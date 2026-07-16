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மெஸ்ஸியின் மேஜிக்... பைனலில் அர்ஜென்டினா... இங்கிலாந்து கனவு காலி

Argentina vs England : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில், இங்கிலாந்து அணியை 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி, நடப்பு சாம்பியன் அர்ஜென்டினா அணி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி உள்ளது. வரும் ஜூலை 20ஆம் தேதி நடைபெறும் இறுதிப்போட்டியில் ஸ்பெயின் - அர்ஜென்டினா அணிகள் மோதுகின்றன.

Written BySudharsan G
Published: Jul 16, 2026, 02:50 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 03:30 AM IST
மெஸ்ஸியின் மேஜிக்... பைனலில் அர்ஜென்டினா... இங்கிலாந்து கனவு காலி
Image Credit: FIFA WC Semi-Final Argentina vs England, (L-R) Fernandez Messi | Image Source : X/@AFASeleccionENSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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மெஸ்ஸியின் மேஜிக்... பைனலில் அர்ஜென்டினா... இங்கிலாந்து கனவு காலி
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