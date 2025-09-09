English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஆசிய கோப்பை 2025: போட்டி அட்டவணை, பரிசுத் தொகை விவரம் - முழு விவரம்

Asia Cup 2025 : ஆசியக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் போட்டி அட்டவணை மற்றும் பரிசுத் தொகை விவரங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 9, 2025, 12:33 PM IST
  • ஆசியக்கோப்பை 2025 முக்கிய அப்டேட்
  • சாம்பியன் அணிக்கு முதல் பரிசு எவ்வளவு
  • இரண்டாம் இடம் பிடிக்கும் அணிக்கான பரிசுத் தொகை

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அப்டேட்
camera icon12
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அப்டேட்
ரஜினிகாந்த் திருமணம் செய்ய நினைத்த நடிகை! அவரை விட 17 வயது இளையவர்-யார் தெரியுமா?
camera icon7
rajinikanth
ரஜினிகாந்த் திருமணம் செய்ய நினைத்த நடிகை! அவரை விட 17 வயது இளையவர்-யார் தெரியுமா?
குழந்தை ஸ்கேன், கருக்கலைப்பு - தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை வெளியிட்ட முக்கிய எச்சரிக்கை
camera icon10
Tamil Nadu government
குழந்தை ஸ்கேன், கருக்கலைப்பு - தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை வெளியிட்ட முக்கிய எச்சரிக்கை
ரீ-ரிலீஸாகும் விஜய்யின் ப்ரண்ட்ஸ் படம்! செம குஷியில் ரசிகர்கள்..
camera icon7
friends
ரீ-ரிலீஸாகும் விஜய்யின் ப்ரண்ட்ஸ் படம்! செம குஷியில் ரசிகர்கள்..
ஆசிய கோப்பை 2025: போட்டி அட்டவணை, பரிசுத் தொகை விவரம் - முழு விவரம்

Asia Cup 2025 : ஆசிய கோப்பை 2025 செப்டம்பர் 9 அன்று தொடங்கி, இறுதிப் போட்டி செப்டம்பர் 28 அன்று நடைபெறவுள்ளது. இந்த முறை போட்டிகள் அனைத்தும் டி20 பார்மேட்டில் நடக்க உள்ளது. நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் ஆசியக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டிகளில் விளையாட உள்ளதால், இந்த தொடர் மீது பெரும் எதிர்பார்ப்பு உள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

ஆசிய கோப்பை ஏன் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெறுகிறது?

இந்த ஆசிய கோப்பையை இந்தியாவில் தான் நடப்பதாக இருந்தது. ஆனால், இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் இடையே நிலவும் அரசியல் பதட்டங்கள் காரணமாக, இரு நாடுகளும் இந்திய மண்ணில் விளையாட வேண்டாம் என முடிவு செய்தன. இதன் விளைவாக, இரு நாடுகளுக்கும் உகந்த இடமாக ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (UAE) தேர்வு செய்யப்பட்டது.

எத்தனை அணிகள் பங்கேற்கின்றன?

மொத்தம் 8 அணிகள் இந்த மெகா போட்டியில் பங்கேற்கின்றன. இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலங்கை, வங்கதேசம் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் ஆகிய ஐந்து அணிகள் நேரடியாக தகுதி பெற்றன. கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற ACC பிரீமியர் கோப்பையில் முதல் மூன்று இடங்களைப் பிடித்த ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (UAE), ஓமன், மற்றும் ஹாங்காங் ஆகிய அணிகள் தகுதி பெற்றுள்ளன.

பிரிவுகள்:

பிரிவு A: இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (UAE), ஓமன்

பிரிவு B: ஆப்கானிஸ்தான், வங்கதேசம், ஹாங்காங், இலங்கை

2025 ஆசிய கோப்பையின் அட்டவணை

குரூப் சுற்று அட்டவணை

செப் 9: ஆப்கானிஸ்தான் vs ஹாங்காங் (அபுதாபி) - இரவு 8:00 IST

செப் 10: இந்தியா vs ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (துபாய்) - இரவு 8:00 IST

செப் 11: வங்கதேசம் vs ஹாங்காங் (அபுதாபி) - இரவு 8:00 IST

செப் 12: பாகிஸ்தான் vs ஓமன் (துபாய்) - இரவு 8:00 IST

செப் 13: வங்கதேசம் vs இலங்கை (அபுதாபி) - இரவு 8:00 IST

செப் 14: இந்தியா vs பாகிஸ்தான் (துபாய்) - இரவு 8:00 IST

செப் 15: ஐக்கிய அரபு அமீரகம் vs ஓமன் (அபுதாபி) - மாலை 5:30 IST

செப் 15: இலங்கை vs ஹாங்காங் (துபாய்) - இரவு 8:00 IST

செப் 16: வங்கதேசம் vs ஆப்கானிஸ்தான் (அபுதாபி) - இரவு 8:00 IST

செப் 17: பாகிஸ்தான் vs ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (துபாய்) - இரவு 8:00 IST

