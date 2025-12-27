14 ஆண்டுகளுக்கு பின்... இங்கிலாந்து அணி - 2 நாளில் முடிந்த பாக்ஸிங் டே டெஸ்ட்!

AUS vs ENG, Ashes 2025 2026: ஆஷஸ் தொடரில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான 4வது டெஸ்ட் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இதன்மூலம், இத்தொடரில் இங்கிலாந்து தனது முதல் வெற்றியை பதிவு செய்கிறது.
Jaco Bethell top-scores with 40 as we complete our first Test win in Australia since 2011.
The series may have gone, but that's a result to be proud of pic.twitter.com/lkuzSY4Iar
— England Cricket (@englandcricket) December 27, 2025
