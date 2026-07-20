/FIFA World Cup 2026 Final: அர்ஜென்டினா vs ஸ்பெயின் இறுதிப்போட்டி பரிசுத்தொகை விவரம்!

FIFA World Cup Prize Money Tamil: ஃபிஃபா உலகக்கோப்பை (FIFA World Cup 2026) இறுதிப்போட்டியில் அர்ஜென்டினாவும் ஸ்பெயினும் மோதும்போது, களம் வெறும் வரலாற்று சாதனைக்காகவும் தங்கக் கோப்பைக்காகவும் மட்டும் இருக்கப்போவதில்லை. அதையும் தாண்டி, உலகமே வியக்கும் அளவிலான ஒரு பிரம்மாண்ட பண மழையும் அவர்கள் மேல் பொழியக் காத்திருக்கிறது.
இந்த முறை சாம்பியன் பட்டம் வெல்லும் அணிக்கு $51 மில்லியன் (சுமார் ₹425+ கோடி) பரிசுத்தொகையாகக் கிடைக்கவுள்ளது. உலகக்கோப்பை வரலாற்றிலேயே ஒரு சாம்பியன் அணிக்கு வழங்கப்படும் மிக அதிகபட்ச தொகை இதுதான். அதேபோல, இரண்டாம் இடம் பிடிக்கும் (Runners-up) அணிக்கு $34 மில்லியன் கிடைக்கவுள்ளது.
2022 கத்தார் உலகக்கோப்பையின் மொத்த பரிசுத்தொகை $440 மில்லியனாக இருந்தது. ஆனால் இந்த முறை 48 அணிகள் பங்கேற்கும் வகையில் தொடர் நீட்டிக்கப்பட்டதால், FIFA தனது மொத்த பரிசு நிதியை $871 மில்லியனாக (கிட்டத்தட்ட இரு மடங்கு) உயர்த்தியுள்ளது.
அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் மெக்சிகோ ஆகிய மூன்று நாடுகளில் போட்டிகள் நடப்பதால், பயணச் செலவுகள் மற்றும் தங்குமிடச் செலவுகள் அதிகமாகும் என்று ஐரோப்பிய கால்பந்து கூட்டமைப்புகள் கோரிக்கை வைத்தன. இதைக் கருத்தில் கொண்டு, FIFA கூடுதலாக $100 மில்லியனை இந்த நிதியில் சேர்த்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் இந்த முறை கோப்பையை வெல்லும் அணிக்கு, கால்பந்தின் உச்சக்கட்ட பெருமையோடு சேர்த்து முதன்முறையாக "உலகக்கோப்பை சாம்பியன்ஷிப் மோதிரங்களும்" (Championship Rings) வழங்கப்படவுள்ளன.
தொடரில் பங்கேற்ற 48 அணிகளுக்கும் குறைந்தபட்சம் $12.5 மில்லியன் (தகுதி பெற்றதற்கு $10 மில்லியன் + தயாரிப்புச் செலவுகளுக்கு $2.5 மில்லியன்) நிச்சயம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 2022 உலகக்கோப்பையை அர்ஜென்டினா வென்றபோது அவர்களுக்குக் கிடைத்த தொகை $42 மில்லியன். இந்த முறை அதைவிட $9 மில்லியன் அதிகமாகக் கிடைக்கவுள்ளது!
இல்லை! இந்த மெகா பரிசுத்தொகையை FIFA நேரடியாக வீரர்களின் வங்கிக் கணக்கிற்கு அனுப்பாது. அந்தந்த நாட்டின் கால்பந்து கூட்டமைப்பிற்கு (Football Federation) தான் பணம் வழங்கப்படும்.
அதன் பிறகு, கூட்டமைப்பு வீரர்களுடன் ஏற்கனவே செய்துகொண்ட ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் தான் இந்த பணம் பிரித்து வழங்கப்படும். (போட்டிக்கு முன்பே வீரர்களுக்கும் கூட்டமைப்பிற்கும் இடையே போனஸ் சண்டை வரக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் தயாரிப்புச் செலவுக்கு என்றே தனியாக $2.5 மில்லியனை FIFA வழங்கிவிடுகிறது).
பரிசுத்தொகை மட்டுமின்றி, தொடரில் பங்கேற்கும் ஒவ்வொரு அணியின் 50 பேர் கொண்ட குழுவிற்கு பிசினஸ் கிளாஸ் விமான டிக்கெட்டுகள், தங்குமிடம், உள்நாட்டுப் பயணம் மற்றும் உபகரணங்களை எடுத்துச் செல்ல டிரக் உள்ளிட்ட வாகன வசதிகளையும் FIFA-வே ஏற்றுக்கொள்கிறது. இன்சூரன்ஸ் மற்றும் கூடுதல் செலவுகளை மட்டுமே அந்தந்த நாட்டு கூட்டமைப்புகள் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.