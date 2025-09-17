English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஆசிய கோப்பை 2025: ஓமனுக்கு எதிரான போட்டியில் 3 இந்திய வீரர்களுக்கு ஓய்வு

Asia Cup 2025: ஆசிய கோப்பை 2025 தொடரில், இந்திய அணி ஏற்கனவே இரண்டாவது சுற்றுக்குத் தகுதி பெற்றுவிட்டது. எனவே, ஓமனுக்கு எதிரான போட்டியில் சில முக்கிய வீரர்களுக்கு ஓய்வு கொடுக்க வாய்ப்புள்ளது. அந்த வீரர்கள் யார் என்று இங்கே பார்ப்போம்.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 17, 2025, 08:45 AM IST
  • ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி அப்டேட்
  • ஓமன் அணிக்கு எதிராக வெள்ளிக்கிழமை போட்டி
  • இந்திய அணியில் 3 பிளேயர்களுக்கு ஓய்வு அளிக்க திட்டம்

Trending Photos

ஆவணி 31 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஆவணி 31 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
மலேசியா தினம் ஏதுக்காக கொண்டாடப்படுது? காரணம் என்ன தெரியுமா?
camera icon7
Malaysia Day
மலேசியா தினம் ஏதுக்காக கொண்டாடப்படுது? காரணம் என்ன தெரியுமா?
12 ஆண்டுக்குப் பிறகு உச்ச ராசியில் பெயர்ச்சியடையும் குரு: 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வ மழை
camera icon7
Guru Peyarchi
12 ஆண்டுக்குப் பிறகு உச்ச ராசியில் பெயர்ச்சியடையும் குரு: 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வ மழை
இந்த 58 நாடுகளுக்கு விசா தேவையே இல்ல..எங்கெல்லாம் தெரியுமா?
camera icon8
No Visa Countries
இந்த 58 நாடுகளுக்கு விசா தேவையே இல்ல..எங்கெல்லாம் தெரியுமா?
ஆசிய கோப்பை 2025: ஓமனுக்கு எதிரான போட்டியில் 3 இந்திய வீரர்களுக்கு ஓய்வு

Asia Cup 2025: இந்தியா மற்றும் ஓமன் அணிகள் தங்களது கடைசி லீக் சுற்றுப் போட்டியில் வெள்ளிக்கிழமை (செப்டம்பர் 19) மோத உள்ளன. இந்திய அணி ஏற்கனவே சூப்பர் 4 சுற்றுக்குத் தகுதி பெற்றுவிட்டது. ஓமன் அணி தொடரிலிருந்து வெளியேறிவிட்டது. இந்தியா ஏற்கனவே தகுதி பெற்றுவிட்டதால், சில முக்கிய வீரர்களுக்கு இந்த போட்டியில் ஓய்வு அளிக்கலாம். ஓமனுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் இந்திய அணி ஓய்வு கொடுக்க வாய்ப்புள்ள 3 வீரர்கள் குறித்து இங்கே காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

ஜஸ்பிரித் பும்ரா

அண்மைக்காலமாக பும்ராவின் உடல் தகுதி தொடர்ந்து ஒரு பேசுபொருளாகவே இருந்து வருகிறது. இங்கிலாந்து தொடரில் வெறும் 3 டெஸ்ட் போட்டிகளில் மட்டுமே அவர் விளையாடியிருந்தார். மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரிலும் அவர் விளையாடுவாரா என்பது உறுதியாகத் தெரியவில்லை. எனவே, ஓமனுக்கு எதிரான போட்டியில் பும்ராவுக்கு ஓய்வு கொடுத்து, அவரது பணிச்சுமையை நிர்வகிக்க அணி நிர்வாகம் முடிவு செய்யலாம். அதேசமயம், அர்ஷ்தீப் சிங் மீண்டும் அணிக்குத் திரும்பி, இந்தியாவின் வேகப்பந்துவீச்சுத் தாக்குதலை முன்னெடுக்கத் தயாராக இருக்கிறார். டி20 போட்டிகளில் அவர் 99 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார்.

ஹர்திக் பாண்டியா

இந்த ஆட்டத்தில் ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கும் இந்திய அணி ஓய்வு கொடுக்க வாய்ப்புள்ளது. அவர் இதுவரை பேட்டிங் செய்ய வாய்ப்பு பெறவில்லை. இரு போட்டிகளிலும் இரண்டாவது வேகப்பந்துவீச்சாளராக மட்டுமே களமிறங்கினார். அவருக்கு ஓய்வு கொடுத்துவிட்டு, ஹர்ஷித் ராணாவுக்குத் தனது முதல் ஆட்டத்தை விளையாட வாய்ப்பு அளிக்கலாம். ஹர்ஷித் ராணா இந்திய அணியின் 2025 சாம்பியன்ஸ் டிராபி வென்ற அணியில் ஒரு அங்கமாக இருந்தார். அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தால், அர்ஷ்தீப்பிற்கு உறுதுணையாகப் பந்துவீசலாம்.

சஞ்சு சாம்சன்

சஞ்சு சாம்சன் இதுவரை பேட்டிங் செய்ய வாய்ப்பு பெறவில்லை, ஆனால் இரண்டு போட்டிகளிலும் விக்கெட் கீப்பிங் செய்துள்ளார். அவர் தொடக்க ஆட்டக்காரராக களமிறங்காததால், பேட்டிங் செய்ய வாய்ப்பு கிடைக்காது என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அணி நிர்வாகம் அவருக்கு ஓய்வு கொடுத்துவிட்டு, ஜிதேஷ் ஷர்மாவுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கலாம். ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்காக ஐபிஎல் 2025 தொடரில் அவர் சிறப்பாக விளையாடியதன் அடிப்படையில், மீண்டும் இந்திய அணியில் இடம் பிடித்த ஜிதேஷுக்கு இந்த ஆட்டத்தில் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். இருப்பினும், இந்திய அணியின் முதல் தேர்வு விக்கெட் கீப்பர்-பேட்ஸ்மேனாக சஞ்சு சாம்சனே தொடர்ந்து இருப்பார்.

 

மேலும் படிக்க: ஆசிய கோப்பையில் இருந்து விலகுகிறதா பாகிஸ்தான் அணி? வெளியான உண்மை!

மேலும் படிக்க: இப்போதைய பாகிஸ்தான் ஒரு அணியே இல்லை.. கங்குலி கருத்து!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Asia Cup 2025india vs omanJasprit BumrahHardik PandyaSanju Samson

Trending News