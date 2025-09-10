English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஆசிய கோப்பை: இந்த 3 இந்திய வீரர்கள் விளையாடவே மாட்டார்கள்... யார் யார் தெரியுமா?

Asia Cup 2025: ஆசிய கோப்பை தொடரில் இந்த மூன்று இந்திய வீரர்கள் கடைசி வரை ஒரு போட்டியில் கூட விளையாட வாய்ப்பில்லை. அவர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 10, 2025, 06:03 PM IST
  • இந்தியா 6-7 போட்டிகளில் விளையாட வாய்ப்புள்ளது.
  • இந்திய ஸ்குவாடில் 15 வீரர்கள் உள்ளனர்.
  • இதில் 12 வீரர்கள் மட்டுமே அதிக வாய்ப்பை பெறுவார்கள்.

Trending Photos

நன்னிலம் திட்டம் : பெண்கள் நிலம் வாங்க ரூ.5 லட்சம் மானியம்! இசேவை மையம் மூலம் விண்ணபிக்கலாம்
camera icon9
Tamil Nadu government
நன்னிலம் திட்டம் : பெண்கள் நிலம் வாங்க ரூ.5 லட்சம் மானியம்! இசேவை மையம் மூலம் விண்ணபிக்கலாம்
ஷாலினிக்கு முன் அஜித் காதலித்த நடிகை.. அவரும் ரொம்ப பிரபலம்! யார் தெரியுமா?
camera icon7
Ajith Kumar
ஷாலினிக்கு முன் அஜித் காதலித்த நடிகை.. அவரும் ரொம்ப பிரபலம்! யார் தெரியுமா?
ஆசிய கோப்பை 2025: யுஏஇ-க்கு எதிரான போட்டி.. இந்தியாவின் பிளேயிங் 11 இதுதான்!
camera icon11
India Playing XI
ஆசிய கோப்பை 2025: யுஏஇ-க்கு எதிரான போட்டி.. இந்தியாவின் பிளேயிங் 11 இதுதான்!
நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
camera icon8
Shutdown
நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
ஆசிய கோப்பை: இந்த 3 இந்திய வீரர்கள் விளையாடவே மாட்டார்கள்... யார் யார் தெரியுமா?

Asia Cup 2025: ஆசிய கோப்பை தொடர் 2025 மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நேற்று (செப். 9) தொடங்கியது. 8 அணிகள் விளையாடும் இந்த தொடரில் இரு பிரிவுகளாக அணிகள் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஏ பிரிவில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஐக்கிய அரபு அமீரம், ஓமன் அணிகளும்; பி பிரிவில் இலங்கை, வங்கதேசம், ஆப்கானிஸ்தான், ஹாங் காங் அணிகளும் இடம்பெற்றுள்ளன 

Add Zee News as a Preferred Source

Asia Cup 2025: ஆசிய கோப்பையில் இந்திய அணி

அபுதாபியில் நடந்த முதல் போட்டியில் பி பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள ஹாங் காங் அணியை வீழ்த்தி ஆப்கானிஸ்தான் அணி 94 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. தொடர்ந்து இன்று 2வது போட்டியில் இந்தியா - ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அணிகள் இன்று (செப். 10) துபாயில் மோதுகிறது. நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை சாம்பியனும் ஆசிய கோப்பையை தக்கவைக்க தீவிரமாக இருக்கும்

இந்திய அணி இத்தொடரை வெல்லும் என பெரிதும் கணிக்கப்படுகிறது. முதல் சுற்றைப் பொருத்தவரை ஐக்கிய அரபு அமீரகம், ஓமன் அணிகளை இந்தியா, பாகிஸ்தான் இரு அணிகளும் எளிதாக வீழ்த்திவிடும் என்பதால் சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு இரு அணிகளும் தகுதிபெற்றுவிடும் என்பதில் ஐயமில்லை. அதேநேரத்தில், செப். 14ஆம் தேதி போட்டியில் யார் வெற்றிபெறப்போவது என்பதுதான் ஆர்வத்தை கிளப்பி உள்ளது.

