/அர்ஜென்டினாவுக்கு தடை? சர்ச்சை பதாகையை ஏந்திய வீரர்கள் - பிபா என்ன முடிவு எடுக்கும்?

Argentina Football Team, Falkland Islands: பிபா உலகக் கோப்பை தொடரில் 2வது அரையிறுதிப் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணியை வீழ்த்தி, தொடர்ச்சியாக 2வது முறையாக இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதிபெற்றிருக்கிறது, நடப்பு சாம்பியனான அர்ஜென்டினா அணி.
55வது நிமிடத்தில் இங்கிலாந்து கோல் அடித்து ஒட்டுமொத்தமாக ஆட்டத்தை தடுப்பாட்டத்தை நோக்கி கொண்டுசென்றது. ஆட்டத்தின் இறுதிக்கட்டம் நெருங்க நெருங்க அர்ஜென்டினா ஒரு கோலை கூட அடிக்கவில்லை. ஆனால், வியூகத்தை உடனே மாற்றி மெஸ்ஸியின் அசிஸ்ட் காரணமாக கடைசி நேரத்தில் 2 கோல்களை அடித்து வெற்றிபெற்றது.
2 கோல்களை அடித்ததும் மைதானமே அர்ஜென்டினா ரசிகர்களால் அதிர தொடங்கிவிட்டது. ஆயிரக்கணக்கான அர்ஜென்டினா ரசிகர்கள், தங்கள் அணி வீரர்களை உற்சாகப்படுத்தும் வகையில் கோஷங்களை எழுப்பி கொண்டாட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர். மறுபக்கம் இங்கிலாந்து ரசிகர்கள் கண்ணீரும் கம்பலையுமாக காணப்பட்டனர்.
அர்ஜென்டினாவின் வெற்றிக்கு பின்னர், அந்த அணி வீரர்கள் 'Las Malvinas son Argentins' என ஸ்பானிய மொழியில் எழுதப்பட்ட அரசியல் பதாகையை பார்வையாளர்கள் பக்கம் காட்டி கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அதாவது, ஃபாக்லாந்து தீவுகளைச் சேர்ந்தவர் அர்ஜென்டினியர்கள்தான் என பொருள்.
அர்ஜென்டினாவின் மிட்பீல்டரான ஜியோவானி லோ செல்சோ, இந்த பதாகையை முதலில் வெளிக்காட்டினார். லோ செல்சோ மட்டுமின்றி அர்ஜென்டினாவின் தடுப்பாட்டாக்காரர் நிக்கோலஸ் ஒட்டமெண்டியும் அந்த பதாகையை ஏந்தினார்.
அந்த சர்ச்சையை ஏற்படுத்தும் பதாகையை பார்வையாளர்கள் தரப்பில் கொண்டுவரப்பட்டது. அதை வீரர்கள் பெற்று ஒட்டுமொத்த உலகிற்கு வெளிக்காட்டும் செயலை செய்துள்ளனர். அர்ஜென்டினா வீரர்களின் செயல்களுக்கு கடும் கண்டனங்கள் கிளம்பி உள்ளன.
அதேநேரத்தில் அர்ஜென்டினா வீரர்கள் பிபாவின் தடையையும் எதிர்கொள்ள நேரிடலாம் என தெரிகிறது. பிபாவின் விதிகளில், "வீரர்கள் உபகரணங்களில் எந்தவொரு அரசியல், மத அல்லது தனிப்பட்ட வாசகங்கள், கூற்றுகள் அல்லது படங்களை வைத்திருக்கக் கூடாது. வீரர்கள் அரசியல், மத, தனிப்பட்ட வாசகங்கள் அல்லது படங்களை காட்டும் உள்ளாடைகளையோ அணியக் கூடாது.
உற்பத்தியாளரின் சின்னத்தை தவிர வேறு விளம்பரங்களையும் வெளிப்படுத்தக்கூடாது. விதிமீறலில் ஈடுபட்டால் வீரர் அல்லது அணி மீது போட்டி அமைப்பாளர், தேசிய கால்பந்து சங்கம் அல்லது பிபா ஆகியவற்றால் தண்டனைக்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள்" என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இறுதிப்போட்டிக்கு தற்போது தகுதிபெற்றிருக்கும் அர்ஜென்டினா அணியில் குறிப்பிட்ட வீரர்கள் தடையை எதிர்கொள்ள நேரிடலாம். இல்லையெனில் அர்ஜென்டினா அணி மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது.