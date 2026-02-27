ஒரு நாயகன் உதயமாகிறான்... இனி இந்திய அணியில் ஷமிக்கு பதில் இவர் தான்!

Auqib Nabi, India National Cricket Team: கிரிக்கெட்டை பொருத்தவரை தற்போது டி20 சீசன் எனலாம். ஜனவரியில் ஆஷஸ் தொடர் நிறைவடைந்த பின்னர், தொடர்ச்சியாக டி20ஐ போட்டிகளே நடைபெற்று வருகின்றன. ILT20, SA20 போன்ற லீக் போட்டிகளும் நடைபெற்றன.
தற்போது ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. மார்ச் 8ஆம் தேதி இத்தொடர் நிறைவடைகிறது. அடுத்து மார்ச் மாத இறுதியில் ஐபிஎல் தொடரும் நடைபெற இருக்கிறது. ஐபிஎல் மே மாதம் நிறைவடையும். அதன் பின் இந்திய அணிக்கு பல்வேறு சுற்றுப்பயணங்கள் காத்திருக்கின்றன.
இலங்கை, நியூசிலாந்து சுற்றுப்பயணம்
அதில் முக்கியமாக இந்திய அணி இலங்கை மற்றும் நியூசிலாந்து நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் சென்று தலா 2 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாட உள்ளன. இந்த டெஸ்ட் தொடர்களில் இந்திய அணி வெற்றிபெற்றால் மட்டுமே, ஐசிசி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதிபெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். வரும் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இலங்கைக்கும், அக்டோபர் - நவம்பர் மாதங்களில் நியூசிலாந்துக்கும் இந்திய அணி சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கிறது.
டெஸ்ட் தொடர்களை வெல்ல...
இலங்கையில் டெஸ்ட் தொடரை வெல்ல வலுவான சுழற்பந்துவீச்சு படை வேண்டும். ரவீந்திர ஜடேஜா, அக்சர் பட்டேல், வாஷிங்டன் சுந்தர், குல்தீப் யாதவ் என பல்வேறு வீரர்கள் அந்த வேலையை செய்ய இந்திய அணியில் இருக்கிறார்கள். எதிரணியின் சுழற்பந்துவீச்சு தாக்குதலை முறியடிக்கும் பேட்டர்களே இந்திய அணிக்கு தேவையாக உள்ளனர். அதேபோல், நியூசிலாந்தில் டெஸ்ட் தொடரை வெல்வதற்கு சிறந்த வேகப்பந்துவீச்சு படை தேவை. பும்ரா, சிராஜ், ஆகாஷ் தீப் உள்ளிட்டோர் இருந்தாலும் ஷமி போன்று இரு பக்கமும் ஸ்விங் செய்யக்கூடிய வேகப்பந்துவீச்சாளர் இருந்தால் அது கூடுதல் பலம் எனலாம்.
வெற்றியை உறுதிசெய்த காஷ்மீர்?
முகமது ஷமி இல்லாத நிலையில், இந்திய அணி ஆகிப் நபியை நியூசிலாந்து தொடருக்கு தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்ற குரல்கள் இந்திய அணி ரசிகர்கள் மத்தியிலும், மூத்த வீரர்கள் மத்தியிலும் எழத் தொடங்கி உள்ளன. இவரின் சிறப்பான பந்துவீச்சின் காரணமாக ஜம்மு காஷ்மீர் வரலாற்றில் முதல்முறையாக ரஞ்சி கோப்பை தொடரின் இறுதிப்போட்டிக்கும் வந்து, சாம்பியன்ஷிப்பை ஏறத்தாழ வென்றுவிட்டது எனலாம்.
