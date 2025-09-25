English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஆசிய கோப்பை 2025: வங்கதேசத்தை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறிய இந்தியா

Asia Cup 2025: ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்திய கிரிக்கெட் அணி வங்கதேச அணியை வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது.  

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 25, 2025, 12:09 AM IST
  • ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி
  • இந்தியா வெற்றி - இறுதிப்போட்டிக்கு சென்றது
  • இந்திய அணியுடன் விளையாடப்போகும் அணி எது?

Trending Photos

ரஜினியை தவிர..ஜெயிலர் 2 படத்தில் இருக்கும் டாப் 5 ஹீரோக்கள்! யார் யார் தெரியுமா?
camera icon7
Jailer 2
ரஜினியை தவிர..ஜெயிலர் 2 படத்தில் இருக்கும் டாப் 5 ஹீரோக்கள்! யார் யார் தெரியுமா?
டால்பின்களை பார்க்கணுமா...? அப்போ இந்தியாவின் இந்த 7 கடற்கரைகளை நோட் பண்ணுங்க!
camera icon8
dolphins
டால்பின்களை பார்க்கணுமா...? அப்போ இந்தியாவின் இந்த 7 கடற்கரைகளை நோட் பண்ணுங்க!
வீடு இல்லாதவர்கள் ரேஷன் கார்டு பெறுவது எப்படி? முக்கிய தகவல்
camera icon10
Ration Card
வீடு இல்லாதவர்கள் ரேஷன் கார்டு பெறுவது எப்படி? முக்கிய தகவல்
42 வயதில் கர்பமாக இருக்கும் பிரபல நடிகை! வைரலாகும் போட்டோ!
camera icon7
Katrina Kaif
42 வயதில் கர்பமாக இருக்கும் பிரபல நடிகை! வைரலாகும் போட்டோ!
ஆசிய கோப்பை 2025: வங்கதேசத்தை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறிய இந்தியா

Asia Cup 2025: துபாயில் நடைபெற்ற ஆசிய கோப்பை போட்டியில், இந்திய அணி வங்கதேசத்தை 41 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது. தொடக்க ஆட்டக்காரர் அபிஷேக் சர்மாவின் அதிரடியான ஆட்டம், இந்தியாவை 168/6 என்ற வலுவான ஸ்கோரை எட்ட உதவியது.

Add Zee News as a Preferred Source

இந்தியாவின் பேட்டிங்

டாஸ் வென்ற வங்கதேசம் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. இந்தியாவின் பேட்டிங் வரிசையில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டன. அபிஷேக் ஷர்மா மற்றும் சுப்மன் கில் ஆகியோர் நல்ல தொடக்கம் தந்தனர். ஆனால், பவர் பிளே முடிந்த பிறகு கில் அவுட் ஆனார். அதைத் தொடர்ந்து ஷிவம் துபே, சூர்யகுமார் யாதவ் மற்றும் திலக் வர்மா போன்றோர் ஒற்றை இலக்க ரன்களில் ஆட்டமிழந்து அணிக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தினர். இருப்பினும், அபிஷேக் ஷர்மா தனது அதிரடியைக் காட்டினார். பவர் பிளேவில் நான்கு பவுண்டரிகளை அடித்து ரன்ரேட் குறையாமல் பார்த்துக் கொண்டார். 37 பந்துகளில் 75 ரன்கள் எடுத்திருந்தபோது எதிர்பாராதவிதமாக ரன் அவுட் ஆனார். 

அடுத்து வந்த ஹர்திக் பாண்டியா, தனது அதிரடி ஷாட்களால் அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினார். கடைசி ஐந்து ஓவர்களில் இந்திய அணி 36 ரன்கள் மட்டுமே சேர்த்தது. இறுதியில், இந்திய அணி 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 168 ரன்கள் எடுத்தது. வங்கதேச அணியின் பந்துவீச்சாளர்களான முஸ்டாஃபிசூர் ரஹ்மான், தன்சிம் ஹசன் சாகிப் மற்றும் சைஃபுதின் ஆகியோர் சிறப்பாகச் செயல்பட்டனர். அவர்கள் இந்திய பேட்ஸ்மேன்களை ரன் எடுக்க விடாமல் தடுத்தனர். ஹர்திக் பாண்டியா 29 பந்துகளில் 38 ரன்கள் எடுத்து கடைசி பந்தில் அவுட்டானார்.

வங்கதேசத்தின் பேட்டிங்

169 ரன்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய வங்கதேச அணி, தொடக்கத்திலேயே தடுமாறியது. அணியின் நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக சைஃப் ஹசன் மட்டுமே சிறப்பாக ஆடினார். அவர் 36 பந்துகளில் அரைசதம் அடித்தார். அவருக்கு நான்கு முறை வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட்டன. ஆனால், அவருக்கு மற்ற பேட்ஸ்மேன்கள் ஒத்துழைக்கவில்லை. இந்தியாவின் சுழற்பந்துவீச்சாளர்களான குல்தீப் யாதவ் மற்றும் அக்சர் படேல் சிறப்பாகப் பந்துவீசி விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர். குல்தீப் யாதவ் தொடர்ந்து இரண்டு பந்துகளில் இரண்டு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி வங்கதேசத்தின் வெற்றிக்கான நம்பிக்கையை தகர்த்தார். சைஃப் ஹசனைத் தவிர, வேறு எந்த வீரரும் இரட்டை இலக்க ரன்களை எடுக்கவில்லை. 

இறுதியாக 127 ரன்களுக்கு வங்கதேசம் அணி ஆட்டமிழந்து தோல்வியை சந்தித்தது. 41 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற இந்திய அணி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது. இன்று மாலை நடக்கும் பாகிஸ்தான் - வங்கதேசம் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறுகிறதோ, அந்த அணி, இந்திய அணியுடன் ஆசிய கோப்பைக்கான இறுதிப்போட்டியில் விளையாடும்.

மேலும் படிக்க | இந்தியா vs பாகிஸ்தான் : அதிக வெற்றிகளை பெற்ற அணி எது?

மேலும் படிக்க | அம்பயரால் இந்தியா வென்றது.. இல்லனா கதையே வேற - முன்னாள் வீரர்!

மேலும் படிக்க | இந்தியாவுடன் மீண்டும் தோல்வி.. இதுதான் காரணம்.. பாகிஸ்தான் கேப்டன் விளக்கம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Asia Cup 2025India vs BangladeshIndia enters finalAbhishek SharmaCricket

Trending News