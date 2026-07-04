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111வது நிமிடத்தில் காபோ வெர்டே செய்த பெரிய தவறு... அதிர்ஷ்டத்தால் ஜெயித்த அர்ஜென்டினா

Argentina vs Cape Verde: பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றில், கத்துக்குட்டி அணியான காபோ வெர்டே அணியை 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி அடுத்தச் சுற்றுக்கு நடப்பு சாம்பியன் அர்ஜென்டினா அணி தகுதிபெற்றுள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jul 04, 2026, 06:41 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:31 AM IST
111வது நிமிடத்தில் காபோ வெர்டே செய்த பெரிய தவறு... அதிர்ஷ்டத்தால் ஜெயித்த அர்ஜென்டினா
Image Credit: Image Credit : Argentina vs Cabo Verde | Image Source : X/FIFA World CupSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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111வது நிமிடத்தில் காபோ வெர்டே செய்த பெரிய தவறு.. அதிர்ஷ்டத்தால் ஜெயித்த அர்ஜென்டினா
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