ஆசிய கோப்பை : இன்று முதல் போட்டியில் களமிறங்கும் இந்தியா! எதிரணியில் உள்ள ஸ்டார் பிளேயர்கள்

ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்தியா இன்று முதல் போட்டியில் விளையாட உள்ளது. ஐக்கிய அரபு அமீரக அணியுடன் மோதுகிறது.  

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 10, 2025, 09:26 AM IST
  • ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி
  • இன்று விளையாடுகிறது இந்திய அணி
  • எதிரணியில் உள்ள ஸ்டார் பிளேயர்கள்

ஆசிய கோப்பை : இன்று முதல் போட்டியில் களமிறங்கும் இந்தியா! எதிரணியில் உள்ள ஸ்டார் பிளேயர்கள்

டி20 உலகக் கோப்பை சாம்பியன் ஆன இந்திய அணி, நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு மீண்டும் சர்வதேச கிரிக்கெட்டுக்குத் திரும்பியுள்ளது. ஆசிய கோப்பை 2025 தொடரில், இன்று நடக்கும் போட்டியில், ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் (UAE) அணிக்கு எதிராக விளையாட உள்ளது. இந்தப் போட்டியில், இந்தியாவின் முன்னாள் பயிற்சியாளர் லால்சந்த் ராஜ்புத் தலைமையில் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் களமிறங்குகிறது.

பயிற்சியாளர் லால்சந்த் ராஜ்புத் vs இந்திய அணி:

2007-ல் இந்தியா டி20 உலகக் கோப்பையை வென்றபோது, இந்திய அணியின் பயிற்சியாளராக இருந்தவர் லால்சந்த் ராஜ்புத். தற்போது, ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் அணியின் பயிற்சியாளராக இருக்கும் ராஜ்புத், தனது சொந்த நாட்டு அணிக்கு எதிராக வியூகம் அமைப்பது சுவாரஸ்யமான விஷயம். ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் அணிக்கு, ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிராக ஒரு போட்டியில் வெற்றி வாய்ப்பு நெருங்கி வந்தது. எனவே, இந்தியா போன்ற வலுவான அணிக்கு எதிராக வெற்றி பெறுவதே அவர்களின் மிகப்பெரிய கனவாக இருக்கிறது. அப்படி நடந்தால் கிரிக்கெட்டில் இந்த ஆண்டின் மிகப்பெரிய சாதனையாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்தியாவின் வலிமை:

டி20 உலகக் கோப்பையில் ஒரு போட்டியில் கூட தோற்காமல் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற ஒரே அணி இந்தியா. கடந்த உலகக் கோப்பைக்குப் பிறகு, இந்தியா 27 டி20 போட்டிகளில் 24 வெற்றிகளைப் பெற்றுள்ளது. இது இந்திய அணியின் அபாரமான ஃபார்மைக் காட்டுகிறது. பந்துவீச்சில் அனுபவம் வாய்ந்த பும்ரா, அத்துடன் குல்தீப் யாதவ், வருண் சக்கரவர்த்தி போன்ற சுழற்பந்து வீச்சாளர்களின் தனித்துவமான திறன் இந்திய அணியின் பெரிய பலம்.

கவனிக்கப்பட வேண்டிய வீரர்கள்:

சுப்மன் கில் (Shubman Gill):

இந்திய டெஸ்ட் அணியின் கேப்டன் சுப்மன் கில், துணை கேப்டனாக டி20 அணிக்குத் திரும்பியுள்ளார். இன்றைய போட்டியில் அவர் தொடக்க ஆட்டக்காரராக களமிறங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஐபிஎல் 2025-ல் 155.87 ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் 650 ரன்கள் குவித்து அபாரமான ஃபார்மில் உள்ளார். அடுத்த டி20 உலகக் கோப்பைக்கு இந்திய அணி தயாராகும் நிலையில், கில்லின் டி20 வருகை இந்தியாவிற்கு பெரும் பலம் சேர்க்கும்.

