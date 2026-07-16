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அர்ஜென்டினாவுக்கு தடை? சர்ச்சை பதாகையை ஏந்திய வீரர்கள் - பிபா என்ன முடிவு எடுக்கும்?

Falkland Islands Controversy : அர்ஜென்டினா அணி வீரர்கள் இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதிபெற்றதை தொடர்ந்து வீரர்கள் கொண்டாட்டட்டத்தில் ஈடுபட்டபோது, சர்ச்சை வாசகங்கள் பொருந்திய பதாகையை ஏந்தியது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதனால் அர்ஜென்டினாவுக்கு தடை விதிக்கும் வாய்ப்பும் உள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jul 16, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 11:36 AM IST
அர்ஜென்டினாவுக்கு தடை? சர்ச்சை பதாகையை ஏந்திய வீரர்கள் - பிபா என்ன முடிவு எடுக்கும்?
Image Credit: FIFA Argentina | Image Source : X/@VickyVillarruel, @enunabaldosa - ScreengrabSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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அர்ஜென்டினாவுக்கு தடை? சர்ச்சை பதாகையை ஏந்திய வீரர்கள் - பிபா என்ன முடிவு எடுக்கும்?
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