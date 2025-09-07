English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

சஞ்சு vs ஜித்தேஷ்: இந்திய அணியின் விக்கெட் கீப்பர் யார்? பிளேயிங் லெவன் இதுதான்!

Cricket News In Tamil: ஆசிய கோப்பை 2025 தொடரில் இந்திய அணியின் பிரதான பிளேயிங் லெவனில் விக்கெட் கீப்பர் யார் என்பதற்கான விடை ஏறத்தாழ உறுதியாகிவிட்டது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 7, 2025, 03:54 PM IST
  • சஞ்சு சாம்சன் ஓபனராக விளையாடி வந்தார்.
  • தற்போது கில் அணிக்குள் வந்துள்ளார்.
  • பேக்அப் விக்கெட் கீப்பராக ஜித்தேஷ் சர்மாவும் உள்ளார்.

Trending Photos

இந்தியாவை கிண்டல் செய்த சில மணி நேரத்துக்குள் டிரம்ப் வெளியிட்ட அறிவிப்பு! என்ன தெரியுமா?
camera icon7
Donald Trump
இந்தியாவை கிண்டல் செய்த சில மணி நேரத்துக்குள் டிரம்ப் வெளியிட்ட அறிவிப்பு! என்ன தெரியுமா?
திருமணம் செய்யாமல்..40 வயதில் இரட்டை குழந்தைகளுக்கு தாயான பிரபல நடிகை!
camera icon7
Actress Bhavana
திருமணம் செய்யாமல்..40 வயதில் இரட்டை குழந்தைகளுக்கு தாயான பிரபல நடிகை!
இன்னும் 41 நாட்களில் குரு பெயர்ச்சி: மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள்
camera icon14
Guru Peyarchi
இன்னும் 41 நாட்களில் குரு பெயர்ச்சி: மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள்
நாம் இந்தியாவை சீனாவிடம் இழந்து விட்டோம்...டொனால்ட் டிரம்ப் கிண்டல்!
camera icon9
Narendra Modi
நாம் இந்தியாவை சீனாவிடம் இழந்து விட்டோம்...டொனால்ட் டிரம்ப் கிண்டல்!
சஞ்சு vs ஜித்தேஷ்: இந்திய அணியின் விக்கெட் கீப்பர் யார்? பிளேயிங் லெவன் இதுதான்!

Asia Cup 2025, Cricket News In Tamil: ஆசிய கோப்பை 2025 தொடர் வரும் செப். 9ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் துபாய் மற்றும் அபுதாபியில் நடைபெறும் இந்த தொடர் டி20ஐ வடிவில் நடைபெறுகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

Asia Cup 2025: செப். 9 முதல் செப். 28 வரை

இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஐக்கிய அரபு அமீரகம், ஓமன் ஆகிய அணிகள் ஏ பிரிவில் உள்ளன. இலங்கை, வங்கதேசம், ஆப்கானிஸ்தான், ஹாங் காங் ஆகிய அணிகள் பி பிரிவில் உள்ளன. இந்திய அணி அதன் முதல் போட்டியை வரும் செப். 10ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. 

முதல் போட்டியில் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அணியுடன் மோதுகிறது. செப். 14இல் பாகிஸ்தான் அணியுடனும், செப். 19இல் ஓமன் அணியுடனும் இந்தியா விளையாட இருக்கிறது. சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு இருப் பிரிவிலும் முதலிரண்டு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் தகுதிபெறும். நிச்சயம் இந்திய அணி சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு தகுதிபெறும் எனலாம். சூப்பர் 4 சுற்றில் ஒரு அணி மற்ற 3 அணிகளுடன் தலா 1 முறை மோதும். இந்த சுற்றில் முதலிரண்டு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் இறுதிப்போட்டிக்குச் செல்லும். இறுதிப்போட்டி துபாயில் வரும் செப். 28இல் நடைபெறும்.

