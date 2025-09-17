English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஆசிய கோப்பை: அடம்பிடித்த பாகிஸ்தான் அணி.. தாமதமான யுஏஇ போட்டி - காரணம் இதுதான்!

ஆசிய கோப்பை தொடரின் 10வது போட்டியில் பாகிஸ்தான் - யுஏஇ அணி மோத இருக்கும் நிலையில், போட்டி ஒரு மணி நேரம் தாமதமாக தொடங்க இருக்கிறது. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Sep 17, 2025, 08:13 PM IST
  • ஆசிய கோப்பை 2025
  • பாகிஸ்தான் - யுஏஇ போட்டி
  • ஒரு மணி நேரம் தாமதாம் - காரணம் என்ன?

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : பொங்கல் பரிசாக ரூ.1000 யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?
camera icon12
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : பொங்கல் பரிசாக ரூ.1000 யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?
மலேசியா தினம் ஏதுக்காக கொண்டாடப்படுது? காரணம் என்ன தெரியுமா?
camera icon7
Malaysia Day
மலேசியா தினம் ஏதுக்காக கொண்டாடப்படுது? காரணம் என்ன தெரியுமா?
xAI-லிருந்து 500 ஊழியர்கள் பணியிடை நீக்கம்! எலான் மஸ்க் நோக்கம் என்ன?
camera icon7
xAI
xAI-லிருந்து 500 ஊழியர்கள் பணியிடை நீக்கம்! எலான் மஸ்க் நோக்கம் என்ன?
சூரியன் பெயர்ச்சி: புரட்டாசியில் பட்டையை கிளப்பப்போகும் ராசிகள் இவைதான்.... முழு ராசிபலன் இதோ
camera icon13
Monthly Horoscope
சூரியன் பெயர்ச்சி: புரட்டாசியில் பட்டையை கிளப்பப்போகும் ராசிகள் இவைதான்.... முழு ராசிபலன் இதோ
ஆசிய கோப்பை: அடம்பிடித்த பாகிஸ்தான் அணி.. தாமதமான யுஏஇ போட்டி - காரணம் இதுதான்!

ஆசிய கோப்பை 2025 தொடர் செப்டம்பர் 09ஆம் தேதி தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரில் நடப்பு சாம்பியன் இந்தியா, பாகிஸ்தான், வங்கதேசம், ஆப்கானிஸ்தான், யுஏஇ, ஓமன், ஹாங்காங், இலங்கை என 8 அணிகள் பங்கேற்று விளையாடி வருகிறது. இதுவரை 9 போட்டிகள் முடிவடைந்துள்ளது. இன்று (செப்டம்பர் 17) தொடரின் 10வது லீக் ஆட்டம் பாகிஸ்தான் - யுஏஇ அணிகளுக்கு இடையே 8 மணிக்கு தொடங்க இருந்தது. ஆனால் போட்டி 1 மணி நேரம் தாமதமாக தொடங்க இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

பாகிஸ்தான் அணி இத்தொடரில் இதுவரை 2 போட்டிகளில் விளையாடி இருக்கிறது. முதல் போட்டி ஓமனுக்கு எதிராக விளையாடி அபார வெற்றி பெற்றது. இரண்டாவது போட்டியில் இந்தியாவுக்கு எதிராக விளையாடியது. அதில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றது. பாகிஸ்தான் இப்போட்டியில் தோல்வி அடைந்ததை விட மிகவும் பேசப்பட்டது, இப்போட்டியில் எழுந்த சர்ச்சைகள்தான். 

ஏற்கனவே பகல்காம் தாக்குதலின் தாக்கத்தின் காரணமாக இப்போட்டி நடைபெறுமா? இந்திய அணியின் வீரர்கள் போட்டியை நிராகரிப்பார்களா? என்ற கேள்வி இருந்தது. ஆனால் இந்திய அணி வீரர்கள் பாகிஸ்தான் அணியுடன் விளையாடினர். ஆனால் போட்டி முடிந்தவுடன் இந்திய அணி வீரர்கள் பாகிஸ்தான் அணி வீரர்களுக்கு கைக்கொடுக்கவில்லை. இது மிகப்பெரிய சர்ச்சையானது. 

பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம், இரண்டு அணி வீரர்களும் கைக்கொடுக்க வேண்டாம் என்று நடுவர் ஆண்டி பைக்ராஃப்ட்தான் கூறினார். எனவே அவரை தொடரைவிட்டு நீக்க வேண்டும். இல்லையென்றால், நாங்கள் இத்தொடரைவிட்டு விலகுகிறோம் என ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சிலுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்தனர். இதனை கருத்தில் கொண்டு ஐசிசி நடுவர் ஆண்டி பைக்ராஃப்ட்டை பாகிஸ்தான் அணி விளையாடும் போட்டியில் மட்டும் நடுவராக செயல்பட தடை விதித்தது. 
ஐசிசி நடவடிக்கை எடுத்ததை அடுத்து யுஏஇ அணிக்கு எதிரான போட்டி நடைபெறுவது உறுதியானது. 

இந்த நிலையில் போட்டி வழக்கம்போல் 8 மணிக்கு தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது ஒரு மணி நேரம் தாமதம் ஆகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, சிறிது தாமதத்திற்குப் பிறகுதான் பாகிஸ்தான் அணியின் பேருந்து ஹோட்டலில் இருந்து புறப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக போட்டி தொடங்க தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. 

மேலும் படிக்க: கோலியின் வாழ்க்கை வரலாறு படம்.. நோ சொன்ன பிரபல இயக்குநர்.. என்ன காரணம் தெரியுமா?

மேலும் படிக்க: ஐசிசி டி20 தரவரிசை.. மூன்று பிரிவுகளிலும் இந்திய வீரர்கள் முதல் இடம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
pakistan vs uaeAsia CupHandshake controversyIndia vs Pakistan

Trending News