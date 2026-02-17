வெளியேறிய ஆஸ்திரேலியா... ஜிம்பாப்வேக்கு ஜாக்பாட் - இந்திய அணியின் சூப்பர் 8 போட்டிகள் இதோ!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Zimbabwe Qualifies To Super 8: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் அயர்லாந்து அணிக்கு எதிரான போட்டி மழையால் ரத்தானதை தொடர்ந்து, ஜிம்பாப்வே அணி சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேறியது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 17, 2026, 06:45 PM IST
  • இதுவரை 7 அணிகள் சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு தகுதி
  • குரூப் ஏ பிரிவில் இன்னும் ஒரு அணி தகுதிபெற வேண்டும்.
  • பாகிஸ்தான் - நமீபியா அணி போட்டியில் இது முடிவாகும்.

ICC T20 World Cup 2026, Zimbabwe Qualifies To Super 8: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் அயர்லாந்து அணிக்கு எதிரான போட்டி மழையால் ரத்தானதை தொடர்ந்து, ஜிம்பாப்வே அணி சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேறியது. இதன்மூலம், குரூப் பி-ல் இடம்பெற்ற முன்னாள் சாம்பியன் ஆஸ்திரேலிய அணி தொடரில் இருந்து அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியேறி உள்ளது. 

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் மொத்தம் 20 அணிகள் மோதி வருகின்றன. 4 பிரிவுகளாக இந்த அணிகள் பிரிக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு பிரிவிலும் தலா 5 அணிகள் இடம்பெற்றிருந்தன. குரூப் சுற்றில் ஒரு அணி தனது பிரிவில் உள்ள மற்ற 4 அணிகளுடன் தலா 1 முறை மோதும். ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதல் இரண்டு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள், அடுத்த சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு தகுதிபெறும்.

ICC T20 World Cup 2026: 7 அணிகள் தகுதி

கடந்த பிப். 7ஆம் தேதி இந்தியாவின் டெல்லி, கொல்கத்தா, அகமதாபாத், மும்பை, சென்னை நகரங்களிலும்; இலங்கையின் கொழும்பு, கண்டி நகரங்களிலும் குரூப் சுற்று போட்டிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. வரும் பிப். 20ஆம் தேதிவரை குரூப் சுற்று போட்டிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. ஏற்கெனவே நேற்றிரவு நிலவரப்படி இந்தியா, இலங்கை, மேற்கு இந்திய தீவுகள், இங்கிலாந்து, தென்னாப்பிரிக்கா உள்ளிட்ட 5 அணிகள் சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றுவிட்ட நிலையில், இன்றும் இரண்டு அணிகள் சூப்பர் 8 சுற்றுக்கான இடத்தை உறுதிசெய்துள்ளன.

ICC T20 World Cup 2026: நியூசிலாந்து அணி தகுதி

இன்று காலை 11 மணிக்கு சென்னையில் நடந்த கனடா அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வென்று நியூசிலாந்து அணி அடுத்த சுற்றுக்குள் அடியெடுத்து வைத்திருக்கிறது. அதேபோல், நேற்றிரவு இலங்கை அணிக்கு எதிரான போட்டியில் தோல்வியடைந்ததன் மூலமும், ஏற்கெனவே ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிராக தோல்வியைடந்த நிலையிலும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு பெரும் சிக்கல் எழுந்திருந்தது. இன்று மதியம் 3 மணிக்கு கண்டியில் நடக்க இருந்த ஜிம்பாப்வே - அயர்லாந்து போட்டி ஆஸ்திரேலியா அணிக்கு முக்கியமான போட்டியாக அமைந்தது.

ICC T20 World Cup 2026: ஜிம்பாப்வே vs அயர்லாந்து போட்டி

ஒருவேளை இன்றைய போட்டியில் அயர்லாந்து வெற்றிபெற்று, பிப். 19இல் ஜிம்பாப்வே அணி இலங்கையிடம் தோற்று, பிப். 20ஆம் தேதி ஓமன் அணியை ஆஸ்திரேலியா வெல்லும்பட்சத்தில் ஆஸ்திரேலியா சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு செல்ல ஓரளவுக்கு வாய்ப்பிருந்தது. ஆனால், ஜிம்பாப்வே அணி இன்றைய போட்டியில் வென்றால் ஆஸ்திரேலியா தொடரில் இருந்து வெளியேறும் நிலை உருவானது. இதனால்தான் ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு இன்றைய போட்டி மிக முக்கியமானதாக இருந்தது. அயர்லாந்து அணி ஓரளவு பலமான ஜிம்பாப்வே அணியை வீழ்த்துவது கடினம் என்றாலும், டி20 போட்டியில் எது வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் என்பதால் அனைவரும் உற்று கவனித்தார்கள்.

