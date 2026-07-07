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எகிறிய BP... எகிப்தை அலறவிட்ட அர்ஜென்டினா... கடைசி கட்டத்தில் 3 கோல்!

Argentina vs Egypt Highlights: பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் எகிப்து அணிக்கு எதிரான பரபரப்பான போட்டியில் நடப்பு சாம்பியன் அர்ஜென்டினா அணி 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி, காலிறுதிக்கு தகுதிபெற்றது.

Written BySudharsan G
Published: Jul 07, 2026, 11:58 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 12:54 AM IST
எகிறிய BP... எகிப்தை அலறவிட்ட அர்ஜென்டினா... கடைசி கட்டத்தில் 3 கோல்!
Image Credit: Image Credit : Lionel Messi Argentina vs Egypt | Image Source : X/@@BarzaboySource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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எகிறிய BP... எகிப்தை அலறவிட்ட அர்ஜென்டினா... கடைசி கட்டத்தில் 3 கோல்!
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