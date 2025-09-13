English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

IND vs PAK: இந்தியாவின் பிளேயிங் லெவன் மாற்றம்? பயிற்சியாளரே சொன்ன பாயிண்ட்!

India vs Pakistan: ஆசிய கோப்பை 2025 தொடரில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதும் போட்டியில் இரு அணிகளின் பிளேயிங் லெவன் கணிப்பு குறித்து இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 13, 2025, 11:24 PM IST
  • துபாயில் இந்த போட்டி நடைபெறுகிறது.
  • இரவு 8 மணிக்கு போட்டி தொடங்கும்.
  • இரு அணிகளும் தலா 1 வெற்றியை பெற்றுள்ளன.

Trending Photos

SBI-ல் ரூ.50 லட்சம் வீட்டு லோன் எடுக்க... என்ன தகுதி வேணும்? எவ்வளவு EMI கட்டணும்?
camera icon8
SBI
SBI-ல் ரூ.50 லட்சம் வீட்டு லோன் எடுக்க... என்ன தகுதி வேணும்? எவ்வளவு EMI கட்டணும்?
சனி பகவானுக்கு பிடித்த ராசிகள்: அதிகம் படுத்தாமல் அருள் மழை பொழிவார் சனி
camera icon11
Lord Shani
சனி பகவானுக்கு பிடித்த ராசிகள்: அதிகம் படுத்தாமல் அருள் மழை பொழிவார் சனி
TNPSC குரூப்-1 மெயின்ஸ் தேர்வு: தமிழ்நாடு அரசின் இலவச பயிற்சி - பதிவு செய்வது எப்படி?
camera icon8
TNPSC
TNPSC குரூப்-1 மெயின்ஸ் தேர்வு: தமிழ்நாடு அரசின் இலவச பயிற்சி - பதிவு செய்வது எப்படி?
சித்திரை நட்சத்திரத்தில் புதன் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு செல்வம் பெருக்கும்
camera icon6
Mercury transit
சித்திரை நட்சத்திரத்தில் புதன் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு செல்வம் பெருக்கும்
IND vs PAK: இந்தியாவின் பிளேயிங் லெவன் மாற்றம்? பயிற்சியாளரே சொன்ன பாயிண்ட்!

India vs Pakistan Playing XI Prediction: ஆசிய கோப்பை தொடர் 2025 கடந்த செப். 9ஆம் தேதி ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் தொடங்கியது. துபாய் மற்றும் அபுதாபியில் நடைபெற்று வரும் இந்த தொடர் பெரியளவில் கவனம் பெறவில்லை என்றே சொல்ல வேண்டும். 

Add Zee News as a Preferred Source

ஆசிய கோப்பை தொடரில் மொத்தம் 8 அணிகள் உள்ளன. இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஐக்கிய அரபு அமீரகம், ஓமன் உள்ளிட்ட அணிகள் ஏ பிரிவிலும்; இலங்கை, வங்கதேசம், ஆப்கானிஸ்தான், ஹாங் காங் அணிகள் பி பிரிவிலும் இடம்பெற்றுள்ளன. அனைத்து அணிகளும் முதல் போட்டியை விளையாடிவிட்டன. ஹாங் காங், வங்கதேசம் மட்டும் 2 போட்டிகள் விளையாடிவிட்டன.

IND vs PAK: இந்தியா vs பாகிஸ்தான்

ஏ பிரிவில் அனைத்து அணிகளும் தலா 1 போட்டியை விளையாடி இருக்கின்றன. இந்தியா பெரிய வெற்றியை பெற்று அதிக நெட் ரன்ரேட் உடன் முதலிடத்தில் உள்ளது. பாகிஸ்தானும் ஒரு வெற்றியுடன் 2வது இடத்தில் உள்ளது. அந்த வகையில், இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் நாளை (செப். 14) துபாயில் மோத இருக்கின்றன. இந்த போட்டிதான் ஆசிய கோப்பை தொடரையே சூடுபிடிக்க வைக்கும் என பலரும் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கிறார்கள்.

அந்த வகையில், இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டியை முன்னிட்டு இன்று இந்திய அணியின் உதவி பயிற்சியாளர் ரியான் டென் டோஷேட் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவர் பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார். அப்போது இந்திய அணி நாளைய போட்டியில் பிளேயிங் லெவனை எப்படி அமைக்கும் என்பது குறித்த ஒரு பார்வை தெரியவந்தது. அதாவது, பாகிஸ்தான் போட்டியில் பிளேயிங் லெவனை மாற்ற வாய்ப்பில்லை என அவர் சூசகமாக தெரிவித்துள்ளார்.