சிம்ரன்ஜீத் சிங் (Simranjeet Singh):

இந்திய டெஸ்ட் கேப்டன் சுப்மன் கில்லுக்கு 12 வயதிலிருந்தே பந்து வீசிய 35 வயதான இடது கை சுழற்பந்து வீச்சாளர் சிம்ரன்ஜீத் சிங், இப்போது ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் அணியில் இடம்பிடித்துள்ளார். கோவிட் காலத்தில் துபாயில் சிக்கி, அங்கேயே தங்கி கிரிக்கெட் பயிற்சி அளித்து வந்த இவர், தற்போது சர்வதேச போட்டியில் கில்லை எதிர்கொள்ள இருக்கிறார்.

சஞ்சு சாம்சன் (Sanju Samson) அல்லது ஜிதேஷ் ஷர்மா?

சுப்மன் கில் மற்றும் அபிஷேக் ஷர்மா தொடக்க ஆட்டக்காரர்களாகக் களமிறங்கினால், சஞ்சு சாம்சனுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமா என்பது பெரிய கேள்விக்குறியாக உள்ளது. சஞ்சு சாம்சன் கடந்த ஓராண்டில் மூன்று டி20 சர்வதேச சதங்களை அடித்து மிகச் சிறப்பான ஃபார்மில் இருக்கிறார். குறிப்பாக, வங்கதேசத்திற்கு எதிராக ஒரு சதம் மற்றும் தென்னாப்பிரிக்காவில் இரண்டு சதங்கள் அடித்துள்ளார். ஆனாலும், அணி நிர்வாகம் சுப்மன் கில்லுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வாய்ப்புள்ளதால், விக்கெட் கீப்பர் இடத்திற்கு சாம்சன் அல்லது ஜிதேஷ் ஷர்மாவிற்கு இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது.

பந்துவீச்சு கூட்டணி:

இந்தியா நான்கு பந்துவீச்சாளர்கள் மற்றும் இரண்டு ஆல்ரவுண்டர்களுடன் ஆடுமா? அல்லது மூன்று பந்துவீச்சாளர்கள் மற்றும் மூன்று ஆல்ரவுண்டர்களுடன் ஆடுமா? என்ற கேள்வி இருக்கிறது. பும்ரா, ஹர்ஷித் ராணா மற்றும் இரண்டு ஸ்பின்னர்கள் குல்தீப் யாதவ், வருண் சக்கரவர்த்தி என நான்கு பந்துவீச்சாளர்களுடன் களமிறங்க வாய்ப்புள்ளது. அதே சமயம், ஆல்ரவுண்டர்களான ஹர்திக் பாண்டியா மற்றும் அக்சர் படேல் ஆகியோர் அணியில் இடம்பிடிப்பார்கள். 

துபாய் மைதானம்

துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தின் ஆடுகளம் வேகப்பந்து மற்றும் சுழற்பந்து இரண்டிற்கும் ஆதரவாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இங்கு சராசரியாக 144 ரன்கள் அடிக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு இரண்டாவது பேட்டிங் செய்யும் அணிக்கு வெற்றி வாய்ப்பு அதிகம்.

இந்தியா vs ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ்: நேருக்கு நேர்

இரு அணிகளும் டி20 சர்வதேச போட்டிகளில் ஒரு முறை மட்டுமே மோதியுள்ளன. அது 2016 ஆசிய கோப்பை தொடரில் நடந்தது. அந்தப் போட்டியில், ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் 81 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. இந்திய அணி ரோஹித் ஷர்மாவின் அதிரடி ஆட்டத்தால் 9 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் எளிதாக வெற்றி பெற்றது. ஒருநாள் போட்டிகளில் மூன்று முறை மோதியுள்ள நிலையில், இந்தியா அனைத்துப் போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளது.

இந்தியாவின் குரூப் போட்டிகள்:

செப்டம்பர் 10: இந்தியா vs ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ், துபாய்

செப்டம்பர் 14: இந்தியா vs பாகிஸ்தான், துபாய்

செப்டம்பர் 19: இந்தியா vs ஓமன், அபுதாபி

