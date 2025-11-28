The Ashes: மீண்டும் இந்த 2 முக்கிய ஆஸ்திரேலிய வீரர்கள் இல்லை... உஷாராகுமா இங்கிலாந்து?

The Ashes, Australia vs England: 2025-26 ஆஷஸ் தொடர் தற்போது ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற்று வருகிறது. ஆஸ்திரேலியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த 5 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடர் கடந்த நவ. 21ஆம் தேதி தொடங்கியது.
Australia vs England: பகலிரவு ஆட்டம்
பெர்த் நகரில் நடந்த முதல் டெஸ்ட் போட்டி வெறும் 2 நாள்களிலேயே நிறைவடைந்துவிட்டது. இதில் 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வென்று ஆஸ்திரேலிய அணி தொடரின் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. இரண்டாவது டெஸ்ட் பகலிரவு ஆட்டமாக நடைபெற உள்ளது. பிரிஸ்பேன் நகரில் நடைபெறும் இந்த போட்டி வரும் டிசம்பர் 4ஆம் தேதி தொடங்க உள்ளது.
Australia vs England: தொடரும் ஆஸ்திரேலியாவின் ஆதிக்கம்
இங்கிலாந்து அணி ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் ஆஷஸ் தொடரை வென்று 15 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துவிட்டது. 2017ஆம் ஆண்டில் இருந்து ஆஸ்திரேலிய அணியே ஆஷஸ் கோப்பையை வைத்திருக்கிறது. ஆஸ்திரேலியா தனது சொந்த மண்ணில் தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்தி வருவதை நிறுத்தவே, இங்கிலாந்து அணி பேஸ்பால் அணுகுமுறைக்கு மாறியது. ஆனால், முதல் போட்டியில் இங்கிலாந்து தோல்வியடைய அதுவும் ஒரு காரணமாக அமைந்தது.
Australia vs England: ஆஸ்திரேலிய அணியில் இருக்கும் ஓட்டை
ஆஸ்திரேலியா ஸ்குவாடை பொருத்தவரை முதல் போட்டியில் கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ், ஜோஷ் ஹேசில்வுட் ஆகியோர் கிடையாது. ஸ்டீவ் ஸ்மித் கேப்டனாக செயல்பட்டார். ஓபனிங்கும் செட்டாகவில்லை. இந்தச் சூழலில் களமிறங்கியும் ஆஸ்திரேலியா வெற்றியடைந்துள்ளது. தற்போது 2வது டெஸ்ட் பிங்க் பால் போட்டி என்பதால் எதிர்பார்ப்பு சற்று அதிகமாக இருக்கிறது. பெரும்பாலான பிங்க் பால் போட்டிகள் அடிலெய்ட் நகரில் நடைபெறும் நிலையில், தற்போது பிரிஸ்பேனில் நடைபெற இருக்கிறது.
Australia vs England: ஆஸ்திரேலிய ஸ்குவாட் அறிவிப்பு
இந்தச் சூழலில் ஆஸ்திரேலிய அணி இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டிக்கான 14 வீரர்கள் அடங்கிய ஸ்குவாடை அறிவித்துள்ளது. இதிலும் பாட் கம்மின்ஸ், ஜோஷ் ஹேசில்வுட் இடம்பெறவில்லை. கடந்த போட்டியில் காயத்தால் அவதிப்பட்ட ஓபனர் உஸ்மான் கவாஜா, இரண்டாவது போட்டிக்கான ஸ்குவாடில் இடம்பெற்றுள்ளார். முதல் போட்டிக்கான ஸ்குவாடில் இருந்து எந்த மாற்றத்தையும் ஆஸ்திரேலியா செய்யவில்லை. முதல் போட்டிக்கும் இரண்டாவது போட்டிக்கும் சுமார் 10 நாள்கள் இடைவெளி கிடைத்திருக்கும் சூழலில், அடுத்து இரண்டாவது போட்டிக்கும் மூன்றாவது போட்டிக்கும் இடையே 8 நாள்கள் இடைவேளை கிடைக்கும். எனவே, இதை பயன்படுத்திக்கொண்டு அடுத்தடுத்து நடைபெற இருக்கும் கடைசி 3 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாட பாட் கம்மின்ஸ் மற்றும் ஹசில்வுட் திட்டமிட்டிருப்பார்கள் என கூறப்படுகிறது.
Australia vs England: அடுத்தடுத்த போட்டிகள் எப்போது?
ஆஷஸ் தொடரின் 2வது டெஸ்ட் பிரிஸ்பேனில் டிச. 4ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. அடுத்து 3வது டெஸ்ட் போட்டி அடிலெய்டில் டிச. 17ஆம் தேதி தொடங்க உள்ளது. அடுத்து மெல்போர்னில் டிச. 26ஆம் தேதியும், சிட்னியில் ஜன. 4ஆம் தேதியும் கடைசி இரண்டு போட்டிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. ஸ்குவாடில் மாற்றம் இல்லாத சூழலில் ஆஸ்திரேலியாவின் பிளேயிங் லெவனிலும் மாற்றம் இருக்காது எனலாம். தோல்வியடைந்த இங்கிலாந்து அணி தனது கம்பேக்கிற்கு காத்திருக்கும். ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் லெவன் அணியுடன், இங்கிலாந்து அணி நாளை மோதும் நான்கு நாள் பயிற்சி போட்டி கான்பெரா நகரில் நாளை தொடங்க இருக்கிறது. பிங்க் பாலில் ஹேசில்வுட் இல்லாமல் இளம் வீரர்களுடன் ஆஸ்திரேலியா வருவது இங்கிலாந்துக்கு சாதகமாகும்.
