப்படி கூறிய பின்னர் சிஎஸ்கே அணி அறிக்கை வெளியிட்டது. இதனால் ஒரு நன்மை கிடைத்துள்ளது. அதில் பிரவீஸ் அடுத்த 2 ஆண்டுகளுக்கு எங்களுக்காகதான் விளையாடுவார் என்பது உறுதியாக கூறிவிட்டது என அவர் தெரிவித்தார்.  

இந்த சர்ச்சையால் அணியின் ஒற்றுமைக்கும், நிர்வாகத்திற்கும் சிக்கல் ஏற்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. அஸ்வின் மற்றும் CSK நிர்வாகம் வெளியிட்டவாறு விளக்கமளித்துள்ள நிலையில், இந்த விவகாரம் விரைவில் சமாதானப்படுத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  இந்த சர்ச்சை ஒப்பந்தம், ஐபிஎல் விதிகளுக்கு எதிரானது இல்லையெனவும், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வெற்றி மற்றும் அணியின் எதிர்கால திட்டங்களுக்கு பிரவீஸ் முக்கிய பங்கு வகிப்பார் என கருத்துகள் தெரிவிக்கப்படுகின்றன.

CSKAnirudha SrikkanthRavichandran AshwinDewald Brevis

