English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஆசியக் கோப்பை த்ரில்லர்: சூப்பர் ஓவரில் இலங்கையை வீழ்த்திய இந்தியா

India vs Sri Lanka : ஆசியக் கோப்பை தொடரின் சூப்பர் 4 சுற்றின் கடைசி போட்டியில் இந்திய அணி சூப்பர் ஓவரில் இலங்கை அணியை வீழ்த்தியது.  

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 27, 2025, 12:53 AM IST
  • ஆசியகோப்பை போட்டி த்ரில்லர்
  • இந்தியா - இலங்கை மேட்ச் அப்டேட்
  • பரபரப்பான போட்டியில் இந்தியா வெற்றி

Trending Photos

திருமலை படத்தின் முதல் கதாநாயகி இந்த நடிகரின் மனைவியா? யார் தெரியுமா?
camera icon7
Thirumalai
திருமலை படத்தின் முதல் கதாநாயகி இந்த நடிகரின் மனைவியா? யார் தெரியுமா?
8வது ஊதியக்குழு பீகார் தேர்தலுக்கு முன் அமைக்கப்படுமா? ஊழியர்களுக்கு அரசின் பரிசு
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு பீகார் தேர்தலுக்கு முன் அமைக்கப்படுமா? ஊழியர்களுக்கு அரசின் பரிசு
நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
camera icon7
Shutdown
நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
அக்டோபர் 18 முதல் குரு பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு பெரும் நன்மைகள், வெற்றி மேல் வெற்றி
camera icon7
Guru Peyarchi
அக்டோபர் 18 முதல் குரு பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு பெரும் நன்மைகள், வெற்றி மேல் வெற்றி
ஆசியக் கோப்பை த்ரில்லர்: சூப்பர் ஓவரில் இலங்கையை வீழ்த்திய இந்தியா

India vs Sri Lanka : 2025 ஆம் ஆண்டு ஆசியக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் சூப்பர் ஃபோர் சுற்றில், இந்தியாவிற்கும் இலங்கைக்கும் இடையே துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடந்த மோதல், கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு ஒரு மறக்க முடியாத த்ரில்லர் போட்டியாக அமைந்தது. இறுதிப் போட்டிக்கு ஏற்கனவே தகுதி பெற்றிருந்த இந்திய அணிக்கு, இந்த ஆட்டம் வெறும் சம்பிரதாயமாக இருந்தாலும், இரு அணிகளும் ஆக்ரோஷமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதால், போட்டி சமனில் முடிந்து, சூப்பர் ஓவர் வரை நீடித்தது.

Add Zee News as a Preferred Source

இந்தியாவின் இமாலய இலக்கு - 202 ரன்கள்

முதலில் பேட்டிங் செய்யக் களமிறங்கிய இந்திய அணி, ஆரம்பம் முதலே அதிரடியைத் தொடங்கியது. தொடக்க ஆட்டக்காரர் அபிஷேக் ஷர்மா, தனது சிறப்பான ஃபார்மைத் தொடர்ந்தார். அவர், வெறும் 31 பந்துகளில் 61 ரன்கள் குவித்து அணிக்கு வலுவான அடித்தளமிட்டார். அவருக்குத் துணையாக, திலக் வர்மா நிலைத்து நின்று ஆடி, ஆட்டமிழக்காமல் 49 ரன்கள் எடுத்து, ஸ்கோரை உயர்த்த உதவினார். பின் வரிசையில் சஞ்சு சாம்சன் போன்ற வீரர்களின் பங்களிப்புடன், இந்திய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 202 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை நிர்ணயம் செய்தது. இது இந்த ஆசிய கோப்பை தொடரின் அதிகபட்ச ஸ்கோராகவும் அமைந்தது.

