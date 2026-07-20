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FIFA World Cup 2026 Final: அர்ஜென்டினா vs ஸ்பெயின் இறுதிப்போட்டி பரிசுத்தொகை விவரம்!

2026 ஃபிஃபா உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் அர்ஜென்டினா மற்றும் ஸ்பெயின் அணிகள் மோதுகின்றன. இந்த ஆண்டின் மொத்த பரிசு நிதி $871 மில்லியனாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதில் சாம்பியன் பட்டம் வெல்லும் அணிக்கு $51 மில்லியனும், இரண்டாம் இடம் பிடிக்கும் அணிக்கு $34 மில்லியனும் வழங்கப்படவுள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 20, 2026, 03:06 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 03:06 AM IST
FIFA World Cup 2026 Final: அர்ஜென்டினா vs ஸ்பெயின் இறுதிப்போட்டி பரிசுத்தொகை விவரம்!
Image Credit: AI GeneratedSource: Bureau

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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