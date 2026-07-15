/அர்ஜென்டினா vs இங்கிலாந்து - இந்த அணிக்கு தான் வெற்றி வாய்ப்பு அதிகம்

FIFA World Cup 2026, Argentina vs England : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் கிளைமேக்ஸ் நெருங்கிவிட்டது. ஸ்பெயின் அணி இறுதிப்போட்டிக்கு போய்விட்டது. ஸ்பெயின் உடன் மோதப்போவது யார் என்பதை உறுதிசெய்யும் 2வது அரையிறுதிப்போட்டி ஜூலை 16 நள்ளிரவு 12.30 மணிக்கு நடைபெற இருக்கிறது.
பிபா உலகக் கோப்பை தொடரில் 2வது அரையிறுதிப் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியன் அர்ஜென்டினாவும், இதுவரை ஒரே ஒருமுறை சாம்பியன்ஷிப் வென்ற இங்கிலாந்து அணியும் மோதுகின்றன. இரு அணிகளுக்கும் இடையே கால்பந்து வரலாற்றில் கடும் மோதல் இருக்கும் காரணத்தால் இன்றைய போட்டியின் மீது பலத்த எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது.
இங்கிலாந்து அணி குரூப் சுற்றில் குரேஷியா மற்றும் பனாமா அணியை வீழ்த்தியது. கானா அணியுடன் நடந்த போட்டி டிராவில் முடிந்தது. ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றில் டிஆர் காங்கோ அணிக்கு எதிராக இரண்டாவது பாதியில் அடுத்தடுத்து கோல் அடித்து இங்கிலாந்து வெற்றிபெற்றது. ரவுண்ட் ஆப் சுற்றில் மெக்ஸிகோவை 3-2 என்ற கணக்கிலும்; காலிறுதியில் நார்வே அணியை 2-1 என்ற கணக்கில் இங்கிலாந்து வென்றது.
அர்ஜென்டினா அணி குரூப் சுற்றில் அல்ஜிரியா, ஆஸ்திரியா, ஜார்டன் உள்ளிட்ட அணிகளை வீழ்த்தியது. ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றில் 3-2 என்ற கணக்கில் போராடி காபோ வெர்தே அணியை வீழ்த்தியது. ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்றில் எகிப்து அணி ஆரம்பத்தில் 2 கோல் அடிக்க, கடைசி 13 நிமிடங்களில் 3 கோல்களை அடித்து வென்றது. அதேபோல், காலிறுதியில் சுவிட்சர்லாந்து அணிக்கு எதிராக 120 நிமிடங்கள் வரை விளையாடி 3-1 என்ற கணக்கில் வென்றது.
மெஸ்ஸி விளையாடும் 6வது பிபா உலகக் கோப்பை இதுவாகும். அப்படியிருக்க, முதல்முறையாக இங்கிலாந்து அணியை மெஸ்ஸி உலகக் கோப்பையில் சந்திக்கிறார்.
இதுவரை அர்ஜென்டினா அணி 14 முறை நேருக்கு நேர் சர்வதேச போட்டிகளில் மோதி உள்ளன. இதில் இங்கிலாந்து அணி 6 முறையும், அர்ஜென்டினா 3 முறையும் வென்றுள்ளன. 5 போட்டிகள் டிராவில் முடிந்துள்ளன.
அர்ஜென்டினா அணியை விட இங்கிலாந்துக்கு வெற்றி வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கிறது எனலாம். அர்ஜென்டினா அணி கடந்த மூன்று போட்டிகளிலுமே தடுப்பாட்டத்தில் கடுமையாக திணறியிருக்கிறது. இங்கிலாந்து அணியின் தடுப்பாட்டம் ஓரளவு சிறப்பாக இருக்கிறது. எனவே, இங்கிலாந்து அணிக்கு வெற்றிவாய்ப்பு அதிகமாக உள்ளது.
அர்ஜென்டினா அணி இதுவரை மூன்று முறை உலகக் கோப்பையை வென்றிருக்கிறது. இங்கிலாந்து அணி இதுவரை ஒரே ஒருமுறை மட்டுமே கோப்பையை வென்றிருக்கிறது. இன்றைய போட்டியில் தோல்வியடையும் அணி ஜூலை 19ஆம் தேதி பிரான்ஸ் அணியுடன் மூன்றாவது இடத்திற்கான போட்டியில் விளையாடும்.