இலங்கையின் பதிலடியில் ஆட்டம் சமன்

203 ரன்கள் என்ற சவாலான இலக்கை நோக்கி ஆடிய இலங்கை அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள், யாரும் எதிர்பாராத வகையில் இந்திய பந்துவீச்சாளர்களுக்குக் கடுமையான சவால் அளித்தனர். நட்சத்திர ஆட்டக்காரர் பதும் நிசங்கா அற்புதமாக விளையாடி, 52 பந்துகளில் தனது சதத்தைப் பதிவு செய்தார். 108 ரன்கள் எடுத்து கடைசி ஓவரின் முதல் பந்தில் விக்கெட்டை இழ்தார். மற்றொரு தொடக்க ஆட்டக்காரரான குசால் பெரேரா, வெறும் 32 பந்துகளில் 58 ரன்கள் குவித்து, இந்திய அணிக்கு கடும் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தினார்.

ஒரு கட்டத்தில், இலங்கை அணி எளிதில் வெற்றி பெற்றுவிடும் என்ற நிலை இருந்தது. ஆனால், இறுதி ஓவர்களில் இந்தியப் பந்துவீச்சாளர்கள் அழுத்தத்தை அதிகரிக்க, இலங்கை அணி விக்கெட்டுகளைத் தவறவிட்டது. கேப்டன் தசுன் ஷனாகா கடைசி நேரத்தில் சிறப்பாக ஆடினாலும், ஹர்ஷித் ராணா வீசிய இறுதி ஓவரில், இலங்கை அணிக்கு வெற்றிக்குத் தேவையான ரன்கள் கிடைக்காமல் போகவே, இரு அணிகளும் 202 ரன்கள் எடுத்து சமநிலையில் முடிந்தது. மொத்த 40 ஓவர்கள் கொண்ட ஆட்டம் சமன் செய்யப்பட்டதால், வெற்றியை தீர்மானிக்க சூப்பர் ஓவர் முறை கடைபிடிக்கப்பட்டது.

சூப்பர் ஓவர்: அர்ஷ்தீப் மற்றும் சூர்யகுமார் மேஜிக்

சூப்பர் ஓவரில், இந்திய அணிக்காக அர்ஷ்தீப் சிங் பந்து வீசினார். அபாரமாக வீசி, இலங்கை பேட்ஸ்மேன்கள் ரன் எடுக்க முடியாமல் திணறடித்தார். இலங்கை அணியின் குசால் பெரேராவை முதல் பந்திலேயே ஆட்டமிழக்கச் செய்து அவர் அதிர்ச்சி அளித்தார். அவர் தொடர்ந்து துல்லியமாகப் பந்து வீச, இலங்கை அணியால் ரன் சேர்க்க முடியவில்லை. அர்ஷ்தீப் சிங் வெறும் 0.5 ஓவர்களில் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி, இலங்கை அணியை வெறும் 2 ரன்களில் கட்டுப்படுத்தினார்.

இதையடுத்து, வெற்றிக்கு 3 ரன்கள் என்ற மிக எளிய இலக்குடன் இந்திய அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ், சுப்மன் கில் களமிறங்கினார். இலங்கை அணியில் சுழற்பந்து வீச்சாளர் ஹசரங்கா முதல் பந்தை வீசினார். சூர்யகுமார் யாதவ், எதிர்கொண்ட முதல் பந்தையே ஆப்சைடில் விரட்டி அடிக்க, மூன்று ரன்கள் ஓடி எடுக்கப்பட்டது. அத்துடனட் ஆசியக் கோப்பையில் இந்திய அணி ஒரு த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. ஞாயிற்றுக்கிழமை நடக்கும் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் மோத உள்ளன.

மேலும் படிக்க: வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஸ்ட் தொடர்.. பும்ராவுக்கு பதில் இவர்களுக்கு வாய்ப்பளித்திருக்கலாம்!

மேலும் படிக்க: இந்த வீரரை தூக்கினால் இந்தியா அவ்வளவுதான்.. பாகிஸ்தான் ஈசியா ஜெயிக்கும்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Asia Cup 2025India vs Sri LankaSuper Overcricket thrillerAsia Cup Super 4

Trending News