இன்று தொடங்கும் ஆசிய கோப்பை! அனைத்து போட்டிகளையும் இலவசமாக எப்படி பார்ப்பது?

இன்று தொடங்கும் ஆசிய கோப்பையில் இந்திய அணி, தனது 9வது பட்டத்தை வெல்லும் முனைப்புடன், சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையில் களமிறங்குகிறது. 

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 9, 2025, 09:37 AM IST
  • ஆசியக் கோப்பை 2025!
  • முழு அட்டவணை இதோ!
  • செப்.14-ல் இந்தியா-பாகிஸ்தான் மோதல்!

இன்று தொடங்கும் ஆசிய கோப்பை! அனைத்து போட்டிகளையும் இலவசமாக எப்படி பார்ப்பது?

கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்த ஆசிய கோப்பை 2025 போட்டிகள் இன்று முதல் தொடங்குகிறது. ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெறும் இந்த தொடர், செப்டம்பர் 9ம் தேதி இன்று தொடங்கி செப்டம்பர் 28ம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. நடப்பு சாம்பியனான இந்திய அணி, தனது 9வது ஆசிய கோப்பையை  வெல்லும் முனைப்புடன், சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையில் களமிறங்குகிறது. இன்று நடைபெறும் முதல் போட்டியில் ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் ஹாங்காங் அணிகள் மோதுகின்றன. இந்திய நேரப்படி போட்டி இரவு 8 மணிக்கு தொடங்குகிறது.

மேலும் படிக்க: மீண்டும் இந்திய அணிக்கு திரும்பும் முக்கிய 2 வீர்ர்கள்.. முழு விவரம் இங்கே!

 

கோலி, ரோஹித் இல்லாமல் களமிறங்கும் இளம் இந்திய அணி

இந்த முறை ஆசிய கோப்பையில், இந்திய கிரிக்கெட்டின் இரண்டு ஜாம்பவான்கள் விராட் கோலி மற்றும் ரோஹித் சர்மா ஆகியோர் இல்லாமல் ஒரு இளம் இந்திய அணி பங்கேற்கிறது. இருப்பினும், இதுவரை 8 முறை கோப்பையை வென்று, ஆசிய கோப்பை வரலாற்றில் மிகவும் வெற்றிகரமான அணியாக திகழும் இந்தியா, இந்த முறையும் கோப்பையை வெல்ல வாய்ப்புள்ள அணிகளில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. இந்த தொடரை நடத்தும் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்கு எதிராக, செப்டம்பர் 10ம் தேதி நாளை துபாய் சர்வதேச மைதானத்தில் இந்திய அணி தனது முதல் போட்டியில் விளையாடுகிறது.

குரூப் A-ல் இந்தியா - பாகிஸ்தான்

இந்த தொடரில் மொத்தம் 8 அணிகள் இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. குரூப் Aவில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஐக்கிய அரபு அமீரகம், ஓமன் ஆகிய அணிகளும், குரூப் Bல் இலங்கை, வங்கதேசம், ஆப்கானிஸ்தான், ஹாங்காங் ஆகிய அணிகளும் இடம் பெற்றுள்ளன. ஒவ்வொரு குரூப்பிலும் உள்ள அணிகள் தங்களுக்குள் ஒருமுறை மோதும். பின்னர், இரு குரூப்களிலும் முதல் இரண்டு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் 'சூப்பர் ஃபோர்' சுற்றுக்கு முன்னேறும். ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் உலகமும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையேயான லீக் போட்டி, செப்டம்பர் 14ம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை துபாயில் நடைபெற உள்ளது. இதனை தொடர்ந்து, தனது கடைசி லீக் போட்டியில் இந்திய அணி, செப்டம்பர் 19ம் தேதி ஓமன் அணியை அபுதாபியில் எதிர்கொள்கிறது.

முழு போட்டி அட்டவணை

செப். 9 - ஆப்கானிஸ்தான் vs ஹாங் காங் - இரவு 7:30
செப். 10 - இந்தியா vs ஐக்கிய அரபு அமீரகம் - இரவு 7:30
செப். 11 - வங்கதேசம் vs ஹாங் காங் - இரவு 7:30
செப். 12 - பாகிஸ்தான் vs ஓமன் - இரவு 7:30
செப். 13 - வங்கதேசம் vs இலங்கை - இரவு 7:30
செப். 14 - இந்தியா vs பாகிஸ்தான் - இரவு 7:30
செப். 15 - ஐக்கிய அரபு அமீரகம் vs ஓமன் - மாலை 5:30
செப். 15 - இலங்கை vs ஹாங் காங் - இரவு 7:30
செப். 16 - வங்கதேசம் vs ஆப்கானிஸ்தான் - இரவு 7:30
செப். 17 - பாகிஸ்தான் vs ஐக்கிய அரபு அமீரகம் - இரவு 7:30
செப். 18 - இலங்கை vs ஆப்கானிஸ்தான் - இரவு 7:30
செப். 19 - இந்தியா vs ஓமன் - இரவு 7:30
இறுதி போட்டி - செப்டம்பர் 28

நேரடி ஒளிபரப்பு

அனைத்து போட்டிகளும் சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க்கில் நேரடியாக ஒளிபரப்பப்படும். மேலும், SonyLIV ஆப் மற்றும் இணையதளத்திலும் போட்டிகளை நேரலையில் காணலாம்.

ஆசிய கோப்பைக்கான இந்திய அணி

சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), சுப்மன் கில், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, சிவம் துபே, ஜிதேஷ் சர்மா, அக்சர் படேல், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்கரவர்த்தி, அர்ஷ்தீப் சிங், குல்தீப் யாதவ், சஞ்சு சாம்சன், ஹர்ஷித் ராணா, ரிங்கு சிங்.

மேலும் படிக்க: ஆசிய கோப்பை: அதிக ரன்கள், விக்கெட்கள் எடுக்கப்போகும் வீரர்கள்.. இரண்டு பேருமே இந்தியர்கள்!