IND vs PAK: ஆடுகளம் மாறிவிட்டது

"மாற்றங்களை செய்ய விரும்பவில்லை. நாங்கள் இங்கு சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடரை விளையாடியபோது இருந்தது போல் இல்லாமல், தற்போது ஆடுகளம் முற்றிலும் மாறிவிட்டது. இருப்பினும் நாங்கள் முதல் போட்டியில் அமைத்த பிளேயிங் லெவன்தான் சரியான அமைப்பாக தெரிகிறது. வெவ்வேறு பேட்டிங் ஆர்டர்களில் விளையாடக்கூடிய எங்கள் வீரர்களை நாங்கள் பணயம் வைக்க மாட்டோம் என்பதே முக்கிய கொள்கை" என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

IND vs PAK: பிளேயிங் லெவனில் மாற்றமில்லை 

இதன்மூலம், பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் இந்தியா அதே பிளேயிங் லெவனோடுதான் விளையாடும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அர்ஷ்தீப் சிங்கிற்கு இந்த முறையும் வாய்ப்பு கிடைக்காது. சஞ்சு சாம்சன் தொடர்ந்து அணியில் இடம்பிடிப்பார், அவர் மிடில் ஆர்டரில்தான் தொடர்வார். கில் மற்றும் அபிஷேக் ஓபனிங் வருவார்கள். 
ஷிவம் தூபே, குல்தீப் யாதவிற்கும் தொடர்ந்து வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். இதற்கு முக்கிய காரணம், இந்திய அணி நம்பர் 8 வரை பேட்டிங் செய்ய வீரர்கள் வேண்டும் என எதிர்பார்க்கிறது. எனவேதான் ஹர்திக், அக்சர், தூபே என மூன்று ஆல்-ரவுண்டர்களுடன் களமிறங்குகிறது.

IND vs PAK: அர்ஷ்தீப் வர வாய்ப்பே இல்லையா? 

அர்ஷ்தீப்பை உள்ளே கொண்டுவந்தால் ஒன்று தூபேவை தூக்க வேண்டும், ஆனால் பேட்டிங் வரிசை குறைந்துவிடும். இல்லையெனில் குல்தீப்பை நீக்க வேண்டும், அப்படிச் செய்தால் சுழற்பந்துவீச்சு திறன் குறைந்துவிடும். எனவே, அர்ஷ்தீப்பை வெளியே அமரவைப்பதே சரி என்ற முடிவுக்கு இந்தியா வந்துவிட்டது. அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் பும்ராவுக்கு ஓய்வு தேவைப்படும் நேரத்தில் அர்ஷ்தீப்பிற்கு அணியில் இடம் கிடைக்கலாம். இந்தியாவை போலவே, பாகிஸ்தானும் ஓமன் அணியுடனான அதன் பிளேயிங் லெவன் உடன் களமிறங்கும் என கூறப்படுகிறது.

IND vs PAK: நேரலையில் எப்படி பார்க்கலாம்?

இந்தியா - பாகிஸ்தான் மோதும் போட்டி நாளை (செப். 13) இரவு 8 மணிக்கு தொடங்கும். டாஸ் இரவு 7.30 மணிக்கு நடைபெறும். துபாயில் நடைபெறும் இந்த போட்டியை Sony Sports சேனலிலும், SonyLiv ஓடிடி தளத்திலும் நேரலையில் காணலாம். 

IND vs PAK: பிளேயிங் லெவன் கணிப்பு

இந்திய அணி: சுப்மான் கில், அபிஷேக் சர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் தூபே, அக்சர் பட்டேல், குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்ரவர்த்தி.

பாகிஸ்தான் அணி: சைம் அயூப், சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான், முகமது ஹாரிஸ் (விக்கெட் கீப்பர்), ஃபகார் ஜமான், சல்மான் அலி அகா (கேப்டன்), ஹசன் நவாஸ், முகமது நவாஸ், ஃபஹீம் அஷ்ரஃப், ஷாஹீன் அப்ரிடி, சுபியான் முகீம், அப்ரார் அகமது.

மேலும் படிக்க | IND vs PAK: அணியில் இந்த மாற்றம் செய்யவில்லை என்றால் தோல்வி உறுதி! ஏன் தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | ஆட்ட நாயகன் குல்தீப் யாதவ்... பாக்., போட்டியில் இருந்து நீக்கமா? இந்திய பிளேயிங் XI பெரிய சிக்கல்!

மேலும் படிக்க | IND vs WI: பிசிசிஐ அறிவிக்கப்போகும் 15 வீரர்கள்... வேற லெவல் இந்திய டெஸட் ஸ்குவாட் ரெடி!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Ind vs PakAsia Cup 2025Asia CupIndia vs PakistanRyan ten Doeschate

Trending News