செப் 18: இலங்கை vs ஆப்கானிஸ்தான் (அபுதாபி) - இரவு 8:00 IST

செப் 19: இந்தியா vs ஓமன் (அபுதாபி) - இரவு 8:00 IST

சூப்பர் ஃபோர் அட்டவணை

செப் 20: B1 vs B2 (துபாய்) - இரவு 8:00 IST

செப் 21: A1 vs A2 (துபாய்) - இரவு 8:00 IST

செப் 23: A2 vs B1 (அபுதாபி) - இரவு 8:00 IST

செப் 24: A1 vs B2 (துபாய்) - இரவு 8:00 IST

செப் 25: A2 vs B2 (துபாய்) - இரவு 8:00 IST

செப் 26: A1 vs B1 (துபாய்) - இரவு 8:00 IST

இறுதிப் போட்டி

செப் 28: இறுதிப் போட்டி (துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம்) - இரவு 8:00 IST

நேபாளம் ஏன் ஆசிய கோப்பையில் இல்லை?

சமீபகாலமாக சிறப்பாக விளையாடி வரும் நேபாளம், 2024 ACC பிரீமியர் கோப்பையில் தகுதி பெறத் தவறிவிட்டது. அவர்கள் தங்கள் பிரிவில் முதலிடம் பிடித்திருந்தாலும், அரையிறுதியில் தோல்வியடைந்தனர். மேலும், மூன்றாவது இடத்திற்கான போட்டியில் ஹாங்காங்கிடம் தோல்வியடைந்ததால், ஆசிய கோப்பைக்கு தகுதி பெறும் வாய்ப்பை இழந்தனர்.

ஆசிய கோப்பையின் போட்டி பார்மேட் என்ன?

பங்கேற்கும் 8 அணிகள் நான்கு அணிகள் கொண்ட இரண்டு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. பிரிவு A-வில் இந்தியா, ஓமன், பாகிஸ்தான், மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் உள்ளன. பிரிவு B-வில் ஆப்கானிஸ்தான், வங்கதேசம், ஹாங்காங், மற்றும் இலங்கை உள்ளன. ஒவ்வொரு அணியும் தங்கள் பிரிவில் உள்ள மற்ற அணிகளுடன் ஒருமுறை விளையாடும். இரு பிரிவுகளிலும் முதல் இரண்டு இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள் சூப்பர் 4 சுற்றுக்குத் தகுதி பெறும். இந்தச் சுற்றில், அனைத்து அணிகளும் மீண்டும் ஒருமுறை மற்ற அணிகளுடன் விளையாடும். சூப்பர் 4 சுற்றில் முதல் இரண்டு இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள் செப்டம்பர் 28 அன்று துபாயில் நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் மோதும்.

இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் இடையே எத்தனை போட்டிகள் இருக்கும்?

இந்த இரு அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் போட்டி செப்டம்பர் 14 அன்று நடைபெறும். சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு இரு அணிகளும் தகுதி பெற்றால், செப்டம்பர் 21 அன்று மீண்டும் மோத வாய்ப்புள்ளது. இருவரும் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறினால், ரசிகர்கள் இந்த தொடரில் மூன்றாவது முறையாக இரு அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியை காண முடியும்.

ஆசிய கோப்பையை வெல்லும் அணிக்கு எவ்வளவு பரிசுத் தொகை கிடைக்கும்?

தகவல்களின்படி, இந்த ஆண்டு சாம்பியன் மற்றும் இரண்டாம் இடம் பிடிக்கும் அணிகளுக்கு கடந்த ஆண்டை விட அதிக பரிசுத் தொகை கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வெற்றியாளர்களுக்கு மூன்று லட்சம் அமெரிக்க டாலர்கள் (சுமார் 2.6 கோடி ரூபாய்) கிடைக்கும் என்றும், இரண்டாம் இடம் பிடிக்கும் அணிக்கு 150,000 அமெரிக்க டாலர்கள் (சுமார் 1.3 கோடி ரூபாய்) கிடைக்கும் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் வெளியாகவில்லை.

மேலும் படிக்க: மீண்டும் இந்திய அணிக்கு திரும்பும் முக்கிய 2 வீர்ர்கள்.. முழு விவரம் இங்கே!

மேலும் படிக்க: ஆசிய கோப்பை: அதிக ரன்கள், விக்கெட்கள் எடுக்கப்போகும் வீரர்கள்.. இரண்டு பேருமே இந்தியர்கள்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Asia Cup 2025Asia Cup 2025 Prize MoneyAsia Cup Full ScheduleIndia vs Pakistancricket news tamil

Trending News