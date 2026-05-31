/ஆசிய விளையாட்டில் கிரிக்கெட்... உத்தேச பட்டியலில் 30 இந்திய வீரர்கள் - ஷாக் விவரங்கள்

Asian Games 2026: வரும் செப்டம்பர் - அக்டோபர் மாதங்களில் ஜப்பானில் நடைபெறும் ஆசிய விளையாட்டு தொடரின் ஆடவர் கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி விளையாட இருக்கிறது. இந்நிலையில், தற்போது 30 பேர் கொண்ட உத்தேச பட்டியல் வெளியாகி உள்ளதாக தகவல்.
Asian Games 2026, Probable Players List : ஐபிஎல் 2026 தொடர் இன்றுடன் நிறைவடைகிறது. இன்றுடன் டி20 கிரிக்கெட்டுக்கு குட்டி பிரேக் கிடைக்கும். அடுத்து சர்வதேச போட்டிகள் அனைத்தும் வரிசைக்கட்டி நிற்கின்றன.
இந்திய அணி அடுத்து ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிராக டெஸ்ட் மற்றும் ஓடிஐ போட்டிகளை விளையாட இருக்கிறது. இந்தியாவிலேயே நடைபெறும் இந்த தொடர்கள், ஜூன் 6ஆம் தேதி முதல் ஜூன் 20ஆம் தேதிவரை நடைபெற இருக்கிறது. இதைத் தொடர்ந்து, இந்திய அணி இங்கிலாந்துக்கு ஓடிஐ, டி20ஐ தொடர்களை விளையாட செல்கிறது.
இது ஒருபுறம் இருக்க, வரும் செப்டம்பர் 17ஆம் தேதி முதல் அக்டோபர் 3ஆம் தேதிவரை ஜப்பானில் ஆசிய விளையாட்டு தொடரில் ஆடவர் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இந்திய அணியும் விளையாட இருக்கிறது.
2026 ஆசிய விளையாட்டு தொடர் மீது தற்போது பெரும் கவனம் எழுந்துள்ளது. ஐபிஎல் 2026 தொடரில் 776 ரன்களை குவித்திருக்கும் வைபவ் சூர்யவன்ஷிதான் இந்த எதிர்பார்ப்புக்கு முழுமையான காரணம் எனலாம். இந்த தொடரில்தான் வைபவ் சூர்யவன்ஷி இந்திய அணிக்காக அறிமுகமாக இருக்கிறார் என பேச்சுகள் உள்ளன.
இந்நிலையில், ஆசிய விளையாட்டு தொடரில் ஆடவர் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் பங்கேற்கும் இந்திய அணிக்கான 30 பேர் கொண்ட உத்தேச பட்டியல் குறித்து தற்போது தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
Amar Ujala எனும் செய்தி தளம் வெளியிட்டுள்ள இந்த 30 பேர் கொண்ட இந்திய அணியின் உத்தேச பட்டியலில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி இடம்பெற்றிருக்கிறார். மேலும், சில அதிர்ச்சிகளும் இந்த பட்டியலில உள்ளன. 15 பேர் கொண்ட ஸ்குவாட் மட்டுமே ஆசிய விளையாட்டு தொடருக்குச் செல்லும் என்றாலும், உத்தேச பட்டியலில் இடம்பெறும் 30 வீரர்களில் இருந்துதான் 15 வீரர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.
விக்கெட் கீப்பர்கள்: சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன், துருவ் ஜூரேல், ரிஷப் பண்ட்
பேட்டர்கள்: ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், ருதுராஜ் கெய்க்வாட், திலக் வர்மா, ரிங்கு சிங், வைபவ் சூர்யவன்ஷி, அபிஷேக் சர்மா
ஆல்-ரவுண்டர்கள்: ஹர்திக் பாண்டியா, அக்சர் பட்டேல், வாஷிங்டன் சுந்தர், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, சிவம் தூபே, அனுகுல் ராய், ஆயுஷ் பதோனி, ஹர்ஷ் தூபே, விப்ராஜ் நிகம்
பந்துவீச்சாளர்கள்: ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங், ரவி பிஷ்னோய், கலீல் அகமது, பிரசித் கிருஷ்ணா, வருண் சக்ரவர்த்தி, ஹர்ஷித் ராணா, யாஷ் தாக்கூர், குல்தீப் யாதவ்.
சூர்யகுமார் யாதவ் இல்லை
இந்த பட்டியலில் பல முக்கிய வீரர்கள் இடம்பெறவில்லை. இந்த பட்டியல் அதிகாரப்பூர்வமானது இல்லை என்றாலும், தற்போது 2026 டி20 உலகக் கோப்பையை வென்ற இந்திய அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் இடம்பெறாதது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இருப்பினும் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக அவர் சர்வதேச போட்டிகளில் தொடர்ந்து சொதப்பி வருவதும் கவனிக்கத்தக்க ஒன்றாகும்.
2024ஆம் ஆண்டுவரை 65 டி20ஐ இன்னிங்ஸில் விளையாடி 2340 ரன்களை 43.33 சராசரியில் அடித்த அவர், 2024ஆம் ஆண்டு கேப்டனான பின்னர் தற்போது வரை 42 டி20ஐ இன்னிங்ஸில் 932 ரன்களையே அடித்துள்ளார், சராசரி 25.88 ஆக சரிந்தது. 2024ஆம் ஆண்டுவரை 4 சதம், 19 அரைசதங்களை அடித்த அவர், கேப்டனான பின்னர் 6 அரைசதங்கள் மட்டுமே பதிவு செய்துள்ளார். ஒரு சதம் கூட அடிக்கவில்லை.
2026 டி20 உலகக் கோப்பையில் 9 இன்னிங்ஸில் 242 ரன்களை அடித்த அவர், நடப்பு ஐபிஎல் சீசனில் 13 இன்னிங்ஸில் 270 ரன்களையே அடித்தார் என்பது கவனிக்கத்தக்கது. ஆனால், விதிவிலக்காக கடந்த 2025 ஐபிஎல் தொடரில் 16 இன்னிங்ஸில் 717 ரன்களை குவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது. எனவே, அவருக்கு இடமில்லை என்பதை புரிந்துகொள்ள முடிகிறது.
ஆனால், ஆர்சிபி அணியை தொடர்ச்சியாக 2 முறை இறுதிப்போட்டி வரை கொண்டவந்தவர் ரஜத் பட்டிதர். கடந்த 2025 சீசனில் 312 ரன்களையும், தற்போதைய சீசனில் 486 ரன்களையும் சேர்த்திருக்கிறார். பேட்டிங் மற்றும் கேப்டன்ஸியில் தொடர்ச்சியாக சிறப்பாக விளையாடும் அவரும் உத்தேச பட்டியலில் இடம்பெறாதது அதிர்ச்சியளிக்கிறது.
சூர்யகுமார் யாதவ், ரஜத் பட்டிதர் வரிசையில் முகமது சிராஜ், குர்னால் பாண்டியா, சாய் சுதர்சன், தேவ்தத் படிக்கல், உள்ளிட்டோர் இடம்பெறவில்லை என்பதும் கவனிக்கத்தக்கது.