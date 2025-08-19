English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

அப்பாவை போலவே வயதில் மூத்த பெண்ணை திருமணம் செய்யும் அர்ஜுன் டெண்டுல்கர்?

பிரபல கிரிக்கெட் வீரர் சச்சின் டெண்டுல்கரின் அர்ஜுனிற்கும், பிரபல தொழிலதிபர் சானியா சந்தோக்கிற்கு சமீபத்தில் நிச்சயம் முடிந்துள்ளது. இருவருக்கும் இடையே உள்ள வயது வித்தியாசத்தை பற்றி பார்ப்போம்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Aug 19, 2025, 11:06 AM IST
  • சானியா சந்தோக் உடன் நிச்சயம்.
  • அர்ஜுனிற்கு விரைவில் திருமணம்.
  • வயது வித்தியாசத்தை பற்றி பார்ப்போம்.

Trending Photos

கூலி படத்திற்கு முன்பு உபேந்திரா நடித்த தமிழ் படம் எது தெரியுமா?
camera icon6
Uppendra
கூலி படத்திற்கு முன்பு உபேந்திரா நடித்த தமிழ் படம் எது தெரியுமா?
சிவகார்த்திகேயனின் மதராஸி அப்டேட்! SK ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சி தரும் நியூஸ்!
camera icon6
Sivakarthikeyan
சிவகார்த்திகேயனின் மதராஸி அப்டேட்! SK ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சி தரும் நியூஸ்!
செப்டம்பரில் டூர் போக இப்போவே பிளான் போடுங்க... பெஸ்ட் 8 தென்னிந்திய இடங்கள்!
camera icon9
Tourist Places
செப்டம்பரில் டூர் போக இப்போவே பிளான் போடுங்க... பெஸ்ட் 8 தென்னிந்திய இடங்கள்!
2020-இல் இருந்து அதிக ரன்கள் எடுத்த வீரர் யார் தெரியுமா? இவர் தான் கிங்!
camera icon5
Viratkohli
2020-இல் இருந்து அதிக ரன்கள் எடுத்த வீரர் யார் தெரியுமா? இவர் தான் கிங்!
அப்பாவை போலவே வயதில் மூத்த பெண்ணை திருமணம் செய்யும் அர்ஜுன் டெண்டுல்கர்?

கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கர் தற்போது அனைத்து வித கிரிக்கெட்டில் இருந்தும் ஓய்வு பெற்று தனது குடும்பத்திற்காக வாழ்ந்து வருகிறார். இருப்பினும் இன்றும் அவ்வப்போது தலைப்புச் செய்திகளில் இடம்பெற்று வருகிறார் சச்சின். இவருக்கு அஞ்சலி என்ற மனைவியும், அர்ஜுன் மற்றும் சாரா என்ற இரண்டு குழந்தைகளும் உள்ளனர். மகள் சாரா இன்புளுயென்சராக இருந்து வருகிறார். மறுபுறம் மகன் அர்ஜுன் கிரிக்கெட்டில் வேகப்பந்து வீச்சாளராக உள்ளார். சச்சினை போலவே கிரிக்கெட்டில் பிரபலமான ஒருவராக அர்ஜுன் டெண்டுல்கர் வருவார் என்று அனைவரும் எதிர்பார்த்து இருந்த நிலையில் ஐபிஎல்-லில் கூட அவரால் விளையாட முடியவில்லை. 

மேலும் படிக்க: இந்திய அணி நாளை அறிவிப்பு... ஆனால் இன்ற வந்த தகவல் - இந்த 15 வீரர்களுக்கே வாய்ப்பு

மும்பை இந்தியன்ஸ்

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் கடந்த மூன்று வருடமாக இடம்பெற்று வரும் அர்ஜுன் டெண்டுல்கர் இதுவரை மொத்தமாக 5 போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடி உள்ளார். இதில் மொத்தமாக மூன்று விக்கெட்கள் எடுத்துள்ளார். 2023 ஆம் ஆண்டு கொல்கத்தா அணிக்கு எதிரான போட்டியில் முதல் முறையாக ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடினார் அர்ஜுன் டெண்டுல்கர். இந்த ஆண்டு ஒரு போட்டியில் கூட அர்ஜுன் டெண்டுல்கர் விளையாடவில்லை. 

1999 ஆம் ஆண்டு பிறந்த அர்ஜுன் டெண்டுல்கருக்கு கிரிக்கெட்டில் இன்னும் சரியான வாய்ப்புகள் அமையாத நிலையில், அவருக்கு சமீபத்தில் நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்றுள்ளது. மும்பையை சேர்ந்த பிரபல தொழிலதிபரின் பேத்தியான சானியா சந்தோக் என்பவருடன் அர்ஜுன் டெண்டுல்கருக்கு நிச்சயதார்த்தம் முடிந்துள்ளது. இவர் அர்ஜுனின் சகோதரி சாராவின் நெருங்கிய நண்பர் என்றும் இதன் மூலம் தான் இருவருக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டு தற்போது திருமணம் வரை சென்றுள்ளது என்றும் கூறப்படுகிறது. சானியா சந்தோக் செல்ல பிராணிகளுக்கு அழகு நிலையங்கள் வைத்து நடத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது. 

இருவருக்கும் ஐந்து வித்தியாசம் 

சானியா சந்தோக் 1998 ஆம் ஆண்டு பிறந்தவர் என்றும், இவருக்கும் அர்ஜுன் டெண்டுல்கருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு வயது வித்தியாசம் உள்ளது என்றும் தற்போது இணையத்தில் தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது. சச்சின் டெண்டுல்கருக்கும் அவரது மனைவி அஞ்சலிக்கும் இடையே 5 வயது வித்தியாசம் உள்ளது. சச்சினிற்கு திருமணம் நடைபெற்ற போது இது தொடர்பாக அதிகமான விவாதங்கள் இருந்து வந்தது, காரணம் அந்த காலத்தில் இவ்வளவு பெரிய வயது வித்தியாசத்தில் யாரும் திருமணம் செய்து கொள்ள மாட்டார்கள். இந்நிலையில் தனது தந்தையைபோலவே அர்ஜுன் டெண்டுல்கரும் தன்னைவிட வயது அதிகமான பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்ள உள்ளார். இது தற்போது இணையத்தில் பேசுபொருளாக மாறி உள்ளது. 

அர்ஜுன் டெண்டுல்கர் கிரிக்கெட் வாழ்க்கை 

தற்போது 25 வயதாகும் அர்ஜுன் டெண்டுல்கர் மும்பையில் பிறந்திருந்தாலும், உள்ளூர் போட்டிகளில் கோவா அணிக்காக விளையாடி வருகிறார். மேலும் 2018 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற U19 இந்திய அணியிலும் இடம் பெற்றிருந்தார் அர்ஜுன் டெண்டுல்கர். 2022 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ரஞ்சி டிராபி தொடரில் கோவா அணிக்காக 19 விக்கெடுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். மேலும் தன்னுடைய முதல் ரஞ்சி போட்டியிலேயே சதம் அடித்து அசத்தியிருந்தார் அர்ஜுன் டெண்டுல்கர். இருப்பினும் அவருக்கான சரியான வாய்ப்பிற்காக காத்துக் கொண்டு உள்ளார்.

மேலும் படிக்க: இனி சர்பராஸ் கானை ஓரங்கட்டவே முடியாது... பிசிசிஐக்கு பெரிய பிரஷர் - காரணம் இதுதான்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
Arjun TendulkarMarriageSachinMumbaiCricket

Trending News