அர்ஜுன் டெண்டுல்கர் கல்யாணம் எப்போது தெரியுமா? - ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடுவாரா?

Arjun Tendulkar Saaniya Chandhok Wedding Date: கிரிக்கெட் கடவுள் என வர்ணிக்கப்படுபவர் சச்சின் டெண்டுல்கர். அவருக்கு சாரா டெண்டுல்கர் (28), அர்ஜுன் டெண்டுல்கர் (26) என இரு பிள்ளைகள் உள்ளனர். இதில் அர்ஜுன், சச்சினை போலவே கிரிக்கெட் வீரராக உள்ளார். 22 முதல் தர போட்டிகளில் 48 விக்கெட்டையும், 23 லிஸ்ட் ஏ போட்டிகளில் 25 விக்கெட்டையும், 29 டி20 போட்டிகளில் 35 விக்கெட்டையும் வீழ்த்தி உள்ளார்.
Arjun Tendulkar: உள்நாட்டு மற்றும் ஐபிஎல் போட்டிகளில்...
ஆரம்பத்தில், உள்நாட்டு தொடர்களில் மும்பை அணிக்காக விளையாடிய அர்ஜுன், அங்கு போதிய இடமும், வாய்ப்பும் கிடைக்காத காரணத்தால் கோவா அணிக்கு தாவினார். தற்போது ரஞ்சிக் கோப்பை, சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை, விஜய் ஹசாரே கோப்பை உள்ளிட்ட முன்னணி உள்நாட்டு தொடர்களில் கோவா அணிக்காகவே அர்ஜுன் டெண்டுல்கர் விளையாடி வருகிறார்.
ஐபிஎல் தொடரை பொருத்தவரை 2021ஆம் ஆண்டில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி அவரை அடிப்படைத் தொகையிலேயே (ரூ.20 லட்சம்) எடுத்தது. 2023ஆம் ஆண்டில்தான் முதல்முறையாக ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடினார். 2023இல் நான்கு போட்டிகளில் பந்துவீசி 3 விக்கெட்டை எடுத்தார். 2024இல் ஒரே ஒரு போட்டியில் 2 ஓவர்கள் மட்டுமே பந்துவீசினார், அதிலும் அவருக்கு விக்கெட் கிடைக்கவில்லை. பேட்டிங்கில் ஒரே ஒரு போட்டியில் களமிறங்கி 13 ரன்களை அடித்திருக்கிறார்.
Arjun Tendulkar: ஆகஸ்ட் மாதத்தில் திருமணம்
தொடர்ந்து, பந்துவீச்சிலும் பேட்டிங்கிலும் சுமாரான ஆட்டத்தையே வெளிப்படுத்தி வருகிறார். இதன் காரணமாக, ஐபிஎல் தொடரில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணி இவரை டிரேடிங் மூலம் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியிடம் இருந்து பெற்றுள்ளது. இடது கை வேகப்பந்துவீச்சாளரான இவர், சோபிக்கத் தொடங்கினால் நிச்சயம் எதிர்காலத்தில் இந்திய அணிக்கும் இவர் கைக்கொடுப்பார் எனலாம். அவரது கிரிக்கெட் வாழ்க்கை சொல்லிக்கொள்ளும் அளவிற்கு இல்லையென்றாலும், அவரது சொந்த வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிகரமானதாக உள்ளது எனலாம். இவருக்கு கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் திருமணம் நிச்சயமானது.
Arjun Tendulkar Wedding: திருமண தேதி எப்போது தெரியுமா?
அர்ஜுன் டெண்டுல்கர் அவரது நீண்ட நாள் காதலியான சானியா சந்தோக்கை கரம் பிடிக்க உள்ளார். தனது மூத்த சகோதரி சாராவுக்கு இன்னும் திருமணம் நடைபெறாத நிலையில், அர்ஜுன் டெண்டுல்கருக்கு முதலில் திருமணம் நடைபெற உள்ளது ரசிகர்கள் இடையே பெரும் ஆச்சர்யத்தை கிளப்பியருந்தது. தற்போது அவரது திருமண தேதி குறித்த அப்டேட் வெளியாகி உள்ளது. அர்ஜுன் டெண்டுல்கர் - சானியோ சந்தோக் திருமணம் மும்பையில் வரும் மார்ச் 5ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளதாக The Times Of India செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
Arjun Tendulkar Wedding: ஐபிஎல் போட்டியில் விளையாடுவார்
இவர்களின் திருமணத்திற்கு பெரியளவில் பிரபலங்களுக்கு அழைப்பில்லை என்றும் உறவினர்கள், நெருங்கிய நண்பர்கள் உள்ளிட்டோர் மட்டும் கலந்துகொள்ளும் நிகழ்வாக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. மும்பையில் நடக்கும் இத்திருமணத்தின் நிகழ்வுகள் அனைத்தும் மார்ச் மாத தொடக்கத்தில் நடைபெறும் என கூறப்படுகிறது. மார்ச் 3ஆம் தேதி முதல் திருமண நிகழ்வுகள் மும்பையில் தொடங்கும் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இருப்பினும் இத்தகவல் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகவில்லை. மார்ச் மாத இறுதியில்தான் ஐபிஎல் போட்டிகள் தொடங்கும் என்பதால், திருமணம் மற்றும் ஹனிமூன் முடிந்து புதுமாப்பிள்ளையாக அர்ஜுன் டெண்டுல்கர் ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
