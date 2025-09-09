ஆசிய கோப்பை 2025: போட்டி அட்டவணை, பரிசுத் தொகை விவரம் - முழு விவரம்

Asia Cup 2025 : ஆசிய கோப்பை 2025 செப்டம்பர் 9 அன்று தொடங்கி, இறுதிப் போட்டி செப்டம்பர் 28 அன்று நடைபெறவுள்ளது. இந்த முறை போட்டிகள் அனைத்தும் டி20 பார்மேட்டில் நடக்க உள்ளது. நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் ஆசியக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டிகளில் விளையாட உள்ளதால், இந்த தொடர் மீது பெரும் எதிர்பார்ப்பு உள்ளது.
ஆசிய கோப்பை ஏன் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெறுகிறது?
இந்த ஆசிய கோப்பையை இந்தியாவில் தான் நடப்பதாக இருந்தது. ஆனால், இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் இடையே நிலவும் அரசியல் பதட்டங்கள் காரணமாக, இரு நாடுகளும் இந்திய மண்ணில் விளையாட வேண்டாம் என முடிவு செய்தன. இதன் விளைவாக, இரு நாடுகளுக்கும் உகந்த இடமாக ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (UAE) தேர்வு செய்யப்பட்டது.
எத்தனை அணிகள் பங்கேற்கின்றன?
மொத்தம் 8 அணிகள் இந்த மெகா போட்டியில் பங்கேற்கின்றன. இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலங்கை, வங்கதேசம் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் ஆகிய ஐந்து அணிகள் நேரடியாக தகுதி பெற்றன. கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற ACC பிரீமியர் கோப்பையில் முதல் மூன்று இடங்களைப் பிடித்த ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (UAE), ஓமன், மற்றும் ஹாங்காங் ஆகிய அணிகள் தகுதி பெற்றுள்ளன.
பிரிவுகள்:
பிரிவு A: இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (UAE), ஓமன்
பிரிவு B: ஆப்கானிஸ்தான், வங்கதேசம், ஹாங்காங், இலங்கை
2025 ஆசிய கோப்பையின் அட்டவணை
குரூப் சுற்று அட்டவணை
செப் 9: ஆப்கானிஸ்தான் vs ஹாங்காங் (அபுதாபி) - இரவு 8:00 IST
செப் 10: இந்தியா vs ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (துபாய்) - இரவு 8:00 IST
செப் 11: வங்கதேசம் vs ஹாங்காங் (அபுதாபி) - இரவு 8:00 IST
செப் 12: பாகிஸ்தான் vs ஓமன் (துபாய்) - இரவு 8:00 IST
செப் 13: வங்கதேசம் vs இலங்கை (அபுதாபி) - இரவு 8:00 IST
செப் 14: இந்தியா vs பாகிஸ்தான் (துபாய்) - இரவு 8:00 IST
செப் 15: ஐக்கிய அரபு அமீரகம் vs ஓமன் (அபுதாபி) - மாலை 5:30 IST
செப் 15: இலங்கை vs ஹாங்காங் (துபாய்) - இரவு 8:00 IST
செப் 16: வங்கதேசம் vs ஆப்கானிஸ்தான் (அபுதாபி) - இரவு 8:00 IST
செப் 17: பாகிஸ்தான் vs ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (துபாய்) - இரவு 8:00 IST
செப் 18: இலங்கை vs ஆப்கானிஸ்தான் (அபுதாபி) - இரவு 8:00 IST
செப் 19: இந்தியா vs ஓமன் (அபுதாபி) - இரவு 8:00 IST
சூப்பர் ஃபோர் அட்டவணை
செப் 20: B1 vs B2 (துபாய்) - இரவு 8:00 IST
செப் 21: A1 vs A2 (துபாய்) - இரவு 8:00 IST
செப் 23: A2 vs B1 (அபுதாபி) - இரவு 8:00 IST
செப் 24: A1 vs B2 (துபாய்) - இரவு 8:00 IST
செப் 25: A2 vs B2 (துபாய்) - இரவு 8:00 IST
செப் 26: A1 vs B1 (துபாய்) - இரவு 8:00 IST
இறுதிப் போட்டி
செப் 28: இறுதிப் போட்டி (துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம்) - இரவு 8:00 IST
நேபாளம் ஏன் ஆசிய கோப்பையில் இல்லை?
சமீபகாலமாக சிறப்பாக விளையாடி வரும் நேபாளம், 2024 ACC பிரீமியர் கோப்பையில் தகுதி பெறத் தவறிவிட்டது. அவர்கள் தங்கள் பிரிவில் முதலிடம் பிடித்திருந்தாலும், அரையிறுதியில் தோல்வியடைந்தனர். மேலும், மூன்றாவது இடத்திற்கான போட்டியில் ஹாங்காங்கிடம் தோல்வியடைந்ததால், ஆசிய கோப்பைக்கு தகுதி பெறும் வாய்ப்பை இழந்தனர்.
ஆசிய கோப்பையின் போட்டி பார்மேட் என்ன?
பங்கேற்கும் 8 அணிகள் நான்கு அணிகள் கொண்ட இரண்டு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. பிரிவு A-வில் இந்தியா, ஓமன், பாகிஸ்தான், மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் உள்ளன. பிரிவு B-வில் ஆப்கானிஸ்தான், வங்கதேசம், ஹாங்காங், மற்றும் இலங்கை உள்ளன. ஒவ்வொரு அணியும் தங்கள் பிரிவில் உள்ள மற்ற அணிகளுடன் ஒருமுறை விளையாடும். இரு பிரிவுகளிலும் முதல் இரண்டு இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள் சூப்பர் 4 சுற்றுக்குத் தகுதி பெறும். இந்தச் சுற்றில், அனைத்து அணிகளும் மீண்டும் ஒருமுறை மற்ற அணிகளுடன் விளையாடும். சூப்பர் 4 சுற்றில் முதல் இரண்டு இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள் செப்டம்பர் 28 அன்று துபாயில் நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் மோதும்.
இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் இடையே எத்தனை போட்டிகள் இருக்கும்?
இந்த இரு அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் போட்டி செப்டம்பர் 14 அன்று நடைபெறும். சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு இரு அணிகளும் தகுதி பெற்றால், செப்டம்பர் 21 அன்று மீண்டும் மோத வாய்ப்புள்ளது. இருவரும் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறினால், ரசிகர்கள் இந்த தொடரில் மூன்றாவது முறையாக இரு அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியை காண முடியும்.
ஆசிய கோப்பையை வெல்லும் அணிக்கு எவ்வளவு பரிசுத் தொகை கிடைக்கும்?
தகவல்களின்படி, இந்த ஆண்டு சாம்பியன் மற்றும் இரண்டாம் இடம் பிடிக்கும் அணிகளுக்கு கடந்த ஆண்டை விட அதிக பரிசுத் தொகை கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வெற்றியாளர்களுக்கு மூன்று லட்சம் அமெரிக்க டாலர்கள் (சுமார் 2.6 கோடி ரூபாய்) கிடைக்கும் என்றும், இரண்டாம் இடம் பிடிக்கும் அணிக்கு 150,000 அமெரிக்க டாலர்கள் (சுமார் 1.3 கோடி ரூபாய்) கிடைக்கும் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் வெளியாகவில்லை.
