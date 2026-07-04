/111வது நிமிடத்தில் காபோ வெர்டே செய்த பெரிய தவறு... அதிர்ஷ்டத்தால் ஜெயித்த அர்ஜென்டினா

Argentina vs Cape Verde Highlights : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் ஒவ்வொரு போட்டியும் ரசிகர்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கை கொடுக்கும் அளவுக்கு கடைசி நொடி வரை விறுவிறுப்பாகவும், அதிரடியாகவும் செல்கிறது. சிறு சிறு நாடுகள் ஜாம்பவான் அணிகளுக்கு தண்ணிக் காட்டுவதை பார்க்கையில் கால்பந்தின் மீதான சுவாரஸ்யம் தினம் தினம் அதிகரிக்கிறது.
அந்த வகையில், கால்பந்தில் முன்னணி அணிகளான ஐரோப்பிய மற்றும் தென் அமெரிக்க அணிகள், இம்முறை ஆப்பிரிக்க நாடுகளால் கடும் சோதனைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டன. மொராக்கோ, செனகல், ஐவரி கோஸ்ட், டிஆர் காங்கோ, அல்ஜிரியா, கானா, எகிப்து, காபோ வெர்டே என முதல்முறையாக 8 ஆப்பிரிக்க அணிகள் நாக்அவுட் சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றன.
ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்று இன்றுடன் நிறைவடைய இருக்கும் சூழலில், நடப்பு சாம்பியன் அர்ஜென்டினா அணி, கத்துக்குட்டியான காபோ வெர்டே அணியுடன் மியாமி நகரில் இன்று அதிகாலையில் மோதியது. ஆட்டம் இந்திய நேரப்படி அதிகாலை 3.30 மணிக்கு தொடங்கி, சுமார் இரண்டு மணிநேரத்திற்கும் மேலாக ஆட்டம் நடைபெற்றது.
முதல் பாதியின் 29வது நிமிடத்தில் அர்ஜென்டினாவின் லிசாண்ட்ரோ மார்டினெஸ் கொடுத்த அசிஸ்டில், லியோனல் மெஸ்ஸி கோல் அடித்து மிரட்டினார். பிபா உலகக் கோப்பையில் இது அவரது 19வது கோல் ஆகும். இதனால் முதல் பாதியில் 1-0 என அர்ஜென்டினா முன்னிலை பெற்றது.
இரண்டாம் பாதியில் 59வது நிமிடத்தில் காபோ வெர்டே வீரர் டெராய் டுவார்டே கோல் அடிக்க, ஆட்டம் 1-1 என்ற கோல் கணக்கில் சமனில் இருந்தது. 90 நிமிடம் முடிந்த நிலையில், கூடுதலாக 30 நிமிடங்கள் வழங்கப்பட்டன.
கூடுதல் நேரத்தின் முதல் பாதியில், அதாவது 92வது நிமிடத்தில் அர்ஜென்டினா வீரர் லிசாண்ட்ரோ மார்டினெஸ் கோல் அடித்து ஆட்டத்தை அர்ஜென்டினா பக்கம் கொண்டுவர, 103வது நிமிடத்தில் காபோ வெர்டேவின் சிட்னி லோப்ஸ் கப்ரா கோல் அடிக்க ஆட்டம் விறுவிறுப்பானது. 2-2 என்ற கோல் கணக்கில் ஆட்டம் பெனால்டியை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது.
கூடுதல் நேரத்தின் 2ம் பாதியில், வரலாறு படைக்க காத்திருந்த காபோ வெர்டே அணிக்கு துரதிருஷ்டவசமாக 111வது நிமிடத்தில் பெரிய தவறு நடந்துவிட்டது. காபோ வெர்டே அணியின் டினே என்ற வீரர் அடித்த சுய கோலால் அர்ஜென்டினா 3-2 என முன்னிலை பெற்றது. அதற்கு பின் சுமார் 12 நிமிடங்கள் வரை ஆட்டம் நீடித்தாலும் காபோ வெர்டே அணியால் கோல் போட முடியவில்லை.
Argentina have qualified for the Round of 16!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026
இதன்மூலம் 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் நடப்பு சாம்பியன் அர்ஜென்டினா அணி ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றது. ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்றில மற்றொரு ஆப்பிரிக்க அணியான எகிப்து உடன் அர்ஜென்டினா மோத உள்ளது.
காபோ வெர்டே இன்றைய போட்டியில் திறம்பட செயல்பட்டு அர்ஜென்டினாவை வீழ்த்த 95% அளவுக்கு வந்தாலும், 111வது நிமிடத்தில் நடந்த தவறு அவர்களின் மொத்த நம்பிக்கையையும் உடைத்துவிட்டது. மொராக்கோ, எகிப்து ஆகிய ஆப்பிரிக்க அணிகள் மட்டுமே அடுத்தச் சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றுள்ளன, கானா தற்போது கொலம்பியா உடன் விளையாடி வருகிறது.