ஆகிப் நபியின் மிரட்டல் பந்துவீச்சு
கர்நாடக அணிக்கு எதிரான முதல் இன்னிங்ஸில் ஜம்மு காஷ்மீர் 291 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றது, ஆகிப் நபியும் முதல் இன்னிங்ஸில் 5 விக்கெட்டை வீழ்த்தியிருக்கிறார். ரஞ்சி கோப்பையை பொருத்தவரை இறுதிப்போட்டி டிராவாகும்பட்சத்தில், முதல் இன்னிங்ஸில் முன்னிலை பெற்ற அணியே வெற்றி பெற்ற அணியாக அறிவிக்கப்படும்.
இது ஒருபுறம் இருக்க, ஜம்மு காஷ்மீர் அணி வீரரான ஆகிப் நபி, நடப்பு உள்நாட்டு சீசனில் மிரட்டலான பந்துவீச்சை மேற்கொண்டார். தற்போது வரை ஆகிப் நபி ரஞ்சி கோப்பை தொடரில் 60 விக்கெட்டையும், சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரில் 15 விக்கெட்டையும் (7 போட்டிகள்), விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் 14 விக்கெட்டையும் (7 போட்டிகள்) வீழ்த்தியிருக்கிறார். ரஞ்சி டிராபி தொடரிலும் கடந்தாண்டு இவர் 44 விக்கெட்டை வீழ்த்தியிருந்தார்.
கங்குலி போட்ட X பதிவு
இந்நிலையில், இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், மூத்த வீரருமான சௌரவ் கங்குலி இன்று அவரது X பதிவில், "முயற்சியும், நோக்கமும் இருந்தால் எதை வேண்டுமானாலும் சாதிக்கலாம் என்பதை ஜம்மு காஷ்மீர் தற்போது உலகத்திற்கே வெளிக்காட்டியுள்ளது. ஜம்மு காஷ்மீரை அந்த அணி பெருமைப்படுத்தி உள்ளது.
J&K has shown the world what effort and intent can do ..They have made that region so proud of them .. tuff environment makes tuff people. Aqib nabi on his way to national colours .. england is the place to start in the summer @bcci @imAagarkar @lonsaikia
— Sourav Ganguly (@SGanguly99) February 27, 2026
கடினமான சூழலே கடினமானவர்களை உருவாக்கும். ஆகிப் அணி தேசிய அணியை நெருங்கி வருகிறார். வரும் இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணத்திலேயே அவரை தேர்வு செய்யலாம்" என குறிப்பிட்டுள்ளார். இதில் தேர்வுக்குழு தலைவர் அஜித் அகர்கர் மற்றும் பிசிசிஐ கௌரவ செயலாளர் தேவ்ஜித் சைக்கியா உள்ளிட்டோரை டேக் செய்து கங்குலி பதிவிட்டுள்ளார். ஆகிப் நபியை டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி ரூ.8.40 கோடிக்கு எடுத்தது.
அனைவரும் நியூசிலாந்து டெஸ்ட் தொடரில்தான் ஆகிப் நபி தேர்வு செய்யப்படுவார் என எதிர்பார்த்திருந்தார்கள். ஆனால், அவரை வரும் ஜூலை மாதம் நடைபெற இருக்கும் இங்கிலாந்து ஓடிஐ மற்றும் டி20ஐ தொடர்களிலேயே தேர்வு செய்ய வேண்டும் என கங்குலி கருத்து தெரிவித்துள்ளார். பார்ப்போம் ஷமிக்கு மாற்றாக நபி இந்திய அணிக்குள் வருவாரா...?
மேலும் படிக்க | இந்திய அணிக்கு பெரிய ஆபத்து.. ஜிம்பாப்வேவை ஜெயிச்சும் வேஸ்ட்!
மேலும் படிக்க | IND vs WI: வெஸ்ட் இண்டீஸ் போட்டி.. சஞ்சு சாம்சன் விளையாடுவாரா? முழு விவரம்
மேலும் படிக்க | அபிஷேக் சர்மா முதல் சைம் அயூப் வரை.. டி20ல் அதிக முறை டக் அவுட்டான வீரர்கள்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