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அர்ஜென்டினா vs இங்கிலாந்து - இந்த அணிக்கு தான் வெற்றி வாய்ப்பு அதிகம்

Argentina vs England : பிபா உலகக் கோப்பை அரையிறுதியில் அர்ஜென்டினா - இங்கிலாந்து அணிகள் இன்று மோதுகின்றன. இரு அணிகளும் இத்தொடரில் கடந்து வந்த பாதை, இதில் யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு அதிகம்? என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 15, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 05:33 PM IST
அர்ஜென்டினா vs இங்கிலாந்து - இந்த அணிக்கு தான் வெற்றி வாய்ப்பு அதிகம்
Image Credit: Lionel Messi vs Harry Kane | Image Source : X/@FIFAWorldCupSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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