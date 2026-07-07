/எகிறிய BP... எகிப்தை அலறவிட்ட அர்ஜென்டினா... கடைசி கட்டத்தில் 3 கோல்!

Argentina vs Egypt Highlights: பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் ரவுண்ட் ஆப் 16 தொடர் இன்றுடன் நிறைவடைகிறது. அர்ஜென்டினா - எகிப்து அணிகள் அட்லாண்டா நகரில் மோதின. இந்திய நேரப்படி ஜூலை 7ஆம் தேதி இரவு 9.30 மணிக்கு போட்டி தொடங்கியது.
பிபா உலகக் கோப்பை நடப்பு சாம்பியன் அர்ஜென்டினா அணி, எளிமையாக எகிப்தை வென்று காலிறுதிச் சுற்றுக்குச் செல்லும் என பலரும் கணித்தனர். ஆனால் அர்ஜென்டினா வீரர்களுக்கு எகிப்து அணி வீரர்கள் தண்ணீர் காட்டினர்.
முதல் பாதியின் 15வது நிமிடத்திலேயே எகிப்து அணி வீரர் யாசர் இப்ராஹிம் கோல் அடித்தார். முதல் பாதியில் எகிப்து அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது.
rgentina have qualified for the Quarter-finals!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026
அடுத்து முஸ்தபா சிகோ 60வது நிமிடத்தில் அடித்த கோல், சக எகிப்து வீரரின் Foul காரணமாக ரத்து செய்யப்பட்டது. VAR மூலம் நடுவர் ஆய்வு செய்து அந்த கோலை ரத்து செய்தது மட்டுமின்றி, அர்ஜென்டினாவுக்கு ப்ரீ கிக் வாய்ப்பையும் அளித்தார், ஆனால் அப்போதும் அர்ஜென்டினா கோல் அடிக்கவில்லை.
67வது நிமிடத்தில் மீண்டும் அர்ஜென்டினாவின் தடுப்புகளை தகர்த்து சிகோ கோல் அடிக்க எகிப்து 2-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகித்தது. அதற்கு பின் Hydration Break அறிவிக்கப்பட்டது. பின்னர் களமிறங்கிய அர்ஜென்டினா வெறியாட்டம் ஆடியது.
79வது நிமிடத்தில் மெஸ்ஸி கொடுத்த அசிஸிஸ்டில் கிறிஸ்டின் ரொமேரோ கோல் அடிக்க, அடுத்து 83வது நிமிடத்தில் மெஸ்ஸியும் ஒரு கோல் அடித்து 2-2 என ஆட்டத்தை சமன் செய்தார். மெஸ்ஸியின் கோலுக்கு பிறகு அர்ஜென்டினா இன்னும் வேகம் காட்டியது, அதற்கு பலனாக 93வது நிமிடத்தில் பெர்னாண்டஸ் வின்னிங் கோலை அடித்தார். அதன் பின் எகிப்து அணியால் கோல் போட இயலவில்லை.
ஆட்ட நேர முடிவில் 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் அர்ஜென்டினா வென்று, காலிறுதிச் சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றது. ஆட்டத்தின் 79வது நிமிடம் வரை ஆதிக்கம் செலுத்திய எகிப்து அடுத்து வெறும் 13 நிமிட இடைவெளியில் 3 கோல்களை கொடுத்து பெரும் ஏமாற்றத்தை கொடுத்தது. காலிறுதிக்கு தகுதிபெற்றதில் மொராக்கோ மட்டுமே ஆப்பிரிக்க நாட்டைச் சார்ந்த அணியாகும்.
மெஸ்ஸி நடப்பு பிபா உலகக் கோப்பை தொடரில் மட்டும் 8 கோல்களை அடித்துள்ளார். பிபா உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் அவரது கோல் கணக்கு எண்ணிக்கை 21 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
அடுத்து நடைபெறும் கொலம்பியா - சுவிட்சர்லாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான கடைசி ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்று போட்டியில் வெற்றிபெறும் அணியே, காலிறுதியில் அர்ஜென்டினாவை எதிர்கொள்ளும். இதுவரை உறுதியாகி உள்ள காலிறுதிப் போட்டிகளின் அட்டவணை இதோ: