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ஆஸ்திரலியாவை துரத்தும் துயரும்... வங்கதேசத்திடம் படுதோல்வி - ஓடிஐ தரவரிசையில் சறுக்கல்

Australia vs Bangladesh : ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக முதல்முறையாக இருதரப்பு தொடரை வங்கதேசம் வென்றிருக்கிறது. வங்கதேசம் - ஆஸ்திரேலியா இடையேயான 3 போட்டிகள் கொண்ட ஓடிஐ தொடரில் முதலிரண்டு போட்டிகளில் வென்று ஆஸ்திரேலியா படுமோசமான தோல்வியை சந்தித்துள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jun 12, 2026, 02:07 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 02:07 AM IST
ஆஸ்திரலியாவை துரத்தும் துயரும்... வங்கதேசத்திடம் படுதோல்வி - ஓடிஐ தரவரிசையில் சறுக்கல்
Image Credit: Image Credit : AUS vs BAN 2nd ODI (Image Source : X)

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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ஆஸ்திரலியாவை துரத்தும் துயரும்; வங்கதேசத்திடம் படுதோல்வி - ஓடிஐ தரவரிசையில் சறுக்கல்
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