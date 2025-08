இந்த 3 வீரர்களின் வாய்ப்பை தட்டிப்பறித்த கவுதம் கம்பீர்! இனி அணியில் இடம் பெறுவார்களா?

England vs India: இங்கிலாந்து நாட்டிற்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி 5 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதுவரை நான்கு டெஸ்ட் போட்டிகள் முடிவடைந்துள்ள நிலையில் ஐந்தாவது டெஸ்ட் போட்டி லண்டனில் உள்ள ஓவல் மைதானத்தில் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. இரண்டு போட்டிகளில் இங்கிலாந்து அணியும், ஒரு போட்டியில் இந்திய அணியும் வென்றுள்ள நிலையில் ஒரு போட்டி டிராவில் முடிவடைந்துள்ளது. இதனால் கடைசி டெஸ்டில் வெற்றி பெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் இரு அணிகளும் உள்ளனர்.

மேலும் படிக்க | வாஷிங்டன் சுந்தர் டிரேட் செய்யப்பட்டால்... இந்த 3 அணிகள் கடுமையாக போட்டிப்போடும்!

That's Stumps on Day 1 of the 5th #ENGvIND Test! #TeamIndia end the rain-curtailed opening Day on 204/6.

We will be back for Day 2 action tomorrow.

Scorecard https://t.co/Tc2xpWMCJ6 pic.twitter.com/VKCCZ76MeG

— BCCI (@BCCI) July 31, 2025