/மெஸ்ஸியின் மேஜிக்... பைனலில் அர்ஜென்டினா... இங்கிலாந்து கனவு காலி

FIFA World Cup 2026 Semi-Final, Argentina vs England : 2022 பிபா உலகக் கோப்பையை வென்ற அதே உற்சாகத்தோடு அர்ஜென்டினா அணி தற்போது 2026 பிபா உலகக் கோப்பை இறுதிப்போட்டிக்குள் நுழைந்துள்ளது. அர்ஜென்டினா வரலாற்றில் அதன் 4வது உலகக் கோப்பையை குறிபார்த்து தற்போது காத்திருக்கிறது.
பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் அர்ஜென்டினா - இங்கிலாந்து மோதும் 2வது அரையிறுதிப் போட்டி அட்லாண்டா நகரில் நடைபெற்றது. இந்திய நேரப்படி இன்று (ஜூலை 16) நள்ளிரவு 12.30 மணிக்கு தொடங்கியது.
அர்ஜென்டினா அணி ஆரம்பத்தில் இருந்தே கோல் வாய்ப்புக்கு பல முயற்சிகளை எடுத்தது. ஆனால், இங்கிலாந்து வீரர்கள் மெஸ்ஸியை சுத்துப்போட்டுவிட்டார்கள். மெஸ்ஸியால் கோலை நோக்கி பெரிதாக பந்தை கொண்டுபோக முடியவில்லை. இங்கிலாந்து கேப்டன் ஹாரி கேனுக்கும் அதே நிலைமை. ப்ரீ கிக் வாய்ப்புகளையும் இரு அணிகளும் முறையாக பயன்படுத்தவில்லை.
இதனால், முதல் பாதியில் இரண்டு அணியும் கோல் அடிக்கவில்லை. இரண்டாம் பாதியில் இங்கிலாந்து அணிக்கு சில கோல் வாய்ப்புகள் உருவாகின. அப்படி 55வது நிமிடத்தில் மார்கன் ரோஜர்ஸ் செய்த அசிஸ்டை பயன்படுத்தி, கோர்டன் கோல் அடித்தார். இதனால், இங்கிலாந்து முன்னிலை பெற்றது.
இங்கிலாந்து கோல் அடித்த பின்னர் அர்ஜென்டினா வீரர்கள் பேயாட்டம் ஆடத் தொடங்கினர். அர்ஜென்டினா மூன்று வீரர்களை புதிதாக உள்ளே அனுப்பியது. 72வது நிமிடத்தில் ஓட்டமென்டி, டி பால்; 80வது நிமிடத்தில் லௌதாரோ மார்டினெஸ் ஆகியோர் உள்ளே வந்து அர்ஜென்டினா அட்டாக்கிற்கு புத்துணர்ச்சி ஊட்டினர்.
மெஸ்ஸி அப்படியே மிட் பீல்டுக்கு மாறி, பல அசிஸ்டுகளை மேற்கொண்டார். ஆனால் எதுவும் சரியாக இல்லை. ஆட்டம் 90வது நிமிடத்தை நெருங்கி வருகிறது, இன்னும் 5 நிமிடத்தில் எக்ஸ்ட்ரா நேரம் அறிவிக்கப்பட இருக்கிறது. அர்ஜென்டினா இன்னும் ஒரு கோல் கூட அடிக்கவில்லை. இந்தச் சூழலில், ஒரு கார்னர் கிக் கிடைக்கிறது.
மெஸ்ஸி அந்த வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்தி, பெனால்டி பாக்ஸிற்கு சற்று அருகே, நடுக்களத்தில் நின்ற என்ஸோ பெர்னான்டஸிற்கு அசிஸ்ட் செய்ய, பெர்னான்டஸ் அதை அற்புதமான கோலாக மாற்றினார். இங்கிலாந்து கோல் கீப்பரால் பந்தை நெருங்கவே முடியவில்லை.
அடுத்தும் அர்ஜென்டினாவின் ஆதிக்கமே தொடர்ந்தது. பந்து இங்கிலாந்து பக்கம் வரவே இல்லை போல தோன்றியது. 90வது நிமிடத்திற்கு பின் 9 நிமிடங்கள் கூடுதல் நேரமாக அறிவிக்கப்பட்டது. அதில் 2வது நிமிடத்தில் மெஸ்ஸியின் மற்றொரு அற்புதமான அசிஸ்டில் லௌதாரோ மார்டினஸ் தலையை வைத்து கோல் அடிக்க அர்ஜென்டினா பைனலில் தனது இடத்தை உறுதிசெய்துவிட்டது.
இங்கிலாந்து அணி 10 நிமிடங்கள் போராடியும் ஒரு கோலையும் போட முடியவில்லை. இதன்மூலம், இங்கிலாந்து அணியை 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி, நடப்பு சாம்பியன் அர்ஜென்டிா அணி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி உள்ளது.
On to glory pic.twitter.com/GO9Lnqlb7q— Selección Argentina in English (@AFASeleccio) July 15, 2026
மெஸ்ஸி இன்று கோல் அடிக்காவிட்டாலும் 2 அசிஸ்ட்களை செய்து மாயாஜாலம் நிகழ்த்தினார். மேலும், கோல்டன் பூட் ரேஸில் எம்பாப்பேவை (8 கோல், 3 அசிஸ்ட்) முந்தி, மெஸ்ஸி (8 கோல், 4 அசிஸ்ட்) என முதலிடத்தை பிடித்துள்ளார்.
வரும் ஜூலை 20ஆம் தேதி நடைபெறும் இறுதிப்போட்டியில் ஸ்பெயின் - அர்ஜென்டினா அணிகள் மோதுகின்றன. அர்ஜென்டினா 7வது முறையாக பைனலில் விளையாட உள்ளது, ஸ்பெயின் 2வது முறையாக விளையாட இருக்கிறது. 2010ஆம் ஆண்டுக்கு பின் ஸ்பெயின் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளது, 2010இல் ஸ்பெயின் அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது. அர்ஜென்டினா அணி 1978, 1986, 2022 என மூன்று அர்ஜென்டினா உலகக் கோப்பையை வென்றுள்ளது.
இன்றைய போட்டியில் தோல்வியடைந்ததன் மூலம், வரும் ஜூலை 19ஆம் தேதி மியாமி நகரில் நடைபெறும் 3வது இடத்திற்கான போட்டியில் பிரான்ஸ் அணியுடன் இங்கிலாந்து அணி மோத இருக்கிறது.