Asia Cup 2025: இந்த 3 வீரர்கள் விளையாட மாட்டார்கள்

இந்திய அணியே பலமான அணியாக தோற்றமளிக்கிறது. இந்திய அணி அதன் பிளேயிங் லெவனை இறுதிசெய்துவிட்டது. முதல் சுற்றில் 3 போட்டிகள், சூப்பர் 4 சுற்றில் 3 போட்டிகள், இறுதிப்போட்டி என சேர்த்தால் மொத்தம் 6-7 போட்டிகளில் இந்தியா விளையாடப்போவது உறுதி. 6-7 போட்டிகளில் பெரும்பாலும் இந்த 15 வீரர்கள் கொண்ட ஸ்குவாடில் இந்த 12 வீரர்கள் மட்டும் இந்திய அணி விளையாடும் அனைத்து போட்டிகளிலும் விளையாடப்போகிறார்கள். அந்த இந்த 3 வீரர்கள் மட்டும் பிளேயிங் லெவனில் இடம்பிடிப்பது கடினம். இதன்மூலம், ஆசிய கோப்பை தொடரில் இந்த 3 வீரர்கள் விளையாட மாட்டார்கள் எனலாம். 

Team India: ரிங்கு சிங்

ரிங்கு சிங் ஸ்குவாடில் எடுத்தபோதே பலரும் கேட்ட கேள்வி, பிளேயிங் லெவனில் எந்த இடத்தில் இவர் விளையாடப்போகிறார் என்பதுதான். கில், அபிஷேக் சர்மா, சூர்யகுமார், திலக், ஹர்திக் பாண்டியா, அக்சர் பட்டேல் என நம்பர் 6 வரை ரிங்கு சிங்கிற்கு இடமில்லை. சஞ்சு சாம்சன் அல்லது ஜித்தேஷ் உள்ளே வந்தார்கள் என்றால் ரிங்கு சிங் இன்னும் கீழ்வரிசையில் பேட்டிங் விளையாட வேண்டிய சூழல் வரும். அக்சர் பட்டேல் இல்லாவிட்டாலும் அந்த இடத்தில் சிவம் தூபே தான் விளையாடுவார் என்பதால் நடப்பு ஆசிய தொடரில் இவர் விளையாட வாய்ப்பே இல்லை. 

Team India: ஹர்ஷித் ராணா

ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங் ஆகியோர் பிளேயிங் லெவனில் பிரதான வேகப்பந்துவீச்சாளர்களாக இருப்பார்கள். இவர்களுக்கு பேக்அப்பாகவே ஹர்ஷித் ராணா இருப்பார். யாருக்காவது காயமடைந்தால் மட்டுமே இவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். பிளேயிங் லெவனில் ஒருவேளை பும்ரா விளையாடாவிட்டாலும் தூபேவுக்குதான் வாய்ப்பு கிடைக்காது, ஹர்ஷித் ராணாவுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காது. மூன்றாவது வேகப்பந்துவீச்சாளராக பேட்டிங் ஆப்ஷனும் கிடைக்க தூபேவே சரியான நபர். 

Team India: சஞ்சு சாம்சன்

இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் பிரதான விக்கெட் கீப்பர் பேட்டராக ஜித்தேஷ் சர்மாவே விளையாட உள்ளார். சுப்மான் கில்லும் ஓபனிங்கில் வருவதால் சஞ்சு சாம்சனுக்கு பிளேயிங் லெவனிலும் வாய்ப்பு கிடைக்கவே கிடைக்காது எனலாம். ஓபனிங்கில் யாருக்காவது காயம் ஏற்பட்டால் மட்டுமே இவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் எனலாம். 

மேலும் படிக்க | இந்திய ஏ அணியில் ரோகித், கோலி.. பிசிசிஐ அதிரடி!

மேலும் படிக்க | ஆசிய கோப்பையை இந்தியாலாம் வெல்லாது.. சவால் விட்ட பாகிஸ்தான் கேப்டன்!

மேலும் படிக்க | ஆசிய கோப்பை 2025: யுஏஇ-க்கு எதிரான போட்டி.. இந்தியாவின் பிளேயிங் 11 இதுதான்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Asia Cup 2025Asia CupTeam IndiaSanju SamsonRinku Singh

Trending News