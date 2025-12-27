English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • 14 ஆண்டுகளுக்கு பின்... இங்கிலாந்து அணி - 2 நாளில் முடிந்த பாக்ஸிங் டே டெஸ்ட்!

14 ஆண்டுகளுக்கு பின்... இங்கிலாந்து அணி - 2 நாளில் முடிந்த பாக்ஸிங் டே டெஸ்ட்!

AUS vs ENG, Ashes 2025 2026: ஆஷஸ் தொடரில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான 4வது டெஸ்ட் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இதன்மூலம், இத்தொடரில் இங்கிலாந்து தனது முதல் வெற்றியை பதிவு செய்கிறது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 27, 2025, 12:11 PM IST

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