ICC T20 World Cup 2026: ஜிம்பாப்பே அணிக்கு ஜாக்பாட்

ஆனால் கண்டியில் தொடர்ந்து மழை பெய்ததன் காரணமாக டாஸ் தள்ளிவைக்கப்பட்டது. மழை குறையாததன் காரணமாக டாஸ் கூட வீசப்படாமல், போட்டி முழுவதுமாக ரத்து செய்யப்பட்டது. இதனால் அயர்லாந்து மற்றும் ஜிம்பாப்வே அணிக்கு தலா 1 புள்ளி பிரித்து வழங்கப்பட்டது. இதன்மூலம், ஜிம்பாப்வே அணி மூன்று போட்டிகளில் 2 வெற்றி மற்றும் இன்றைய ஒரு புள்ளியுடன் மொத்தம் 5 புள்ளிகளை பெற்றது. தற்போது 2வது இடத்தை உறுதிசெய்தது.

ICC T20 World Cup 2026: வெளியேறிய ஆஸ்திரேலியா...  

ஆஸ்திரேலிய அணியோ 3இல் ஒன்றில் மட்டும் வென்று 2 புள்ளிகளை பெற்றிருக்கிறது, பிப். 20ஆம் தேதி ஓமன் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் வெற்றிபெற்றாலும் 4 புள்ளிகளையே பெறும். இதன்மூலம், 2021 டி20 உலகக் கோப்பையின் சாம்பியனான ஆஸ்திரேலிய அணி குரூப் சுற்றோடு வெளியேறுகிறது. குரூப் பி-இல் ஆஸ்திரேலியா, அயர்லாந்து, ஓமன் அணிகள் வெளியேறியது. 

ICC T20 World Cup 2026: சூப்பர் 8இல் இரண்டு பிரிவுகள்

சூப்பர் 8 சுற்றிலும் 8 அணிகள் இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படும். முதல் பிரிவை பொருத்தவரை இந்தியா, ஜிம்பாப்வே, மேற்கு இந்திய தீவுகள், தென்னாப்பிரிக்கா உள்ளிட்ட 4 அணிகள் தங்களின் இடத்தை உறுதிசெய்துவிட்டன. 2வது பிரிவில் இலங்கை, இங்கிலாந்து, நியூசிலாந்து உள்ளிட்ட 3 அணிகள் இடத்தை பிடித்துவிட்டன, இன்னும் குரூப் ஏ-ல் இருந்து ஒரு அணி சூப்பர் 8 சுற்றின் 2வது பிரிவில் இடம்பெறும். பாகிஸ்தான், அமெரிக்கா, நெதர்லாந்து அணிகளுக்கு இன்னும் அந்த வாய்ப்பு இருக்கிறது. 

அமெரிக்க அணி தனது 4 போட்டிகளையும் விளையாடிவிட்டது. 4 போட்டிகளில் விளையாடி 2இல் வென்று, 2இல் தோற்று 4 புள்ளிகளுடன் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. பாகிஸ்தான் அணியோ 3 போட்டிகளில் விளையாடி 2இல் வென்று, ஒன்றில் தோற்று 4 புள்ளிகளுடன் 3வது இடத்தில் உள்ளது. பாகிஸ்தான் அணி அமெரிக்காவை விட குறைந்த நெட் ரன்ரேட்டில் இருப்பதால், 3வது இடத்தில் இருக்கிறது. அதற்கு கீழ் 2 புள்ளிகளுடன் நெதர்லாந்து அணி இருக்கிறது. நமீபியா அணி தொடரில் இருந்து வெளியேறிவிட்டது.

ICC T20 World Cup 2026: பாகிஸ்தானா...? அமெரிக்காவா...?

நாளைய போட்டியில் இந்தியாவை அதிக ரன்கள் வித்தியாசத்திலோ, குறைந்த ஓவர்களிலோ சேஸிங் செய்து வெற்றிபெற்றால் மட்டுமே நெதர்லாந்து அணிக்கு சூப்பர் 8 சுற்றுக்கான வாய்ப்புள்ளது. ஆனால், அதற்கான வாய்ப்பு மிக மிக குறைவு. நமீபியா உடனான போட்டியில் பாகிஸ்தான் தோல்வியடையும்பட்சத்தில் அமெரிக்க அணி சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேறிவிடும். பாகிஸ்தான் வெற்றிபெற்றால் மட்டுமே அந்த அணியால் சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு செல்ல முடியும். 

இந்திய அணியின் சூப்பர் 8 சுற்று அட்டவணை

இந்திய அணியை பொருத்தவரை சூப்பர் 8 சுற்றில் அதன் அனைத்து போட்டிகளும் உறுதியாகிவிட்டது. அதன் மூன்று போட்டிகளின் அட்டவணையை இங்கு காணலாம். 

1. இந்தியா vs தென்னாப்பிரிக்கா - பிப். 22 இரவு 7 மணி - அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி மைதானம்.

2. இந்தியா vs ஜிம்பாப்வே - பிப். 26 இரவு 7 மணி - சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானம்.

3. இந்தியா vs மேற்கு இந்திய தீவுகள் - மார்ச் 1  இரவு 7 மணி - கொல்கத்தா ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானம்.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

ICC T20 World Cup 2026AustraliaZimbabweICC T20 World Cup 2026 SuperInd Vs Zim