Asia Cup 2025: பயிற்சியை தொடங்கிய இந்தியா 

துபாயில் இருக்கும் ஐசிசி அகாடமியில் இந்திய அணி (Team India) ஆசிய கோப்பையை முன்னிட்டு பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகிறது. ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்கு எதிரான முதல் போட்டியை முன்னிட்டு சூர்யகுமார் யாதவ், சுப்மான் கில், அபிஷேக் சர்மா, ரிங்கு சிங், திலக் வர்மா ஆகியோர் தொடர் பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வந்தனர். இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் விக்கெட் கீப்பர் பேட்டராக இடம்பெறப்போவது யார் என்ற கேள்வி எழுந்த நிலையில், அதற்கு இப்போது முக்கிய பதிலும் பயிற்சியின் மூலம் கிடைத்துள்ளது. 

Asia Cup 2025: முதல் விக்கெட் கீப்பர் ஆப்ஷன் யார்?  

விக்கெட் கீப்பராக இருந்து ஓபனராக பேட்டிங் செய்து மூன்று சதங்களை குவித்த சஞ்சு சாம்சன் (Sanju Samson) இந்திய அணியின் முதன்மையான விக்கெட் கீப்பர் ஆப்ஷன் இல்லை. ஜித்தேஷ் சர்மாதான் (Jitesh Sharma) முதல் ஆப்ஷனாக இருக்கிறார். விக்கெட் கீப்பர் பயிற்சியில் ஜித்தேஷ் சர்மாவே அதிகமாக ஈடுபட்டார். சாம்சன் வார்ம்-அப் பயிற்சியில்தான் ஈடுபட்டார், ஜித்தேஷ் சர்மாவே கடினமான விக்கெட் கீப்பிங் பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வந்தார். இதன்மூலம் சஞ்சு சாம்சன் பிரதான பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெற மாட்டார் என கூறப்படுகிறது.

Asia Cup 2025: மிரட்டிய மற்ற வீரர்கள் 

பயிற்சியின் முதல் இரண்டு மணிநேரம் கில், அபிஷேக் சர்மா, சூர்யகுமார், ஜித்தேஷ், ரிங்கு சிங், திலக் வர்மா ஆகியோர் வலைப்பயிற்சியில் ஈடுபட்டனர். கில்லும், அபிஷேக் சர்மாவும் ஒன்றாக பயிற்சி எடுத்ததன் மூலம் அவர்கள்தான் ஓபனிங்கில் இறங்குவார்கள் என்பது ஓரளவு தெளிவாகி உள்ளது. ஜஸ்பிரித் பும்ரா, ஹர்திக் பாண்டியா, சிவம் தூபே அவர்களுக்கு பந்துவீசினர். 

குல்தீப், வருண், அக்சர் பட்டேல் ஆகிய சுழற்பந்துவீச்சாளர்களும் பயிற்சியில் ஈடுபட்டனர். அவர்களை திலக் வர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ் ஆகியோர் அதிகமாக எதிர்கொண்டு விளையாடினர். வருண் சக்ரவர்த்தி அதிக பந்துகளை வீசி பயிற்சி எடுத்தார். தொடர்ந்து, அவர் பீல்டிங் பயிற்சியாளர் துலிப் உடன் இணைந்து பீல்டிங்கில் பயிற்சி எடுத்தார். அவர் கடந்த காலங்களில் பீல்டிங்கில் சொதப்பியிருந்ததால் அதனை சீர்செய்ய தற்போது கடினமாக பயிற்சி எடுக்கிறார்.

Asia Cup 2025: இந்திய அணி

உத்தேச பிளேயிங் லெவன்: சுப்மான் கில் (துணை கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, அக்சர் பட்டேல், ஜித்தேஷ் சர்மா (விக்கெட் கீப்பர்), குல்தீப் யாதவ், வருண் சக்ரவர்த்தி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங்

மேலும் படிக்க | ரோஹித், விராட் கோலிக்கு பிசிசிஐ வைத்த செக்! இந்த தொடரில் விளையாட வேண்டும்!

மேலும் படிக்க | "Asia Cup 2025: யார் சாம்பியன்? முழு அணிகளின் SWOT Analysis – தமிழில்"

மேலும் படிக்க | ஆசிய கோப்பை 2025: இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி நடைபெறும்.. பிசிசிஐ அதிரடி!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

About the Author
Asia Cup 2025Asia CupSanju Samsonjitesh sharmaTeam India

Trending News