ஆசிய கோப்பை 2025: வங்கதேசத்தை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறிய இந்தியா

Asia Cup 2025: துபாயில் நடைபெற்ற ஆசிய கோப்பை போட்டியில், இந்திய அணி வங்கதேசத்தை 41 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது. தொடக்க ஆட்டக்காரர் அபிஷேக் சர்மாவின் அதிரடியான ஆட்டம், இந்தியாவை 168/6 என்ற வலுவான ஸ்கோரை எட்ட உதவியது.
இந்தியாவின் பேட்டிங்
டாஸ் வென்ற வங்கதேசம் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. இந்தியாவின் பேட்டிங் வரிசையில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டன. அபிஷேக் ஷர்மா மற்றும் சுப்மன் கில் ஆகியோர் நல்ல தொடக்கம் தந்தனர். ஆனால், பவர் பிளே முடிந்த பிறகு கில் அவுட் ஆனார். அதைத் தொடர்ந்து ஷிவம் துபே, சூர்யகுமார் யாதவ் மற்றும் திலக் வர்மா போன்றோர் ஒற்றை இலக்க ரன்களில் ஆட்டமிழந்து அணிக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தினர். இருப்பினும், அபிஷேக் ஷர்மா தனது அதிரடியைக் காட்டினார். பவர் பிளேவில் நான்கு பவுண்டரிகளை அடித்து ரன்ரேட் குறையாமல் பார்த்துக் கொண்டார். 37 பந்துகளில் 75 ரன்கள் எடுத்திருந்தபோது எதிர்பாராதவிதமாக ரன் அவுட் ஆனார்.
அடுத்து வந்த ஹர்திக் பாண்டியா, தனது அதிரடி ஷாட்களால் அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினார். கடைசி ஐந்து ஓவர்களில் இந்திய அணி 36 ரன்கள் மட்டுமே சேர்த்தது. இறுதியில், இந்திய அணி 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 168 ரன்கள் எடுத்தது. வங்கதேச அணியின் பந்துவீச்சாளர்களான முஸ்டாஃபிசூர் ரஹ்மான், தன்சிம் ஹசன் சாகிப் மற்றும் சைஃபுதின் ஆகியோர் சிறப்பாகச் செயல்பட்டனர். அவர்கள் இந்திய பேட்ஸ்மேன்களை ரன் எடுக்க விடாமல் தடுத்தனர். ஹர்திக் பாண்டியா 29 பந்துகளில் 38 ரன்கள் எடுத்து கடைசி பந்தில் அவுட்டானார்.
வங்கதேசத்தின் பேட்டிங்
169 ரன்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய வங்கதேச அணி, தொடக்கத்திலேயே தடுமாறியது. அணியின் நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக சைஃப் ஹசன் மட்டுமே சிறப்பாக ஆடினார். அவர் 36 பந்துகளில் அரைசதம் அடித்தார். அவருக்கு நான்கு முறை வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட்டன. ஆனால், அவருக்கு மற்ற பேட்ஸ்மேன்கள் ஒத்துழைக்கவில்லை. இந்தியாவின் சுழற்பந்துவீச்சாளர்களான குல்தீப் யாதவ் மற்றும் அக்சர் படேல் சிறப்பாகப் பந்துவீசி விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர். குல்தீப் யாதவ் தொடர்ந்து இரண்டு பந்துகளில் இரண்டு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி வங்கதேசத்தின் வெற்றிக்கான நம்பிக்கையை தகர்த்தார். சைஃப் ஹசனைத் தவிர, வேறு எந்த வீரரும் இரட்டை இலக்க ரன்களை எடுக்கவில்லை.
இறுதியாக 127 ரன்களுக்கு வங்கதேசம் அணி ஆட்டமிழந்து தோல்வியை சந்தித்தது. 41 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற இந்திய அணி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது. இன்று மாலை நடக்கும் பாகிஸ்தான் - வங்கதேசம் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறுகிறதோ, அந்த அணி, இந்திய அணியுடன் ஆசிய கோப்பைக்கான இறுதிப்போட்டியில் விளையாடும்.
