ஆசிய கோப்பை 2025: இந்தியா – பாகிஸ்தான் அணிகள் 3 முறை மோத வாய்ப்பு!

India vs Pakistan 2025: விறுவிறுப்பான கிரிக்கெட் போட்டிகளுக்குப் பெயர் போன ஆசிய கோப்பை 2025 தொடர், இன்னும் சில தினங்களில் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் (UAE) கோலாகலமாகத் தொடங்கவுள்ளது. இந்த முறை, இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் ஒரே தொடரில் மூன்று முறை மோதிக்கொள்ளும் வாய்ப்பு உள்ளதால், ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. செப்டம்பர் 9ஆம் தேதி தொடங்கும் இப்போட்டிகள், இந்தியா-பாகிஸ்தான் ரசிகர்களுக்குப் பெரும் விருந்தாக அமையலாம்.
2 குழுக்கள்
17-வது ஆசிய கோப்பை தொடரில் மொத்தம் 8 அணிகள் பங்கேற்கின்றன. இந்த அணிகள் தலா நான்கு என இரண்டு குழுக்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
குழு A: இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் (UAE) மற்றும் ஓமன்.
குழு B: இலங்கை, ஆப்கானிஸ்தான், ஹாங்காங் மற்றும் வங்கதேசம்.
ஒவ்வொரு குழுவிலும் முதல் இரண்டு இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள், சூப்பர் ஃபோர் சுற்றுக்கு முன்னேறும். அங்கு, அனைத்து அணிகளும் ஒரு முறை மோதிக்கொள்ளும். சூப்பர் ஃபோர் சுற்றில் முதல் இரண்டு இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள், செப்டம்பர் 28ஆம் தேதி துபாயில் நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் களமிறங்கும்.
இந்தியா - பாகிஸ்தான் பலப்பரீட்சை
இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் ஒரே குழுவில் இருப்பதால், தொடரின் முக்கிய போட்டிகள் குறித்த அட்டவணை இதோ:
செப்டம்பர் 14: குரூப் சுற்றுப் போட்டி.
செப்டம்பர் 21: சூப்பர் ஃபோர் சுற்றில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதக்கூடும்.
செப்டம்பர் 28: இந்த இரண்டு அணிகளும் இறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றால், மீண்டும் ஒருமுறை மோதிக்கொள்ளும் வாய்ப்பு அதிகம்.
இந்திய அணியின் பலம்
இந்தியா, ஆசிய கோப்பையை அதிக முறை (8 முறை) வென்ற அணி என்ற சாதனையுடன் களமிறங்குகிறது. 2023ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தொடரின் சாம்பியன் என்ற பெருமையுடன், சூர்ய குமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி கோப்பையைத் தக்கவைத்துக்கொள்ளும் முனைப்புடன் உள்ளது.
இந்திய அணி வீரர்கள்:
சூர்ய குமார் யாதவ் (கேப்டன்), சுப்மன் கில் (துணைக்கேப்டன்), அபிஷேக் ஷர்மா, திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, சிவம் துபே, அக்சர் படேல், ஜித்தேஷ் ஷர்மா (WK), ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங், வருண் சக்கரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ், சஞ்சு சாம்சன் (WK), ஹர்சித் ராணா, ரிங்கு சிங்.
மாற்று வீரர்கள்: பிரசித் கிருஷ்ணா, வாஷிங்டன் சுந்தர், ரியான் பராக், துருவ் ஜுரேல், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால்.
முக்கியப் போட்டிகள்
செப்டம்பர் 10: இந்தியா vs ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ்
செப்டம்பர் 14: இந்தியா vs பாகிஸ்தான்
செப்டம்பர் 19: இந்தியா vs ஓமன்
அனைத்து இந்தியப் போட்டிகளும் இந்திய நேரப்படி இரவு 7:30 மணிக்குத் தொடங்கும். 19 போட்டிகளில் 11 போட்டிகள் துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்திலும், மற்ற 8 போட்டிகள் அபுதாபியில் உள்ள ஷேக் சயீத் மைதானத்திலும் நடைபெறவுள்ளன.
ஆசிய கோப்பைத் தொடர் முதலில் இந்தியாவில் நடத்தத் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால், இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான எல்லைப் பதற்றங்கள் காரணமாக, 2027ஆம் ஆண்டு வரை பொதுவான மைதானங்களில் விளையாட இரு நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியங்களும் ஒப்புக்கொண்டதால், இத்தொடர் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸுக்கு மாற்றப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
